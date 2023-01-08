https://ukraina.ru/20230108/1042389333.html

Чем воюют на Украине: танки второго поколения

Чем воюют на Украине: танки второго поколения - 08.01.2023 Украина.ру

Чем воюют на Украине: танки второго поколения

Классификация танков по послевоенным поколениям достаточно условна и на официальном уровне не признана. В основном потому, что модернизация танка достаточно убедительно переводит его из одного поколения в другое

2023-01-08T13:17

2023-01-08T13:17

2023-01-08T13:17

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Первое поколение — танки до 1960 года разработки (это, например, Т-54/55), второе — до 1970 (однако Т-64 и Т-72 относятся к "первому переходному поколению" — с 1970 по 1980), третье — 1980-е (плюс два переходных поколения) и четвёртое — "Армата".Основные танки, применяемые сейчас в СВО, — танки третьего и переходных поколений. Однако начиная с середины 2022 года в боевых действиях началось активное использование танков второго и даже первого поколения, но, разумеется, в переходных вариантах.Т-62С июня в состав армий ДНР и ЛНР начали проступать танки Т-62М.Вообще Т-62 производился в СССР в 1962-1975 годах. Т. е. это "железное" второе поколение — непосредственный заменитель танков Т-54/55 (1951 и 1958 годов соответственно). Т-62 — первый серийный танк с гладкоствольным орудием — как оказалось, бронепробиваемость кумулятивных снарядов выше, если им не придавать вращения. К тому же живучесть стволов таких пушек была выше — нарезы имеют обыкновение выгорать.Т-62М — глубокая модернизация танка, проведённая в 1983-1985 годах на основании опыта применения танков в Афганистане. На танке была установлена:— дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища (уровень защиты был повышен до эквивалента 450-мм гомогенной брони на башне; на варианте Т-62МВ появилась динамическая защита) и бортовые противокумулятивные экраны;— новый прицельный комплекс с квантовым дальномером и баллистическим вычислителем;— новый комплекс управляемого вооружения "Шексна";— двигатель В-55У (620 л. с. против 580 л. с. у базового варианта; впрочем, удельная мощность всё равно осталась на уровне 18 л. с./т против 24,5 л. с./т у Т-72Б3);— модернизация ходовой части с гусеницей от Т-72 и т. п.В 2011 году министр обороны Анатолий Сердюков приказал снять с вооружения непрофильные образцы техники и перейти на единый калибр орудий основных боевых танков. Орудие Т-62 имеет "нестандартный" калибр 115 мм, в то время как у Т-64/72/80/90 — 125 мм.В соответствии с этим приказом в 2013 году было принято решение вывести Т-62 из боевых частей и начать их утилизацию. В основном их должны были разбирать на запчасти — их было выпущено около 20 тыс. штук и они продолжают эксплуатироваться в армиях полутора десятков стран. По состоянию на 2016 год на складском хранении в России находилось около 2,5 тыс. Т-62."Донбасский" Т-62М — плод двойной модернизации по итогам эксплуатации танка в армии Сирии. Они оборудованы решётчатыми экранами, предназначенными для защиты башни от атаки сверху; усилена защита дна, лобовой части корпуса и башни в горизонтальной проекции.Понятно, для прямого противостояния с современными украинскими танками он не годится, но имеет примерно одинаковые возможности с польскими Т-72 ранних версий, не прошедших модернизации. Он также даже в базовом варианте существенно превосходит немецкие "Леопард-1", которые так хотела получить Украина. Достоинством Т-62 является также высокая ремонтопригодность, недостатком — слабая противоминная защита.М-55SВ октябре уже на вооружение ВСУ пошли танки словенские М-55S. Это изделие ещё более своеобразное, поскольку базовой машиной является Т-55 первого послевоенного поколения (кстати, самый массовый танк в истории).Словенские танки попадают на Украину в рамках согласованного с Германией обмена. Словения предоставила 28 танков M-55S, получив от Германии взамен 40 колёсных военно-транспортных машин.Модернизация словенских Т-55 была проведена на рубеже веков израильской фирмой Elbit Systems (израильтяне имеют большой опыт модернизации трофейных советских танков).В первую очередь, замене подверглось орудие — вместо Д-10Т2С была установлена британская L7A1. Очень удачная для своего времени артсистема, которая ставилась на британские, немецкие, американские и японские танки. Главное её достоинство на настоящий момент — натовский калибр 105 мм и наличие огромного количества боеприпасов на складах.Второй — установка динамической защиты Super Blazer компании Rafael. Считается, что по своим характеристикам она не уступает российской ДЗ "Контакт-5", которая ставится на современные танки, включая Т-72Б3 и Т-90С. Кроме того, у танка есть система предупреждения о лазерном облучении и связанные с ней дымовые гранатомёты.Изменилась система управления огнём — её разработала словенская компания Fotona. Цифровой баллистический вычислитель, лазерный дальномер, двухплоскостной стабилизатор… Как говорят автомобилисты, "весь фарш".На танк был установлен дизельный двигатель мощностью 600 л. с. (против 520), а также доработана подвеска и установлены резино-металлические гусеницы.Считается, что модернизированная машина по своим характеристикам превосходит Т-62М.Этих танков всего 28 штук, в то время как Т-62М, судя по косвенным данным, корпуса ДНР и ЛНР получили не менее ста. Впрочем, это особого значения не имеет – натовская техника в принципе поставляется в час по чайной ложке (в рамках управления эскалацией конфликта), а мощь ВСУ нарастает постепенно.РезюмеОбычно появление старый танков комментируется с той точки зрения, что, дескать, у той или иной стороны закончились более современные танки, а значит, перемога близка. На самом деле это не совсем так.Со стороны России говорить об исчерпании запасов "тяжёлой брони" ещё рано. В конце концов, новые танки Т-72, Т-80, Т-90 продолжают поступать с заводов.Со стороны Украины всё немножко сложнее. Судя по всему, в Европе действительно исчерпаны запасы Т-72, а наладить восстановление "Леопард-1" (пока?) не удалось (там ведь не восстановление нужно, а капитальная модернизация). Однако отсутствие новых танков в поставках скорее связано с всё тем же управлением эскалацией и, что более важно, необходимостью подготовки экипажей и обучения командования использования новой техники. Но появление натовских танков в составе ВСУ — вопрос времени, а не принципа.Что же касается устаревших танков, то само по себе добывание из загашников говорит о том, что "смерть танка", о которой эксперты говорят с момента появления РПГ и ПТУР, ещё далеко не наступила.Даже устаревшие танки могут использоваться для осуществления весьма важных функций:— огневая поддержка в наступлении и обороне пехоты на "лёгкой броне" (в том числе в городах, где огневой потенциал современных танков избыточен);— охранная служба на тыловых коммуникациях;— использование в качестве главной силы на направлениях, где появление вражеских танков маловероятно.В конце концов, использование старых машин позволяет экономить ресурс современных танков. Не будем забывать, что танковый двигатель, гусеница и т. п. — "расходник", который меняется после определённого пробега независимо от его технического состояния.

https://ukraina.ru/20230101/1042320400.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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