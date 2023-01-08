Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной - 08.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230108/1042433666.html
Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной
Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной - 08.01.2023 Украина.ру
Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной
Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят. Об этом 8 января сообщает РИА Новости со ссылкой на хорошо знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова
2023-01-08T10:04
2023-01-08T10:05
новости
папа римский
перемирие
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102148/35/1021483540_0:175:3076:1905_1920x0_80_0_0_5c6f28795f4f0b0ae0596a2715276569.jpg
Он сообщил, что созванивался с Папой."Он (Папа римский) попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24:00", — сказал Севостьянов.По его словам, Папа Франциск молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество.На днях президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.
https://ukraina.ru/20230107/1042423407.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102148/35/1021483540_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_de665d0a264af2b7344a60cab3feabcc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, папа римский, перемирие, украина, владимир путин
Новости, Папа Римский, перемирие, Украина, Владимир Путин

Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной

10:04 08.01.2023 (обновлено: 10:05 08.01.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят. Об этом 8 января сообщает РИА Новости со ссылкой на хорошо знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова
Он сообщил, что созванивался с Папой.
"Он (Папа римский) попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24:00", — сказал Севостьянов.
По его словам, Папа Франциск молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество.
На днях президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.
Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.
Советские танки Т-34 - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 11:45
Не православные и немирные. Почему власти Украины отвергли Рождественское перемириеВ пятницу 6 января в 12-00 на Украине могло бы начаться Рождественское перемирие на следующие 36 часов. По просьбе главы Русской православной церкви президент РФ издал указ о намерении объявить режим тишины в этот период, чтобы православные христиане могли встретить Сочельник и Рождество. Однако Киев официально отказался от него
 
НовостиПапа РимскийперемириеУкраинаВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Кошкин о сбежавших, будущей войне за Арктику и немецком ноже в спину России
14:00Пушков сказал, когда США сократят военную поддержку Киеву
13:19Данилов заявил о планах России урегулировать конфликт по-корейски
13:18Киево-Печерская лавра: свидетель и участник истории Руси
13:17Чем воюют на Украине: танки второго поколения
13:16"Синий платочек" девочки из Харькова. Астрологический портрет Клавдии Шульженко
13:15"Вокруг Булгакова": две загадки Фагота
12:48Американский политик подтвердил возрождение нацизма на Украине
12:13Американский ведущий назвал страну, с которой может начаться война
11:48Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди
11:06Обозреватель дал неутешительный прогноз Украине из-за президента
10:41Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до Украины
10:17Обозреватель доказал преимущество России перед НАТО на Украине
10:04Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной
09:50Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет
09:39В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы — Рогов
09:21Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистов
09:09Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ
08:08Удивительные и тревожные изменения в глобальной политике
07:09"Отравление" Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
Лента новостейМолния