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Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной

Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной - 08.01.2023 Украина.ру

Папа римский помолился о перемирии между Россией и Украиной

Папа римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине продлят. Об этом 8 января сообщает РИА Новости со ссылкой на хорошо знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова

2023-01-08T10:04

2023-01-08T10:04

2023-01-08T10:05

новости

папа римский

перемирие

украина

владимир путин

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Он сообщил, что созванивался с Папой."Он (Папа римский) попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24:00", — сказал Севостьянов.По его словам, Папа Франциск молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество.На днях президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его прикрытием для усиления российских позиций на линии фронта.Папа Франциск выразил поддержку этой инициативе, а также предложению о продлении перемирия до Крещения, которое отмечается 19 января.

https://ukraina.ru/20230107/1042423407.html

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новости, папа римский, перемирие, украина, владимир путин