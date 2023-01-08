Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ - 08.01.2023 Украина.ру
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Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ
Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ - 08.01.2023 Украина.ру
Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 7 января сообщили местные СМИ
2023-01-08T09:09
2023-01-08T09:09
упц
новости
гонения
указ
владимир зеленский
украина
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По информации издания Lb.ua, соответствующий указ был подписан в конце декабря.В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждают СМИ, у него есть российский паспорт. Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала этот указ в своем телеграм-канале."Сатанизм как он есть", — написала она.Киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную Раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине. СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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упц, новости, гонения, указ, владимир зеленский, украина
УПЦ, Новости, гонения, указ, Владимир Зеленский, Украина

Зеленский лишил гражданства священников канонической УПЦ

09:09 08.01.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 7 января сообщили местные СМИ
По информации издания Lb.ua, соответствующий указ был подписан в конце декабря.

"Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", — говорится в публикации.

В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждают СМИ, у него есть российский паспорт.
Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала этот указ в своем телеграм-канале.
"Сатанизм как он есть", — написала она.
Киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную Раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине.
СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.
2 января, 15:35
"Сделал замечание": на священника УПЦ напали с ножом в ВинницеСвященник Винницкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ) госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на него неизвестного с ножом. Сообщение об этом появилось в Телеграм-канале епархии 2 января
 
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