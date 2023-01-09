Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января - 09.01.2023 Украина.ру
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Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января
Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января - 09.01.2023 Украина.ру
Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января
Украина.ру, 09.01.2023
2023-01-09T18:14
2023-01-09T19:07
эксклюзив
украина
польша
всу
кирилл буданов
сша
италия
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Вступление Польши в украинский конфликтАвтор польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер напомнила о словах начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова про запланированное Киевом на весну большое наступление. Его слова могли бы не привлечь внимания, ведь подобные заявления звучать от украинской стороны регулярно, но, как отметила журналистка, в настоящее время ВСУ просто не в состоянии проводить какие-либо операции. Не говоря уже о том, чтобы удерживать контролируемые ими территории.«Ситуация была бы совсем другой, если бы не одно но... Киев не планирует участвовать в мартовском наступлении и ждёт помощи от Варшавы. Генштаб рассчитывает, что весной на Украину войдёт польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции на Западной Украине и даже добиться их полного удержания. Благодаря этому Киев сможет выделить дополнительные силы для наступательных действий на других участках фронта», — пишет Крамер.И правительство Польши готово оказать всестороннюю помощь своему соседу: в стране проводится тайная мобилизация, учения для солдат, запланированные как раз на март, продлятся 33 дня, чего достаточного времени для обучения базовым навыкам, таким как владение оружием, добавила автор Niezależny Dziennik Polityczny.США нагло врут об Украине«Западные сторонники и вдохновители Украины потеряли всякий стыд — они продолжают представлять эту страну в образе свободолюбивой демократии, хотя появляется всё больше доказательств того, что ничем подобным она не является», — подчеркнул старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в колонке для журнала The American Conservative.К тому же миф о том, что Украина — отважная демократия, защищающая бастионы свободы от нападения России, увековечила речь украинского президента Владимира Зеленского на заседании Конгресса в ходе декабрьского визита в США, добавил автор.«Однако эта страна не заслуживала звания демократии даже до начала российской спецоперации, а с началом конфликта Киев сделал резкий поворот в сторону систематических репрессий. Сегодняшняя Украина — это коррумпированное и всё более авторитарное государство. Это не демократия даже в самом приблизительном смысле этого слова. К сожалению, западные сторонники Киева продолжают игнорировать, покрывать и даже оправдывать репрессивные действия режима Зеленского», — заявил Карпентер.Эксперт подчеркнул, что истинная демократия не запрещает многочисленные оппозиционные партии, не подвергает жесточайшей цензуре СМИ и не закрывает оппозиционные издания, не бросает за решётку противников режима и уж тем более не отказывает им в надлежащих правовых процедурах. Также демократия не публикует чёрные списки внутренних и зарубежных критиков, не превращает их в мишени, а украинское государство, напомнил Карпентер, совершает ни одно и ни два, а все эти правонарушения.Ещё опаснее, чем Карибский кризисРомано Проди, занимавший должности премьер-министра Италии и председателя Еврокомиссии, на мероприятии, посвящённом памяти бывшего руководителя Европарламента Давида Сассоли, скончавшегося в январе 2022 года, дал оценку украинскому кризису.«Сейчас мы переживаем крайне сложный момент, даже более драматичный, чем тот, что мы переживали в момент напряжённости вокруг Кубы, потому что тогда было некое равновесие, и не будем забывать о мудрости американского президента (Джона Кеннеди. — Ред.), который сказал, что США никого не должны обращать во что-то, но нужны правила, чтобы сосуществовали различные реальности. Сейчас конфликт вновь выявляет эти различия, поляризация мира растёт», — заявил политик.В октябре 1962 года мир оказался на грани ядерной войны из-за противостояния СССР и США. Но лидерам двух сверхдержав Никите Хрущёву и Джону Кеннеди в результате переговоров удалось урегулировать Карибский кризис, ставший высшей точкой холодной войны. Фактически они спасли мир от Третьей мировой войны.
https://ukraina.ru/20221215/1041824186.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, польша, всу, кирилл буданов, сша, италия
Эксклюзив, Украина, Польша, ВСУ, Кирилл Буданов, США, Италия

Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января

18:14 09.01.2023 (обновлено: 19:07 09.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Вступление Польши в украинский конфликт
Автор польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер напомнила о словах начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова про запланированное Киевом на весну большое наступление.
Его слова могли бы не привлечь внимания, ведь подобные заявления звучать от украинской стороны регулярно, но, как отметила журналистка, в настоящее время ВСУ просто не в состоянии проводить какие-либо операции. Не говоря уже о том, чтобы удерживать контролируемые ими территории.
«Ситуация была бы совсем другой, если бы не одно но... Киев не планирует участвовать в мартовском наступлении и ждёт помощи от Варшавы. Генштаб рассчитывает, что весной на Украину войдёт польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции на Западной Украине и даже добиться их полного удержания.
Благодаря этому Киев сможет выделить дополнительные силы для наступательных действий на других участках фронта», — пишет Крамер.
И правительство Польши готово оказать всестороннюю помощь своему соседу: в стране проводится тайная мобилизация, учения для солдат, запланированные как раз на март, продлятся 33 дня, чего достаточного времени для обучения базовым навыкам, таким как владение оружием, добавила автор Niezależny Dziennik Polityczny.
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США нагло врут об Украине
«Западные сторонники и вдохновители Украины потеряли всякий стыд — они продолжают представлять эту страну в образе свободолюбивой демократии, хотя появляется всё больше доказательств того, что ничем подобным она не является», — подчеркнул старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в колонке для журнала The American Conservative.
К тому же миф о том, что Украина — отважная демократия, защищающая бастионы свободы от нападения России, увековечила речь украинского президента Владимира Зеленского на заседании Конгресса в ходе декабрьского визита в США, добавил автор.
«Однако эта страна не заслуживала звания демократии даже до начала российской спецоперации, а с началом конфликта Киев сделал резкий поворот в сторону систематических репрессий.
Сегодняшняя Украина — это коррумпированное и всё более авторитарное государство. Это не демократия даже в самом приблизительном смысле этого слова. К сожалению, западные сторонники Киева продолжают игнорировать, покрывать и даже оправдывать репрессивные действия режима Зеленского», — заявил Карпентер.
Эксперт подчеркнул, что истинная демократия не запрещает многочисленные оппозиционные партии, не подвергает жесточайшей цензуре СМИ и не закрывает оппозиционные издания, не бросает за решётку противников режима и уж тем более не отказывает им в надлежащих правовых процедурах.
Также демократия не публикует чёрные списки внутренних и зарубежных критиков, не превращает их в мишени, а украинское государство, напомнил Карпентер, совершает ни одно и ни два, а все эти правонарушения.
Зеленский
30 декабря 2022, 08:51
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Ещё опаснее, чем Карибский кризис
Романо Проди, занимавший должности премьер-министра Италии и председателя Еврокомиссии, на мероприятии, посвящённом памяти бывшего руководителя Европарламента Давида Сассоли, скончавшегося в январе 2022 года, дал оценку украинскому кризису.
«Сейчас мы переживаем крайне сложный момент, даже более драматичный, чем тот, что мы переживали в момент напряжённости вокруг Кубы, потому что тогда было некое равновесие, и не будем забывать о мудрости американского президента (Джона Кеннеди. — Ред.), который сказал, что США никого не должны обращать во что-то, но нужны правила, чтобы сосуществовали различные реальности.
Сейчас конфликт вновь выявляет эти различия, поляризация мира растёт», — заявил политик.
В октябре 1962 года мир оказался на грани ядерной войны из-за противостояния СССР и США. Но лидерам двух сверхдержав Никите Хрущёву и Джону Кеннеди в результате переговоров удалось урегулировать Карибский кризис, ставший высшей точкой холодной войны. Фактически они спасли мир от Третьей мировой войны.
 
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