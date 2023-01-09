https://ukraina.ru/20230109/1042462691.html

Евгений Федоров: Главный итог 2022 года — Россия начала восстанавливать Отечество

Евгений Федоров: Главный итог 2022 года — Россия начала восстанавливать Отечество - 09.01.2023 Украина.ру

Евгений Федоров: Главный итог 2022 года — Россия начала восстанавливать Отечество

В результате происходящих сегодня событий Россия усилится, а Европа в перспективе будет избыточной по населению, нищей территорией, считает депутат... Украина.ру, 09.01.2023

2023-01-09T16:43

2023-01-09T16:43

2023-01-09T19:04

интервью

евгений федоров

россия

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экономика

политика

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В результате происходящих сегодня событий Россия усилится, а Европа в перспективе будет избыточной по населению, нищей территорией, считает депутат Государственной думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.— Евгений, каковы, на ваш взгляд, экономические итоги 2022 года для нашей страны?— Наверное, самые главные итоги со знаком плюс — это то, что российская экономика начинает хоть и вынужденно, но реформироваться под многополярный мир, под суверенитет экономических порядков. Как говорится, мы вышли из зоны комфорта, и это заставляет нас становиться другими.Потенциал российской экономики по этой дороге просто гигантский. Я напоминаю, что в течение тридцати лет российская экономика вкладывала в мировую в два раза больше, чем получала.Ни для кого не секрет, что существует мировое разделение труда. В этом разделении труда по американским стандартам, когда все измерялось в долларе, который сам по себе дутый… Мы понимаем, что какой-нибудь «Майкрософт», у которого нет вообще предприятий, стоит больше, чем вся российская экономика, вместе взятая.Ясно, что это надутые пузыри. Но даже в этих надутых пузырях мы кормили мировую экономику в два раза больше, чем она выдавала нам обратно. И это главная проблема, которая у нас была, за которой тянулись и низкие доходы населения, относительно мировых. Даже в Китае в два раза выше средний доход населения стал, хотя был меньше нашего.Возможности, которыми располагает наша экономика, прежде всего, в сфере инвестиций... Напоминаю, что все инвестиции, все тридцать лет — это были иностранные инвестиции, потому что российский рубль для инвестиций не допускался из-за высокой процентной ставки. Когда у вас высокая ставка, вы не можете вкладывать долгосрочные проекты, деньги. Поэтому брали иностранные, где ставка была ноль, — это доллар, евро, английский фунт и т. д.За этим тянулась и так называемая международная система контроля, «английское право», то есть английские суды были выше, чем российские. Понятно, что они отслеживали институт инвестиций, американские деньги и все остальное. Это главная проблема нашей экономики.Сегодняшняя ситуация вынужденно приводит к реформам в этой сфере. Да, эти реформы начинаются со сжатия. Мы падаем где-то на два процента ВВП, у нас будет падение в этом году, относительно прошлого года, но в мировом измерении где-то порядка четырех процентов будет падение нашего ВВП, потому что мир все-таки немножко подрос. Но это такой шаг, и мы исходим из того, что (все изменится. — Ред.) после реформ институтов собственности, судебных реформ, после реформы института рубля, который должен стать национальной валютой по нулевой процентной ставке, а не рублем, который фактически сейчас является премией за экспорт.С ростом товарной массы страны как за счет внутреннего производства, так и прежде всего за счет импорта, мы ожидаем, что произойдет экономический рост. Через год-два мы резко пойдем вверх, просто потому, что будем более-менее получать по труду и по заслугам.Для этого нам придется много сделать, нам придется выйти на материальный рубль, на национальный, возможно, даже создавать Госбанк для этого, чтобы рубль отражал российскую экономику, а не экспортные операции, как сейчас.Нам придется перестраивать соответственно систему собственности, судебную и все остальное, но это уже вопрос будущего. Самое важное, что это шок, в котором мы находим точку опоры по восстановлению суверенитета в экономике.— Насколько действенны оказались санкции в отношении нашей страны?— Если мы внимательно посмотрим, то все санкции есть отражение несуверенного статуса нашей экономики. Как Владимир Путин сказал на Валдайском форуме, «колониальных порядков». Это означает, что мы являемся провинцией однополярного американского не только политического, но и экономического мира. Соответственно, как провинция мы решаем маленькую задачу. Мы поставляем природные ресурсы, все остальное, практически все — от самолетов до ложек столовых — мы получаем от мировой экономики, то есть это все под управлением Соединенных Штатов Америки.Отсюда и санкции, которые фактически эксплуатируют эту зависимость и подчиненность российской политической и экономической модели. И мы не можем, например, потратить доллары, которые получаем от продажи нашей нефти и газа, до сих пор. Половина этих долларов у нас хранится на счетах, либо в валютных резервах, там юани добавились, но толк от этого такой же. И Газпромбанк делает расчеты в рублях, то есть нам не разрешают их (доллары. — Ред.) потратить.Решение не в том, чтобы договариваться с американцами и европейцами, а в том, чтобы изменить порядок работы в экономике, то есть раздать эти лишние доллары и евро российским предпринимателям, бизнесу, который должен, обойдя все санкции, как делали, если кто помнит, в девяностые годы челноки, а до этого на Руси были коробейники — наполнить товарные рынки товарами. Вот это сегодня является главной задачей, которую мы будем решать.— Не только мы пострадали от антироссийских санкций. Что потеряли страны Евросоюза?— Они пострадали. Ну слушайте, если мы часть мировой экономики, куда мы закладываем треть природных ресурсов, то в конце оборота экономической машины, там, где после того, как эти природные ресурсы обрабатываются, потом в них добавляется добавочная стоимость, за счет технологии, — потом уже выпускаются «Мерседесы», выпускаются станки, оборудование, конечная продукция, продовольствие, в конце концов, — то основа-то это наша. То есть мы — треть мировой экономики.Естественно, эти ограничения в отношении нас, несмотря на то что американцы все время делают оговорки то по продовольствию, то по удобрениям, то по той же нефти, газу, которые они предлагают продавать, но по определенным ставкам, то есть они не отказываются от них. Несмотря на все оговорки, естественно, сокращение поставок российского сырья означает проблемы мировой экономики. Да, американцы пытаются эти проблемы распределить на другие страны третьего мира, но реально эта проблема общемировой системы.Соответственно, мировая экономика замедляется, в Европе начинает резкий рост цен, который они компенсируют эмиссией евро, этот механизм работает через госдотации. Естественно, это приводит к перераспределению мировых экономических мощностей. И на примере Европы — она начинает приходить к тому состоянию, в котором она всегда и была. Нищая территория с избыточным населением, в которой даже нет серьезной промышленности, потому что серьезная промышленность вся есть результат, как Боррель правильно сказал, бесплатного дешевого сырья из России.Естественное сырье сокращается, и промышленность начинает прекращать свое существование в Европе. Соответственно, в перспективе Европа будет избыточная по населению, нищая территория, как это и было всегда. И мы надеемся, что через несколько лет миграционные потоки русских, назовем их так, из Европы, как это было и во времена Российской империи, собственно говоря, повысят возможности нашего населения, нашего производства.То есть мигранты из Европы в России, как достаточно нам ментально близкие, русскому языку их обучим — будут решать проблему, которую мы не смогли решить из-за низкой численности нашего населения для такой огромной территории. То есть опять вернется все. Как было всегда, когда Россия прирастала не только территориями, но и миграционными потоками из Европы.— Какое влияние нефтегазовый потолок окажет на энергетический сектор России в 2023 году?— Это не для России потолок, о котором принял решение Евросоюз. Это их давняя мечта, колонизаторов, — получать сырье от колоний, в том числе из России, бесплатно либо по определенным фиксированным ставкам. Потому что система поставок сырья в Европу, которая существовала, и в Америку, она их все-таки не устраивала, потому что слишком сложно было напрягаться, формально закрывая эти высокие цены на сырье.Конечно, мы эти деньги не получали, потому что эти деньги направлялись в наши валютные резервы, где они стерилизовались, я имею в виду доллары и евро, но все равно это было сложно. Поэтому они вводят свой давний механизм, о котором они мечтают, чтобы покупать сырье от других стран по низким ставкам, которые они будут назначать. В чистом виде монополия потребителей.И проблема здесь не в России, неслучайно ОПЕК категорически вступил против. Все поставщики сырья увидели, что это именно глобальные изменения мирового рынка, а не просто санкции против России. Соответственно, надо как-то реагировать. Вы знаете, российское руководство приняло решение вообще не поставлять сырье в те страны, которые установили такого рода порог.Насколько реально это решение? Я как экономист считаю, что это будет непросто для нас, потому что в сегодняшней экономике российские производители не так сильно зависят от власти. У нас по Конституции — у них частная собственность, она носит священный характер, соответственно, они имеют право продавать куда хотят и что хотят.Поэтому как это сделать, как отреагировать государственной политикой, текстами законов на эти изменения, мы еще пока не знаем, будем думать. Но сама по себе эта проблема решается не через экономику, а через политику.Нам необходимо быстрее выстроить отношения с американцами и Европой с позиций справедливости, равенства и суверенитета. А для этого придется задействовать политические механизмы, в том числе ядерное сдерживание, а не только антисанкционные экономические механизмы.— Какой главный вывод, который мы должны сделать по итогам 2022 года?— Главный итог года — мы встали на путь тяжелый, с потерями, который требует от нас другого самосознания. Нам придется менять головы, но это путь, который восстанавливает Отечество неизбежно. 2022 год, в чем его гигантский плюс? Он запустил объективно неизбежный процесс, обратной дороги нет.Мы восстанавливаем Отечество — в том понимании, в котором наши деды и прадеды понимали Отечество, когда говорили о Великой Отечественной войне. То есть свобода, и независимость, и территориальная целостность. Территория в границах 1945 года. Да, поэтапно, для начала Украина через политические процессы. Ядерное сдерживание, которое, конечно же, будет включено, неслучайно президент о нем последнее время начинает говорить очень часто.И второе — самое главное — свобода и независимость. Наше Отечество возвращается в границы 1945 года, свободное и независимое, сильное и богатое, успешное и лучшее, счастливое для наших людей, для наших граждан.Когда это произойдет — на следующий год, через два года — мы сейчас сказать не можем, потому что это зависит от конкретного переосмысления людьми этого процесса, то есть от перевоспитания людей на принципах Отечества. Не забывайте, что тридцать лет Сорос воспитывал (людей. — Ред.) на вражде к нашему Отечеству, к нашему прошлому, это в наших учебниках, в болонском процессе, в СМИ и т. д.Но сам по себе этот процесс стал неизбежно объективный. В этом огромная заслуга 2022 года. Это был переломный год, это Сталинградская битва нашей тридцатилетней истории с 1991 года.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, евгений федоров, россия, сша, ес, экономика, политика