Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в крови - 06.01.2023 Украина.ру
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Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в крови
Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в крови - 06.01.2023 Украина.ру
Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в крови
Президент Украины Владимир Зеленский, крещеный, по некоторым данным, в православии, таки решил не просто стать католиком, но и обильно окропить свой переход кровью и закрепить людскими страданиями
2023-01-06T11:06
2023-01-06T13:30
эксклюзив
владимир зеленский
владимир путин
перемирие
сво
донбасс
рождество
всу
россия
украина
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И это – в дополнение к ограблению и разграблению, которому подверглась Украинская православная церковь, обвинённая в родстве с Московским патриархатом.5 января 2023 года стало известно, что Успенский Собор и Трапезная церковь – главные храмы Киево-Печерской лавры – таки изъяты у УПЦ МП и переданы в собственность государства. «Московским попам» не продлили срок аренды.«Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы будем придерживаться и далее. Благодарю членов комиссии за быструю и эффективную работу в интересах государства», – радостно отчитался министр культуры Александр Ткаченко.Указанная им комиссия, проводившая процесс изъятия и передачи, работала со 2 по 5 января сего года, все инвентаризировала (от зданий до икон и иконостасов, ворот, люстр, и всего прочего). Но настоятель Лавры митрополит Павел (Лебедь) не присутствовал на подписании документа о «возвращении» строений обители.Видимо, Ткаченко, известному также как «киномародер» (за успешные попытки разграбить Ялтинскую и Одесскую киностудии), что-то понравилось и из церковной утвари: иконка на продажу, крестик, кадило, золотишком с окладов побаловаться…С недавних пор Ткаченко в своем обслуживании неонацистского режима и его западных спонсоров ничем не брезгует. Руки и карманы у него после лавры проверить бы – да некому.В это же время параллельно с киевскими репрессии против священников и верующих УПЦ МП продолжаются по всей стране. Везде захватываются храмы и под каток допросов в СБУ попадают и священники, и верующие активисты. Чтобы, значит, отказывались от своей конфессии и переходили либо в раскольничью Православную церковь (ПЦУ), созданную в 2018 году тогдашним президентом Петром Порошенко, либо к греко-католикам (униатам) – в Украинскую грекокатолическую церковь (УГКЦ), подчиненную напрямую Ватикану – и, конечно же, американскому ЦРУ.Но ведь и это еще не все. Свой кульбит переобувания в воздухе с крестами и верой Зеленский, повторим, восхотел закрепить кровью. Чужой, разумеется.Он фактически и решительно отверг предложение президента России Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня в зоне спецвоенной операции (СВО).Путин, как известно, предложил объявить рождественское перемирие с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января: «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова».Но Зеленский назвал это предложение «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.«Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — сказал он.И тут Зеленскому в извращенной последовательности не откажешь: он так же действовал с «Минском-2», соглашениями, которые могли принести мир в Донбасс, но не принесли, ибо были использованы лишь для передышки, перегруппировки и накопления сил Украины для новой войны.Недавно в этом признались бывшие: канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. А Зеленский просто действовал по их и Вашингтона указке.Действует он, отказываясь о перемирия, так же и сейчас.Как известно, президент США Джо Байден, когда узнал об инициативе Путина, подтвердил Зеленскому прежние нарративы – воевать до последнего украинца и как можно дольше, никаких перемирий.Комментируя предложение Путина, Байден сказал: «Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода».Другими словами, темы «путинской уловки» и «стремления к передышке» в устах Зеленского – это заказ Вашингтона, чудесно и крайне оперативно отработанный в Киеве.Но и это еще не все. Кроме приказа Байдена воевать и его заказа на длительную войну с Россией в Украине, Зеленский назвал еще одну причину своего отказа от перемирия – религиозную. Он своим отказом фактически расписался в непризнании православного Рождества праздником, достойным мира.Потому что у него теперь другое Рождество – католическое: 25 декабря, а не 7 января. Как уже и предписано праздновать всем украинцам. Зеленский так и мотивировал свой нынешний отказ: я, мол, предлагал Путину и Москве отвести военных к католическому Рождеству, а они не прислушались и не ответили. Значит, получайте ответку и от Киева.Очевидно, что это не чисто киевская или самого Зеленского инициатива. Это выполнение Зеленским заказа Запада, который настаивает на окончательном уничтожении в Украине УПЦ МП – как последней и очень мощной духовной скрепы между россиянами и украинцами.И это, ясное дело, пика в бок и в авторитет Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который предложил это перемирие и к которому прислушался Путин, отдав приказ прекратить огонь.Но как бы там ни было, Зеленский таки прагматично и двурушнически выбирает католиков. То есть налицо еще одно предательство – теперь и духовное.Комментировать здесь что-либо бессмысленно – все и так ясно. Просто нужно побеждать в СВО и уже тогда расставлять все точки над «i».Глава ДНР Денис Пушилин уже тоже, кажется, все понял. Ведь он знает, с кем имеет дело.Потому Пушилин заявил, что решение Путина о перемирии касается лишь прекращения наступательных действий с российской стороны. То есть силы СВО сами наступать не будут, но ответят огнем на все провокации со стороны ВСУ.В своем телеграм-канале Пушилин так и написал: «Решение нашего президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православным.…Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения».Четко и ясно! Как акт о безоговорочной капитуляции врага – украинского неонацизма, к чему и должна стремиться СВО.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230106/1042414575.html
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эксклюзив, владимир зеленский, владимир путин, перемирие, сво, донбасс, рождество, всу, россия, украина, джо байден, упц, александр ткаченко
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Владимир Путин, перемирие, СВО, Донбасс, Рождество, ВСУ, Россия, Украина, Джо Байден, УПЦ, Александр Ткаченко

Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в крови

11:06 06.01.2023 (обновлено: 13:30 06.01.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
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Президент Украины Владимир Зеленский, крещеный, по некоторым данным, в православии, таки решил не просто стать католиком, но и обильно окропить свой переход кровью и закрепить людскими страданиями
И это – в дополнение к ограблению и разграблению, которому подверглась Украинская православная церковь, обвинённая в родстве с Московским патриархатом.
5 января 2023 года стало известно, что Успенский Собор и Трапезная церковь – главные храмы Киево-Печерской лавры – таки изъяты у УПЦ МП и переданы в собственность государства. «Московским попам» не продлили срок аренды.
«Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы будем придерживаться и далее. Благодарю членов комиссии за быструю и эффективную работу в интересах государства», – радостно отчитался министр культуры Александр Ткаченко.
Указанная им комиссия, проводившая процесс изъятия и передачи, работала со 2 по 5 января сего года, все инвентаризировала (от зданий до икон и иконостасов, ворот, люстр, и всего прочего). Но настоятель Лавры митрополит Павел (Лебедь) не присутствовал на подписании документа о «возвращении» строений обители.
Видимо, Ткаченко, известному также как «киномародер» (за успешные попытки разграбить Ялтинскую и Одесскую киностудии), что-то понравилось и из церковной утвари: иконка на продажу, крестик, кадило, золотишком с окладов побаловаться…
С недавних пор Ткаченко в своем обслуживании неонацистского режима и его западных спонсоров ничем не брезгует. Руки и карманы у него после лавры проверить бы – да некому.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
В это же время параллельно с киевскими репрессии против священников и верующих УПЦ МП продолжаются по всей стране. Везде захватываются храмы и под каток допросов в СБУ попадают и священники, и верующие активисты. Чтобы, значит, отказывались от своей конфессии и переходили либо в раскольничью Православную церковь (ПЦУ), созданную в 2018 году тогдашним президентом Петром Порошенко, либо к греко-католикам (униатам) – в Украинскую грекокатолическую церковь (УГКЦ), подчиненную напрямую Ватикану – и, конечно же, американскому ЦРУ.
Но ведь и это еще не все. Свой кульбит переобувания в воздухе с крестами и верой Зеленский, повторим, восхотел закрепить кровью. Чужой, разумеется.
Он фактически и решительно отверг предложение президента России Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня в зоне спецвоенной операции (СВО).
Путин, как известно, предложил объявить рождественское перемирие с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января: «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова».
Но Зеленский назвал это предложение «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.
«Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — сказал он.
И тут Зеленскому в извращенной последовательности не откажешь: он так же действовал с «Минском-2», соглашениями, которые могли принести мир в Донбасс, но не принесли, ибо были использованы лишь для передышки, перегруппировки и накопления сил Украины для новой войны.
- РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 10:04
Общество устало. Зачем украинцам обещают скорую победуНа самом высоком уровне, прямо в новогоднем выступлении президента Владимира Зеленского было декларировано, что 2023 год будет "годом украинской победы"
Недавно в этом признались бывшие: канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. А Зеленский просто действовал по их и Вашингтона указке.
Действует он, отказываясь о перемирия, так же и сейчас.
Как известно, президент США Джо Байден, когда узнал об инициативе Путина, подтвердил Зеленскому прежние нарративы – воевать до последнего украинца и как можно дольше, никаких перемирий.
Комментируя предложение Путина, Байден сказал: «Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода».
Другими словами, темы «путинской уловки» и «стремления к передышке» в устах Зеленского – это заказ Вашингтона, чудесно и крайне оперативно отработанный в Киеве.
Но и это еще не все. Кроме приказа Байдена воевать и его заказа на длительную войну с Россией в Украине, Зеленский назвал еще одну причину своего отказа от перемирия – религиозную. Он своим отказом фактически расписался в непризнании православного Рождества праздником, достойным мира.
Потому что у него теперь другое Рождество – католическое: 25 декабря, а не 7 января. Как уже и предписано праздновать всем украинцам. Зеленский так и мотивировал свой нынешний отказ: я, мол, предлагал Путину и Москве отвести военных к католическому Рождеству, а они не прислушались и не ответили. Значит, получайте ответку и от Киева.
Очевидно, что это не чисто киевская или самого Зеленского инициатива. Это выполнение Зеленским заказа Запада, который настаивает на окончательном уничтожении в Украине УПЦ МП – как последней и очень мощной духовной скрепы между россиянами и украинцами.
И это, ясное дело, пика в бок и в авторитет Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который предложил это перемирие и к которому прислушался Путин, отдав приказ прекратить огонь.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 10:26
Отвергнутое перемирие, раскольники в Лавре. Главное на Украине на утро 6 январяПрезидент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января, однако и Украина, и Запад отвергли Рождественское перемирие. "Православная церковь Украины" проведёт службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры
Но как бы там ни было, Зеленский таки прагматично и двурушнически выбирает католиков. То есть налицо еще одно предательство – теперь и духовное.
Комментировать здесь что-либо бессмысленно – все и так ясно. Просто нужно побеждать в СВО и уже тогда расставлять все точки над «i».
Глава ДНР Денис Пушилин уже тоже, кажется, все понял. Ведь он знает, с кем имеет дело.
Потому Пушилин заявил, что решение Путина о перемирии касается лишь прекращения наступательных действий с российской стороны. То есть силы СВО сами наступать не будут, но ответят огнем на все провокации со стороны ВСУ.
В своем телеграм-канале Пушилин так и написал: «Решение нашего президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православным.
…Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения».
Четко и ясно! Как акт о безоговорочной капитуляции врага – украинского неонацизма, к чему и должна стремиться СВО.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийВладимир ПутинперемириеСВОДонбассРождествоВСУРоссияУкраинаДжо БайденУПЦАлександр Ткаченко
 
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