https://ukraina.ru/20230107/1042424987.html
В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине
В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине - 07.01.2023 Украина.ру
В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине
Новая военная помощь Запада киевскому режиму показывает, что там выступают за военный реванш Киева и против мирных переговоров. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в американской газете The New York Times
2023-01-07T12:51
2023-01-07T12:51
2023-01-07T12:51
новости
спецоперация
сша
германия
франция
эммануэль макрон
киевский режим
военная помощь
бронетехника
new york times
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Авторы статьи отмечают, что продолжение военной помощи, в том числе обещания предоставления трёх типов бронемашин, прозвучавшие на Западе, говорят о том, что Украину ожидает "ещё один кровавый год".В частности, немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Шпек заявил изданию, что решения о поставке бронетехники, принятые Вашингтоном, Парижем и Берлином, говорит о поддержке Западом потенциального наступления Киева в предстоящие месяцы.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. Германия сообщила о готовности к отправке боевых машин пехоты (БМП) Marder, а США объявили о выделении очередного пакета военной помощи, в который, в частности, войдут БМП Bradley.Издание отмечает, что обещанные Киеву бронированные машины являются хотя и не первыми, поставляемыми Западом на Украину, однако "самыми современными" из отправленных до сих пор.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сша, германия, франция, эммануэль макрон, киевский режим, военная помощь, бронетехника, new york times, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, США, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, киевский режим, военная помощь, бронетехника, New York Times, Владимир Зеленский
В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине
Новая военная помощь Запада киевскому режиму показывает, что там выступают за военный реванш Киева и против мирных переговоров. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в американской газете The New York Times