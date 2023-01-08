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Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди
Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди - 08.01.2023 Украина.ру
Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди
Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками. Об этом 8 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-01-08T11:48
2023-01-08T11:48
2023-01-08T11:48
тэс
новости
обстрелы
украина
днр
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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Новый свет: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в телеграм-канале представительства.В администрации Старобешевского района уточнили, что на месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы.Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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Украина.ру
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Украина.ру
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тэс, новости, обстрелы, украина, днр
ТЭС, Новости, обстрелы, Украина, ДНР
Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди
Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками. Об этом 8 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Новый свет: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в телеграм-канале представительства.
В администрации Старобешевского района уточнили, что на месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы.
"Предположительно, минимум два человека - сотрудники станции - могут находиться под обломками", - сообщили в районной администрации.
Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У".