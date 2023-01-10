Список погибших в Макеевке не будет опубликован – власти - 10.01.2023 Украина.ру
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Список погибших в Макеевке не будет опубликован – власти
Список погибших в Макеевке не будет опубликован – власти - 10.01.2023 Украина.ру
Список погибших в Макеевке не будет опубликован – власти
Власти не будут публиковать список раненых во время обстрела в Макеевке мобилизованных из-за риска разглашения персональных данных и угрозы со стороны "иностранных разведок", сказано в опубликованном 10 января видеообращении военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина
2023-01-10T13:21
2023-01-10T13:21
новости
макеевка
список
военкомат
самара
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Сотрудники военкоматов доносят информацию лично до семей погибших и раненных, отметил он.Просьба опубликовать списки была оформлена в петицию, обращенную к министру обороны Сергею Шойгу и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Ее опубликовали 4 января, и к 10 января она собрала около 50 тысяч подписей.В ночь на 1 января подконтрольные Киеву войска нанесли удар шестью ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Две из них перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, обрушив перекрытия.Сразу после произошедшего офицеры данной части и бойцы других подразделений сделали все, чтобы спасти пострадавших. Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения.По данным Минобороны, в результате удара погибло 89 человек.
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новости, макеевка, список, военкомат, самара
Новости, Макеевка, список, военкомат, Самара

Список погибших в Макеевке не будет опубликован – власти

13:21 10.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Власти не будут публиковать список раненых во время обстрела в Макеевке мобилизованных из-за риска разглашения персональных данных и угрозы со стороны "иностранных разведок", сказано в опубликованном 10 января видеообращении военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина
Сотрудники военкоматов доносят информацию лично до семей погибших и раненных, отметил он.
Списки нельзя публиковать: во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено.
Просьба опубликовать списки была оформлена в петицию, обращенную к министру обороны Сергею Шойгу и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Ее опубликовали 4 января, и к 10 января она собрала около 50 тысяч подписей.
В ночь на 1 января подконтрольные Киеву войска нанесли удар шестью ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Две из них перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, обрушив перекрытия.
Сразу после произошедшего офицеры данной части и бойцы других подразделений сделали все, чтобы спасти пострадавших. Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения.
По данным Минобороны, в результате удара погибло 89 человек.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 17:53
Украинские военные ответили перед россиянами за удар по Макеевке — МинобороныКомандование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявило 8 января Минобороны России
 
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