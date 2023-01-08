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Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ
Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ - 08.01.2023 Украина.ру
Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 7 января сообщили местные СМИ
2023-01-08T09:09
2023-01-08T09:09
2023-01-08T09:09
упц
новости
гонения
указ
владимир зеленский
украина
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По информации издания Lb.ua, соответствующий указ был подписан в конце декабря.В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждают СМИ, у него есть российский паспорт. Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала этот указ в своем телеграм-канале."Сатанизм как он есть", — написала она.Киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную Раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине. СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.
https://ukraina.ru/20230102/1042359628.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, новости, гонения, указ, владимир зеленский, украина
УПЦ, Новости, гонения, указ, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 7 января сообщили местные СМИ
По информации издания Lb.ua, соответствующий указ был подписан в конце декабря.
"Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", — говорится в публикации.
В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждают СМИ, у него есть российский паспорт.
Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала этот указ в своем телеграм-канале.
"Сатанизм как он есть", — написала она.
Киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную Раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине.
СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.