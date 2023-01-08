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Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной
Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной - 08.01.2023 Украина.ру
Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной
Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят. Об этом 8 января сообщает РИА Новости со ссылкой на хорошо знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова
2023-01-08T10:04
2023-01-08T10:04
2023-01-08T10:05
новости
папа римский
перемирие
украина
владимир путин
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Он сообщил, что созванивался с Папой."Он (Папа римский) попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24:00", — сказал Севостьянов.По его словам, Папа Франциск молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество.На днях президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.
https://ukraina.ru/20230107/1042423407.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, папа римский, перемирие, украина, владимир путин
Новости, Папа Римский, перемирие, Украина, Владимир Путин
Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной
10:04 08.01.2023 (обновлено: 10:05 08.01.2023)
Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят. Об этом 8 января сообщает РИА Новости со ссылкой на хорошо знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова
Он сообщил, что созванивался с Папой.
"Он (Папа римский) попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24:00", — сказал Севостьянов.
По его словам, Папа Франциск молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество.
На днях президент России Владимир Путин
поручил министру обороны Сергею Шойгу
ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский
отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.
Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.