Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди - 08.01.2023 Украина.ру
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Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди
Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди - 08.01.2023 Украина.ру
Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди
Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками. Об этом 8 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-01-08T11:48
2023-01-08T11:48
тэс
новости
обстрелы
украина
днр
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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Новый свет: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в телеграм-канале представительства.В администрации Старобешевского района уточнили, что на месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы.Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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тэс, новости, обстрелы, украина, днр
ТЭС, Новости, обстрелы, Украина, ДНР

Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди

11:48 08.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию новой электростанции - Джубгинской ТЭС
Ввод в эксплуатацию новой электростанции - Джубгинской ТЭС - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками. Об этом 8 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Новый свет: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в телеграм-канале представительства.
В администрации Старобешевского района уточнили, что на месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы.

"Предположительно, минимум два человека - сотрудники станции - могут находиться под обломками", - сообщили в районной администрации.

Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У".
- РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 15:25
На Украине почти не осталось целых ТЭС и ГЭСУкраина лишилась почти всех исправных тепловых и гидроэлектростанций. Такое заявление 22 ноября сделал глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщают РИА Новости
 
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