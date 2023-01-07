https://ukraina.ru/20230107/1042424987.html

В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине

В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине - 07.01.2023 Украина.ру

В США предрекли "ещё один кровавый год" на Украине

Новая военная помощь Запада киевскому режиму показывает, что там выступают за военный реванш Киева и против мирных переговоров. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в американской газете The New York Times

2023-01-07T12:51

2023-01-07T12:51

2023-01-07T12:51

новости

спецоперация

сша

германия

франция

эммануэль макрон

киевский режим

военная помощь

бронетехника

new york times

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Авторы статьи отмечают, что продолжение военной помощи, в том числе обещания предоставления трёх типов бронемашин, прозвучавшие на Западе, говорят о том, что Украину ожидает "ещё один кровавый год".В частности, немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Шпек заявил изданию, что решения о поставке бронетехники, принятые Вашингтоном, Парижем и Берлином, говорит о поддержке Западом потенциального наступления Киева в предстоящие месяцы.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. Германия сообщила о готовности к отправке боевых машин пехоты (БМП) Marder, а США объявили о выделении очередного пакета военной помощи, в который, в частности, войдут БМП Bradley.Издание отмечает, что обещанные Киеву бронированные машины являются хотя и не первыми, поставляемыми Западом на Украину, однако "самыми современными" из отправленных до сих пор.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, сша, германия, франция, эммануэль макрон, киевский режим, военная помощь, бронетехника, new york times, владимир зеленский