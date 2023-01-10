https://ukraina.ru/20230110/1042472007.html

Цели президента Франции Макрона: сбыть старье и укрепить свой имидж "борца с Путиным" на Западе

Цели президента Франции Макрона: сбыть старье и укрепить свой имидж "борца с Путиным" на Западе - 10.01.2023 Украина.ру

Цели президента Франции Макрона: сбыть старье и укрепить свой имидж "борца с Путиным" на Западе

Решение Франции предоставить Украине "колёсные танки" AMX-10RC, озвученное президентом Эммануэлем Макроном 4 января, спровоцировало политический скандал в евроатлантическом семействе.

2023-01-10T05:00

2023-01-10T05:00

2023-01-10T09:58

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По правилам хорошего тона, новые карты на украинский стол полагается бросать по согласованию с партнёрами. Впрочем, нас интересует другой вопрос: а о чём, собственно, идёт речь, и смогут ли французские машины повлиять на расстановку сил?Начнём с термина. «Колёсный танк» — изобретение недавнего времени. Например, массовый (свыше 3,3 тыс. экземпляров) советский предвоенный бронеавтомобиль БА-10 никто танком не называл, хотя он был оснащён такой же башней, как у танков Т-26 и БТ со всем штатным вооружением. Вот и AMX-10RC правильно называть тяжёлым пушечным бронеавтомобилем.Назвать эту машину новой нельзя — на вооружение французской армии она была принята аж в 1979 году. За 18 (!) лет серийного производства было выпущено всего 457 бронеавтомобилей этого типа. Часть из них использует Франция, часть — была экспортирована. Сейчас операторами бронеавтомобилей типа AMX-10 являются семь стран, в основном, ближневосточных. Последнее легко объяснимо — даже после потери Алжира французы строили бронеавтомобили в расчёте на их использование в пустынной местности.Трёхосная машина массой 16,6 (а при установке комплекса противоминной защиты — даже 22) тонны оснащена 105-миллиметровой пушкой во вращающейся башне. Дизель мощностью 300 л. с. позволяет ей разгоняться до 85 км/ч. Назначение — разведка и борьба с лёгкой бронетехникой противника. Независимая пневматическая подвеска гарантирует исключительную плавность хода.Главное достоинство AMX-10RC — мобильность. Машина скоростная, не портит дорожное покрытие, а ходовая часть обладает пристойной живучестью (танковые гусеницы — расходник, требующий частой замены).При этом, в отличие от других бронемашин, AMX-10RC обладает уникальной манёвренностью — может разворачиваться по-танковому, на месте. Машина была изначально унифицирована с БМП AMX-10Р, у которой позаимствовала планетарный механизм поворота — за счёт разности скоростей вращения колёс с правого и левого бортов. Правда, в результате манёвренность машины на высоких скоростях так себе, что чревато опрокидыванием в канаву на каждом повороте.Изначально AMX-10RC, благодаря водоизмещающему корпусу и водомётным движителям, умела плавать. Плавала она, как и все плавающие бронеавтомобили, плохо. Но ведь её задача не красоваться на просторе речной волны подобно челну Стеньки Разина, а без применения специальных инженерных средств перебраться на другой берег речки вроде Яузы или Фонтанки. Впрочем, после модернизации 1995 года машина оказалась перетяжелённой и с тех пор она больше не плавает никак.Ну и с этого места начинаются сложности — ходовая часть обладает меньшей проходимостью. Асфальтированных дорог на Украине не так уж много, пустынь ещё меньше, а в украинском чернозёме даже гусеничные танки тонут.Пушка… Калибр пушки как бы намекает, что бронемашина по огневой мощности не уступает танкам первого послевоенного поколения с орудиями 90−105 мм. Но, учитывая особенности ходовой части и особенно подвески, поставить танковую артсистему на БА невозможно — слишком тяжёлая и с слишком сильной отдачей. Потому пушка на AMX-10RC хоть и крупнокалиберная, но по всем параметрам уступающая танковым. Скорее, она соответствует 100-миллиметровой пушке на российских БМП-3. Правда, AMX-10RС стала первой французской бронемашиной, получившей систему управления огнём.Поскольку пушка не танковая и не под стандарт НАТО, то и снаряды к ней нужны специальные, производившиеся только во Франции. Впрочем, даже если они уже не производятся, на складах их должно хватить надолго.Бронирование этой машины изначально не мыслилось как противоснарядное, потому попадание под огонь любых противотанковых средств и пушек (даже мелкокалиберных, как на БМП), для AMX-10RC будет фатальным. Что, собственно, и подтвердилось во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, хотя в целом отзывы о машине были положительные — она умела совершать длительные и быстрые марши. Во время модернизаций 1990-х и 2000-х годов на машину было установлено дополнительное бронирование, но даже с ним защита ориентирована, скорее, на пули крупнокалиберных пулемётов, чем что-то более весомое.Отдельную проблему будет представлять техническое обслуживание и ремонт машин: французской техники на вооружении ВСУ мало, технических специалистов, владеющих французским языком, скорее всего, вовсе нет. Как представляется, особые сложности будут связаны с эксплуатацией технически сложной пневматической подвески.Все эти недостатки не означают, разумеется, что AMX-10RC будет бесполезен для ВСУ. Напротив, в местах, обеспеченных хорошей дорожной сетью, во время городских боёв они смогут обеспечить мобильные группы пехоты не менее эффективной огневой поддержкой, чем танки. При этом они будут представлять более чем реальную угрозу небронированной технике и «лёгкой броне». Так или иначе, это лучше, чем Bushmaster, например, а ВСУ на фоне дефицита бронетехники берут всё. Не говоря о том, что передача Украине тяжёлых бронемашин открывает дорогу для поставок танков.Макрон, начав поставки «колёсных танков», решает две задачи.Во-первых, сбывает с рук устаревшую технику (сейчас AMX-10RC заменяют на разведывательные машины EBRC Jaguar), которую вряд ли удастся продать, а утилизировать — денег стоит.Во-вторых, увеличивает свой политический вес, обойдя в вопросах военных поставок Великобританию и избавившись от имиджа человека, который хочет договориться с Путиным.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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