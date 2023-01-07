В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину - 07.01.2023 Украина.ру
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В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину
В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину - 07.01.2023 Украина.ру
В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в британской газете The Daily Telegraph
2023-01-07T11:34
2023-01-07T11:34
новости
франция
сми
великобритания
эммануэль макрон
сша
германия
военная помощь
киевский режим
бронетранспортеры
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В статье говорится, что AMX-10 стали первыми боевыми машинами западного производства, поставленными киевскому режиму. Таким образом, Макрон "перегнал" США, Германию и Великобританию, играющих основную роль в деле военной помощи Киеву.Колёсные бронеавтомобили AMX-10 RC производились во Франции с 1976 по 1994 год.7 января стало известно о решении Пентагона о поставке на Украину 50 боевых машин пехоты Bradley и 100 бронетранспортеров М113.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, франция, сми, великобритания, эммануэль макрон, сша, германия, военная помощь, киевский режим, бронетранспортеры
Новости, Франция, СМИ, Великобритания, Эммануэль Макрон, США, Германия, военная помощь, киевский режим, бронетранспортеры

В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину

11:34 07.01.2023
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в британской газете The Daily Telegraph
В статье говорится, что AMX-10 стали первыми боевыми машинами западного производства, поставленными киевскому режиму. Таким образом, Макрон "перегнал" США, Германию и Великобританию, играющих основную роль в деле военной помощи Киеву.

На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта пересечена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", - рассказали авторы статьи

Колёсные бронеавтомобили AMX-10 RC производились во Франции с 1976 по 1994 год.
7 января стало известно о решении Пентагона о поставке на Украину 50 боевых машин пехоты Bradley и 100 бронетранспортеров М113.
Зеленский Макрон
23 декабря 2022, 05:30
Призывал вести себя с Россией жёстко: журналист рассказал о недобросовестности Макрона в КиевеЗападные страны сознательно подталкивали Россию и Украину к столкновению друг с другом, потому что конфронтация между ними отвечала их интересам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович
 
НовостиФранцияСМИВеликобританияЭммануэль МакронСШАГерманиявоенная помощькиевский режимбронетранспортеры
 
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