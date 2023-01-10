Российский военнослужащий рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь
07:40 10.01.2023 (обновлено: 07:48 10.01.2023)
ВСУ понесли большие потери в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости российский военнослужащий из числа мобилизованных Западного военного округа, находящийся в районе Кременной, на передовой, в 300-350 метрах от украинских военнослужащих
По словам военнослужащего, в новогоднюю ночь ВСУ предприняли попытку активизироваться, но у них ничего не получилось.
"Но ничего у них не получилось. И сейчас у них ни фига не получится. Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), но мы уже к этому готовы", - сказал военный.
По его словам, пехота выявляет противника, корректирует и наводит огонь артиллерии и танкистов.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого числа неопытных солдат в войсках. По ее словам, сейчас большая часть украинской армии состоит из непрофессиональных военных, у которых проблемы со стойкостью на поле боя и боеспособностью.
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