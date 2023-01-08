Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски - 08.01.2023 Украина.ру
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Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски
Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски - 08.01.2023 Украина.ру
Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски
Власти России намерены предложить Киеву "корейский вариант" урегулирования конфликта. Об этом 8 января заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости"
2023-01-08T13:19
2023-01-08T13:19
переговоры
россия
корея
алексей данилов
новости
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"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38-я параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, — это "38-я параллель", — сказал Данилов.По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь прошла после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.При этом Данилов отметил, что в Южной Корее о заключении в 1953 году соглашения, приведшего к заморозке конфликта и разделению Кореи на два государства, жалеют.Данилов также отметил, что в феврале 2023 года боевые действия в Донбассе могут развернуться с новой силой."Очень много маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации", — сказал он.Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале прошлого года. Ее целями он назвал демилитаризацию и "денацификацию" соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса от "геноцида". Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но весной 2022 года диалог был заморожен. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности продолжить переговоры, в Киеве выступают против диалога.
https://ukraina.ru/20221222/1042041470.html
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переговоры, россия, корея, алексей данилов, новости
переговоры, Россия, Корея, Алексей Данилов, Новости

Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски

13:19 08.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаніловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
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Власти России намерены предложить Киеву "корейский вариант" урегулирования конфликта. Об этом 8 января заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости"
"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38-я параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, — это "38-я параллель", — сказал Данилов.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь прошла после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.

При этом Данилов отметил, что в Южной Корее о заключении в 1953 году соглашения, приведшего к заморозке конфликта и разделению Кореи на два государства, жалеют.

"Недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание... Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения. Сегодня имеют проблемы", — сказал секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что в феврале 2023 года боевые действия в Донбассе могут развернуться с новой силой.
"Очень много маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале прошлого года. Ее целями он назвал демилитаризацию и "денацификацию" соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса от "геноцида".
Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но весной 2022 года диалог был заморожен. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности продолжить переговоры, в Киеве выступают против диалога.
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 11:14
Politico: Зеленский поддерживает мирные переговоры только на словахВопрос о мирном урегулировании конфликта на Украине является "болезненным" для чиновников американской администрации. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 декабря в американской газете Politico
 
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