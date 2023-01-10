Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки - 10.01.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки
Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки - 10.01.2023 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 60 военных убитыми и ранеными, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков 10 января
2023-01-10T15:00
2023-01-10T15:08
конашенков
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"На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказал он.На Краснолиманском направлении, добавил он, российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР)."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа", - уточнили в министерстве.Также он сказал, что российские войска при наступлении на донецком направлении нанесли урон подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожив до 50 военнослужащих, один танк, две бронемашины и четыре гражданских авто.Кроме того, Конашенков рассказал, что российские военные сообщили, что за сутки сбили три украинских самолёта Су-25 и 10 беспилотников.
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конашенков, россия, украина, всу, вс рф, новости
Конашенков, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, Новости

Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки

15:00 10.01.2023 (обновлено: 15:08 10.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 60 военных убитыми и ранеными, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков 10 января
"На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сказал он.
На Краснолиманском направлении, добавил он, российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР).
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа", - уточнили в министерстве.
Также он сказал, что российские войска при наступлении на донецком направлении нанесли урон подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожив до 50 военнослужащих, один танк, две бронемашины и четыре гражданских авто.
Кроме того, Конашенков рассказал, что российские военные сообщили, что за сутки сбили три украинских самолёта Су-25 и 10 беспилотников.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
23 ноября 2022, 14:52
Россия продолжила наступление на донецком направлении и остановила контратаку ВСУ на ЛНР - КонашенковРоссийские войска в ходе спецоперации на Украине продолжают наступление на донецком направлении, где за сутки было уничтожено более 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 ноября
 
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