https://ukraina.ru/20221108/1040600839.html

Богатейшая украинская певица собралась воевать

Богатейшая украинская певица собралась воевать - 08.11.2022 Украина.ру

Богатейшая украинская певица собралась воевать

Супруга британско-украинского миллиардера пакистанского происхождения Моххамада Захура, украинская певица Камалия раздумывает над вступлением в ВСУ. Об этом она на днях рассказала в одном из интервью

2022-11-08T12:33

2022-11-08T12:33

2022-11-08T12:33

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Исполнительница рассказала, что у нее есть родственники среди военных, поэтому она хочет сама вступить в ряды украинской армии. "У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что то, что я делаю для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально. Поэтому я сейчас об этом думаю", - сказала она. СМИ называют Камалию богатейшей певицей Украины из-за ее брака с миллиардером Захуром. Как и многие ее украинские коллеги по сцене, занимает русофобскую позицию.

https://ukraina.ru/20220222/1033342611.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, камалия, всу, армия, украина