Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 января - 10.01.2023 Украина.ру
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Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 января
Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 января - 10.01.2023 Украина.ру
Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 января
Критическая ситуация сложилась для ВСУ в контролируемом пока Украиной городе Соледаре, который находится к северу от Бахмута (Артемовска). Вчера ЧВК "Вагнер", как сообщил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, вела уже штурм административных зданий в центре этого города
2023-01-10T06:12
2023-01-10T09:09
эксклюзив
артёмовск (бахмут)
чвк "вагнер"
спецоперация
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При этом Пригожин подчеркнул, что со стороны России в боях с украинскими военными участвуют только «вагнеровцы».Украинские должностные лица подтверждают, что для ВСУ в городе сложилась самая настоящая критическая ситуация. Киевский политолог Тарас Березовец, который теперь служит в украинской армии, также подтвердил в своем телеграм-канале поздно вечером, 9 января, что в Соледаре для ВСУ всё очень плохо: «Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там более острая, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и "Шмелями". Атаки на наши позиции идут "волнами"».Некоторые российские военные аналитики полагают, что если пойдет так и дальше, то со дня на день Соледар падет. Если это произойдет, то следующим будет Бахмут, который также штурмуют «вагнеровцы».Украинский пропагандист Юрий Бутусов также вечером, 9 января, сообщил, что российская армия взяла под огневой контроль трассу, по которой идет снабжение украинской группировки в Соледаре, и это критично для обороны города, который защищает 46-я аэромобильная бригада. Её положение усугубляется тем, что россияне обходят Соледар с флангов. Бутусов также рассказал, правда, без подробностей, что накануне этот населенный пункт посетил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Весной он командовал обороной Киева, а осенью руководил украинским наступлением в Харьковской области.Источник Украина.ру, близкий к «вагнеровцам», считает, что Соледар может пасть уже сегодня, 10 января.«Вы даже не представляете себе, какие ВСУ несут потери в городе. Они деморализованы. Сил обороняться у них нет. Боеприпасы на исходе. Рядовые укры записывают панические видео, демонстрируя своих убитых и раненных.Что они могут предпринять? Есть основания считать, что они могут отвлечь внимание от Соледара ударом от Угледара в направлении Мелитополя, понимая, насколько для России важно удержать в этом месте оборону. Это можно сделать, так как земля промерзла, а это позволяет задействовать в наступлении тяжелую технику. Но есть ли для такого удара силы у ВСУ, вот в чем вопрос. Если они есть, то почему у них так всё плохо складывается в Бахмуте и Соледаре. Есть все основания предполагать, что Соледар уже 10 января перейдет под наш контроль», — заключил наш собеседник.
https://ukraina.ru/20221228/1042220815.html
https://ukraina.ru/20221227/1042166944.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, артёмовск (бахмут), чвк "вагнер", спецоперация
Эксклюзив, Артёмовск (Бахмут), ЧВК "Вагнер", Спецоперация

Бои за Соледар: город, возможно, будет сдан украинцами уже 10 января

06:12 10.01.2023 (обновлено: 09:09 10.01.2023)
 
ВСУ обстреляли центр Горловки 9 января 2022
ВСУ обстреляли центр Горловки 9 января 2022
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Критическая ситуация сложилась для ВСУ в контролируемом пока Украиной городе Соледаре, который находится к северу от Бахмута (Артемовска). Вчера ЧВК "Вагнер", как сообщил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, вела уже штурм административных зданий в центре этого города
При этом Пригожин подчеркнул, что со стороны России в боях с украинскими военными участвуют только «вагнеровцы».
Украинские должностные лица подтверждают, что для ВСУ в городе сложилась самая настоящая критическая ситуация. Киевский политолог Тарас Березовец, который теперь служит в украинской армии, также подтвердил в своем телеграм-канале поздно вечером, 9 января, что в Соледаре для ВСУ всё очень плохо: «Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там более острая, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и "Шмелями". Атаки на наши позиции идут "волнами"».
Сергей Среда интервью
28 декабря 2022, 16:50
Военкор Сергей Среда о боях в Донбассе и "легенде спецоперации" – бригаде "Ветераны"Военкор Сергей Среда рассказал изданию Украина.ру о наступательных действиях российской армии в районе Сватово.
Некоторые российские военные аналитики полагают, что если пойдет так и дальше, то со дня на день Соледар падет. Если это произойдет, то следующим будет Бахмут, который также штурмуют «вагнеровцы».
Украинский пропагандист Юрий Бутусов также вечером, 9 января, сообщил, что российская армия взяла под огневой контроль трассу, по которой идет снабжение украинской группировки в Соледаре, и это критично для обороны города, который защищает 46-я аэромобильная бригада. Её положение усугубляется тем, что россияне обходят Соледар с флангов. Бутусов также рассказал, правда, без подробностей, что накануне этот населенный пункт посетил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Весной он командовал обороной Киева, а осенью руководил украинским наступлением в Харьковской области.
Источник Украина.ру, близкий к «вагнеровцам», считает, что Соледар может пасть уже сегодня, 10 января.
«Вы даже не представляете себе, какие ВСУ несут потери в городе. Они деморализованы. Сил обороняться у них нет. Боеприпасы на исходе. Рядовые укры записывают панические видео, демонстрируя своих убитых и раненных.
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 04:35
Бои под Бахмутом. Задача — сковать силы ВСУ до нового большого наступления РоссииБойцы ЧВК "Вагнер" продолжают вести наступление на Бахмутском направлении. Медленно, но уверенно они продавливают украинскую оборону. По сообщениям как российской, так и украинской и иностранной прессы, на этом участке фронта украинские подразделения несут очень серьезные потери.
Что они могут предпринять? Есть основания считать, что они могут отвлечь внимание от Соледара ударом от Угледара в направлении Мелитополя, понимая, насколько для России важно удержать в этом месте оборону. Это можно сделать, так как земля промерзла, а это позволяет задействовать в наступлении тяжелую технику. Но есть ли для такого удара силы у ВСУ, вот в чем вопрос. Если они есть, то почему у них так всё плохо складывается в Бахмуте и Соледаре. Есть все основания предполагать, что Соледар уже 10 января перейдет под наш контроль», — заключил наш собеседник.
 
ЭксклюзивАртёмовск (Бахмут)ЧВК "Вагнер"Спецоперация
 
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