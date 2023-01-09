Почти всё население Турции считает США врагом — опрос - 09.01.2023 Украина.ру
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Почти всё население Турции считает США врагом — опрос
Почти всё население Турции считает США врагом — опрос - 09.01.2023 Украина.ру
Почти всё население Турции считает США врагом — опрос
Более 62% жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90% видят в США врага. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра Gezici
2023-01-09T08:10
2023-01-09T08:10
турция
россия
сша
новости
опрос
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В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.Доля тех, кто считает Россию другом, составила 62,6%. При этом 72,8% опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". В то же время около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России".На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6% респондентов ответили утвердительно.
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турция, россия, сша, новости, опрос
Турция, Россия, США, Новости, опрос

Почти всё население Турции считает США врагом — опрос

08:10 09.01.2023
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Public Domain
Читать в
Более 62% жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90% видят в США врага. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра Gezici
В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.
Доля тех, кто считает Россию другом, составила 62,6%. При этом 72,8% опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения".
В то же время около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.
По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России".
На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6% респондентов ответили утвердительно.
Восточный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 14:33
Глава "Газпрома" назвал Турцию газовым хабом после встречи с ЭрдоганомГлава "Газпрома" Алексей Миллер после визита в Турцию назвал главным итогом обсуждение проекта газового хаба в стране, передает 10 декабря телеграм-канал компании
 
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