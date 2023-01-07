https://ukraina.ru/20230107/1042423682.html

В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину

В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину - 07.01.2023 Украина.ру

В Великобритании рассказали, как Макрон перегнал США в вопросе военных поставок на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 января в британской газете The Daily Telegraph

2023-01-07T11:34

2023-01-07T11:34

2023-01-07T11:34

новости

франция

сми

великобритания

эммануэль макрон

сша

германия

военная помощь

киевский режим

бронетранспортеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0d/1041767126_0:0:1722:968_1920x0_80_0_0_b005886b66c27b1cd339b493e66dc331.jpg.webp

В статье говорится, что AMX-10 стали первыми боевыми машинами западного производства, поставленными киевскому режиму. Таким образом, Макрон "перегнал" США, Германию и Великобританию, играющих основную роль в деле военной помощи Киеву.Колёсные бронеавтомобили AMX-10 RC производились во Франции с 1976 по 1994 год.7 января стало известно о решении Пентагона о поставке на Украину 50 боевых машин пехоты Bradley и 100 бронетранспортеров М113.

https://ukraina.ru/20221223/1042055870.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, сми, великобритания, эммануэль макрон, сша, германия, военная помощь, киевский режим, бронетранспортеры