Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война - 08.01.2023 Украина.ру
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Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война
Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война - 08.01.2023 Украина.ру
Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война
Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам. Об этом 7 января заявил телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News
2023-01-08T12:13
2023-01-08T12:13
новости
мексика
сша
война
ведущий
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"На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем "Синалоа" из-за ареста сына "Коротышки"", — заявил Карлсон.Его мнение поддержал полковник Макгрегор, добавив, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает конфликт на Украине.Ранее СМИ сообщили, что в Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу "Мышь" — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как "Коротышка". Это привело к перестрелке и ожесточенным уличным боям в Кулиакане в штате Синалоа.Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США — там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны.Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.
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новости, мексика, сша, война, ведущий
Новости, Мексика, США, война, ведущий

Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война

12:13 08.01.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Хаос в Мексике и на границе с ней — единственный конфликт, который реально угрожает американцам. Об этом 7 января заявил телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News
"На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем "Синалоа" из-за ареста сына "Коротышки"", — заявил Карлсон.
Его мнение поддержал полковник Макгрегор, добавив, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает конфликт на Украине.

"Предположительно в силу того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. И не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. <...> Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег", — отметил Макгрегор.

Ранее СМИ сообщили, что в Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу "Мышь" — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как "Коротышка". Это привело к перестрелке и ожесточенным уличным боям в Кулиакане в штате Синалоа.
Гусман Лопес входит в список предполагаемых преступников, экстрадиции которых будут требовать в США — там его обвиняют в организованных поставках в страну кокаина, метамфетамина и марихуаны.
Глава мексиканского МИД на вопрос об экстрадиции Гусмана в США сообщил, что запрос в его отношении действует с 2019 года, однако в Мексике также ведутся уголовные дела, в рамках которых он должен понести ответственность.
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