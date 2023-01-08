https://ukraina.ru/20230108/1042433074.html

Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ

Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ - 08.01.2023 Украина.ру

Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 7 января сообщили местные СМИ

2023-01-08T09:09

2023-01-08T09:09

2023-01-08T09:09

упц

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гонения

указ

владимир зеленский

украина

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По информации издания Lb.ua, соответствующий указ был подписан в конце декабря.В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждают СМИ, у него есть российский паспорт. Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала этот указ в своем телеграм-канале."Сатанизм как он есть", — написала она.Киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную Раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине. СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.

https://ukraina.ru/20230102/1042359628.html

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упц, новости, гонения, указ, владимир зеленский, украина