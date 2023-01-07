В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине - 07.01.2023 Украина.ру
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В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине
В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине - 07.01.2023 Украина.ру
В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине
Новая военная помощь Запада киевскому режиму показывает, что там выступают за военный реванш Киева и против мирных переговоров. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в американской газете The New York Times
2023-01-07T12:51
2023-01-07T12:51
новости
спецоперация
сша
германия
франция
эммануэль макрон
киевский режим
военная помощь
бронетехника
new york times
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Авторы статьи отмечают, что продолжение военной помощи, в том числе обещания предоставления трёх типов бронемашин, прозвучавшие на Западе, говорят о том, что Украину ожидает "ещё один кровавый год".В частности, немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Шпек заявил изданию, что решения о поставке бронетехники, принятые Вашингтоном, Парижем и Берлином, говорит о поддержке Западом потенциального наступления Киева в предстоящие месяцы.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. Германия сообщила о готовности к отправке боевых машин пехоты (БМП) Marder, а США объявили о выделении очередного пакета военной помощи, в который, в частности, войдут БМП Bradley.Издание отмечает, что обещанные Киеву бронированные машины являются хотя и не первыми, поставляемыми Западом на Украину, однако "самыми современными" из отправленных до сих пор.
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новости, спецоперация, сша, германия, франция, эммануэль макрон, киевский режим, военная помощь, бронетехника, new york times, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, США, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, киевский режим, военная помощь, бронетехника, New York Times, Владимир Зеленский

В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине

12:51 07.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus RauchenbergerLeopard 2A6
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus Rauchenberger
Читать в
Новая военная помощь Запада киевскому режиму показывает, что там выступают за военный реванш Киева и против мирных переговоров. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в американской газете The New York Times
Авторы статьи отмечают, что продолжение военной помощи, в том числе обещания предоставления трёх типов бронемашин, прозвучавшие на Западе, говорят о том, что Украину ожидает "ещё один кровавый год".
В частности, немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Шпек заявил изданию, что решения о поставке бронетехники, принятые Вашингтоном, Парижем и Берлином, говорит о поддержке Западом потенциального наступления Киева в предстоящие месяцы.

"И это даёт понять Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем", - добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. Германия сообщила о готовности к отправке боевых машин пехоты (БМП) Marder, а США объявили о выделении очередного пакета военной помощи, в который, в частности, войдут БМП Bradley.
Издание отмечает, что обещанные Киеву бронированные машины являются хотя и не первыми, поставляемыми Западом на Украину, однако "самыми современными" из отправленных до сих пор.
 
НовостиСпецоперацияСШАГерманияФранцияЭммануэль Макронкиевский режимвоенная помощьбронетехникаNew York TimesВладимир Зеленский
 
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