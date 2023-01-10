Российский военнослужащий рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь

"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 году

Украинские эксперты пытаются предугадать, каких событий следует ожидать на линии боевого соприкосновения, как сложится баланс сил в наступившем 2023 году, и думают над тем, что можно будет считать победой или поражением в нынешнем конфликте.