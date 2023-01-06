https://ukraina.ru/20230106/1042415805.html

Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в крови

Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в крови - 06.01.2023 Украина.ру

Назло Путину. Зеленский таки становится католиком в крови

Президент Украины Владимир Зеленский, крещеный, по некоторым данным, в православии, таки решил не просто стать католиком, но и обильно окропить свой переход кровью и закрепить людскими страданиями

2023-01-06T11:06

2023-01-06T11:06

2023-01-06T13:30

эксклюзив

владимир зеленский

владимир путин

перемирие

сво

донбасс

рождество

всу

россия

украина

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И это – в дополнение к ограблению и разграблению, которому подверглась Украинская православная церковь, обвинённая в родстве с Московским патриархатом.5 января 2023 года стало известно, что Успенский Собор и Трапезная церковь – главные храмы Киево-Печерской лавры – таки изъяты у УПЦ МП и переданы в собственность государства. «Московским попам» не продлили срок аренды.«Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы будем придерживаться и далее. Благодарю членов комиссии за быструю и эффективную работу в интересах государства», – радостно отчитался министр культуры Александр Ткаченко.Указанная им комиссия, проводившая процесс изъятия и передачи, работала со 2 по 5 января сего года, все инвентаризировала (от зданий до икон и иконостасов, ворот, люстр, и всего прочего). Но настоятель Лавры митрополит Павел (Лебедь) не присутствовал на подписании документа о «возвращении» строений обители.Видимо, Ткаченко, известному также как «киномародер» (за успешные попытки разграбить Ялтинскую и Одесскую киностудии), что-то понравилось и из церковной утвари: иконка на продажу, крестик, кадило, золотишком с окладов побаловаться…С недавних пор Ткаченко в своем обслуживании неонацистского режима и его западных спонсоров ничем не брезгует. Руки и карманы у него после лавры проверить бы – да некому.В это же время параллельно с киевскими репрессии против священников и верующих УПЦ МП продолжаются по всей стране. Везде захватываются храмы и под каток допросов в СБУ попадают и священники, и верующие активисты. Чтобы, значит, отказывались от своей конфессии и переходили либо в раскольничью Православную церковь (ПЦУ), созданную в 2018 году тогдашним президентом Петром Порошенко, либо к греко-католикам (униатам) – в Украинскую грекокатолическую церковь (УГКЦ), подчиненную напрямую Ватикану – и, конечно же, американскому ЦРУ.Но ведь и это еще не все. Свой кульбит переобувания в воздухе с крестами и верой Зеленский, повторим, восхотел закрепить кровью. Чужой, разумеется.Он фактически и решительно отверг предложение президента России Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня в зоне спецвоенной операции (СВО).Путин, как известно, предложил объявить рождественское перемирие с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января: «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова».Но Зеленский назвал это предложение «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.«Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — сказал он.И тут Зеленскому в извращенной последовательности не откажешь: он так же действовал с «Минском-2», соглашениями, которые могли принести мир в Донбасс, но не принесли, ибо были использованы лишь для передышки, перегруппировки и накопления сил Украины для новой войны.Недавно в этом признались бывшие: канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. А Зеленский просто действовал по их и Вашингтона указке.Действует он, отказываясь о перемирия, так же и сейчас.Как известно, президент США Джо Байден, когда узнал об инициативе Путина, подтвердил Зеленскому прежние нарративы – воевать до последнего украинца и как можно дольше, никаких перемирий.Комментируя предложение Путина, Байден сказал: «Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода».Другими словами, темы «путинской уловки» и «стремления к передышке» в устах Зеленского – это заказ Вашингтона, чудесно и крайне оперативно отработанный в Киеве.Но и это еще не все. Кроме приказа Байдена воевать и его заказа на длительную войну с Россией в Украине, Зеленский назвал еще одну причину своего отказа от перемирия – религиозную. Он своим отказом фактически расписался в непризнании православного Рождества праздником, достойным мира.Потому что у него теперь другое Рождество – католическое: 25 декабря, а не 7 января. Как уже и предписано праздновать всем украинцам. Зеленский так и мотивировал свой нынешний отказ: я, мол, предлагал Путину и Москве отвести военных к католическому Рождеству, а они не прислушались и не ответили. Значит, получайте ответку и от Киева.Очевидно, что это не чисто киевская или самого Зеленского инициатива. Это выполнение Зеленским заказа Запада, который настаивает на окончательном уничтожении в Украине УПЦ МП – как последней и очень мощной духовной скрепы между россиянами и украинцами.И это, ясное дело, пика в бок и в авторитет Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который предложил это перемирие и к которому прислушался Путин, отдав приказ прекратить огонь.Но как бы там ни было, Зеленский таки прагматично и двурушнически выбирает католиков. То есть налицо еще одно предательство – теперь и духовное.Комментировать здесь что-либо бессмысленно – все и так ясно. Просто нужно побеждать в СВО и уже тогда расставлять все точки над «i».Глава ДНР Денис Пушилин уже тоже, кажется, все понял. Ведь он знает, с кем имеет дело.Потому Пушилин заявил, что решение Путина о перемирии касается лишь прекращения наступательных действий с российской стороны. То есть силы СВО сами наступать не будут, но ответят огнем на все провокации со стороны ВСУ.В своем телеграм-канале Пушилин так и написал: «Решение нашего президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православным.…Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения».Четко и ясно! Как акт о безоговорочной капитуляции врага – украинского неонацизма, к чему и должна стремиться СВО.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230106/1042414575.html

https://ukraina.ru/20230106/1042415042.html

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