https://ukraina.ru/20230109/1042443409.html

Почти всё население Турции считает США врагом — опрос

Почти всё население Турции считает США врагом — опрос - 09.01.2023 Украина.ру

Почти всё население Турции считает США врагом — опрос

Более 62% жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90% видят в США врага. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра Gezici

2023-01-09T08:10

2023-01-09T08:10

2023-01-09T08:10

турция

россия

сша

новости

опрос

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В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.Доля тех, кто считает Россию другом, составила 62,6%. При этом 72,8% опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". В то же время около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России".На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6% респондентов ответили утвердительно.

https://ukraina.ru/20221210/1041684256.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, россия, сша, новости, опрос