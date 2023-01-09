https://ukraina.ru/20230109/1042443409.html
Почти всё население Турции считает США врагом — опрос
Почти всё население Турции считает США врагом — опрос - 09.01.2023 Украина.ру
Почти всё население Турции считает США врагом — опрос
Более 62% жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90% видят в США врага. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра Gezici
2023-01-09T08:10
2023-01-09T08:10
2023-01-09T08:10
турция
россия
сша
новости
опрос
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В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.Доля тех, кто считает Россию другом, составила 62,6%. При этом 72,8% опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". В то же время около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России".На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6% респондентов ответили утвердительно.
https://ukraina.ru/20221210/1041684256.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, россия, сша, новости, опрос
Турция, Россия, США, Новости, опрос
Почти всё население Турции считает США врагом — опрос
Более 62% жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90% видят в США врага. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра Gezici
В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.
Доля тех, кто считает Россию другом, составила 62,6%. При этом 72,8% опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения".
В то же время около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.
По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России".
На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6% респондентов ответили утвердительно.