https://ukraina.ru/20230108/1042435149.html

Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски

Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски - 08.01.2023 Украина.ру

Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски

Власти России намерены предложить Киеву "корейский вариант" урегулирования конфликта. Об этом 8 января заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости"

2023-01-08T13:19

2023-01-08T13:19

2023-01-08T13:19

переговоры

россия

корея

алексей данилов

новости

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"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38-я параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, — это "38-я параллель", — сказал Данилов.По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь прошла после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.При этом Данилов отметил, что в Южной Корее о заключении в 1953 году соглашения, приведшего к заморозке конфликта и разделению Кореи на два государства, жалеют.Данилов также отметил, что в феврале 2023 года боевые действия в Донбассе могут развернуться с новой силой."Очень много маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации", — сказал он.Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале прошлого года. Ее целями он назвал демилитаризацию и "денацификацию" соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса от "геноцида". Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но весной 2022 года диалог был заморожен. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности продолжить переговоры, в Киеве выступают против диалога.

https://ukraina.ru/20221222/1042041470.html

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переговоры, россия, корея, алексей данилов, новости