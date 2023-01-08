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Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война

Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война - 08.01.2023 Украина.ру

Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война

Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам. Об этом 7 января заявил телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News

2023-01-08T12:13

2023-01-08T12:13

2023-01-08T12:13

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мексика

сша

война

ведущий

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"На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем "Синалоа" из-за ареста сына "Коротышки"", — заявил Карлсон.Его мнение поддержал полковник Макгрегор, добавив, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает конфликт на Украине.Ранее СМИ сообщили, что в Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу "Мышь" — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как "Коротышка". Это привело к перестрелке и ожесточенным уличным боям в Кулиакане в штате Синалоа.Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США — там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны.Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.

https://ukraina.ru/20220305/1033456830.html

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новости, мексика, сша, война, ведущий