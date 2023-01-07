https://ukraina.ru/20230107/1042423682.html
В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину
В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину - 07.01.2023 Украина.ру
В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в британской газете The Daily Telegraph
2023-01-07T11:34
2023-01-07T11:34
2023-01-07T11:34
новости
франция
сми
великобритания
эммануэль макрон
сша
германия
военная помощь
киевский режим
бронетранспортеры
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В статье говорится, что AMX-10 стали первыми боевыми машинами западного производства, поставленными киевскому режиму. Таким образом, Макрон "перегнал" США, Германию и Великобританию, играющих основную роль в деле военной помощи Киеву.Колёсные бронеавтомобили AMX-10 RC производились во Франции с 1976 по 1994 год.7 января стало известно о решении Пентагона о поставке на Украину 50 боевых машин пехоты Bradley и 100 бронетранспортеров М113.
https://ukraina.ru/20221223/1042055870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, сми, великобритания, эммануэль макрон, сша, германия, военная помощь, киевский режим, бронетранспортеры
Новости, Франция, СМИ, Великобритания, Эммануэль Макрон, США, Германия, военная помощь, киевский режим, бронетранспортеры
В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в британской газете The Daily Telegraph