https://ukraina.ru/20230110/1042503244.html

Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - Столтенберг

Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - Столтенберг - 10.01.2023 Украина.ру

Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - Столтенберг

Помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 10 января

2023-01-10T15:18

2023-01-10T15:18

2023-01-10T15:18

украина

столтенберг

нато

оружие

вооружения

новости

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"Страны - союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву", - сказал он.По его словам, поставки вооружений Украине важнее, чем соответствие государств стандартам НАТО в вопросе запасов военного снаряжения.Также Столтенберг сообщил, что НАТО и ЕС совместно прилагают усилия для наращивания производства вооружений в странах ЕС и других государствах, входящих в НАТО, для того, чтобы не только сохранить объемы поставок вооружений на Украину, но и нарастить их.Ранее газета New York Times сообщила, что более двух третей стран, входящих в НАТО, больше не могут поставлять вооружения Украине. По ее данным, Киев уже получил от Альянса оружия на $40 млрд. Это немногим меньше, чем годовой военный бюджет Франции или Германии и больше военного бюджета Италии.

https://ukraina.ru/20230102/1042344959.html

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украина, столтенберг, нато, оружие, вооружения, новости