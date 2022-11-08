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Богатейшая украинская певица собралась воевать
Богатейшая украинская певица собралась воевать - 08.11.2022 Украина.ру
Богатейшая украинская певица собралась воевать
Супруга британско-украинского миллиардера пакистанского происхождения Моххамада Захура, украинская певица Камалия раздумывает над вступлением в ВСУ. Об этом она на днях рассказала в одном из интервью
2022-11-08T12:33
2022-11-08T12:33
2022-11-08T12:33
новости
камалия
всу
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Исполнительница рассказала, что у нее есть родственники среди военных, поэтому она хочет сама вступить в ряды украинской армии. "У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что то, что я делаю для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально. Поэтому я сейчас об этом думаю", - сказала она. СМИ называют Камалию богатейшей певицей Украины из-за ее брака с миллиардером Захуром. Как и многие ее украинские коллеги по сцене, занимает русофобскую позицию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, камалия, всу, армия, украина
Новости, Камалия, ВСУ, Армия, Украина
Богатейшая украинская певица собралась воевать
Супруга британско-украинского миллиардера пакистанского происхождения Моххамада Захура, украинская певица Камалия раздумывает над вступлением в ВСУ. Об этом она на днях рассказала в одном из интервью
Исполнительница рассказала, что у нее есть родственники среди военных, поэтому она хочет сама вступить в ряды украинской армии.
"У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что то, что я делаю для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально. Поэтому я сейчас об этом думаю", - сказала она.
СМИ называют Камалию богатейшей певицей Украины из-за ее брака с миллиардером Захуром. Как и многие ее украинские коллеги по сцене, занимает русофобскую позицию.