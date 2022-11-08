https://ukraina.ru/20221108/1040598651.html

Пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке с Украины

Пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке с Украины - 08.11.2022 Украина.ру

Пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке с Украины

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек сыграл свадьбу с беженкой с Украины, которую приютил в начале спецоперации, сообщают 8 ноября местные СМИ

2022-11-08T12:35

2022-11-08T12:35

2022-11-08T12:35

новости

беженцы

свадьба

пресс-секретарь

чехия

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В рамках программы помощи украинским беженцам Овчачек приютил девушку с ее сыном еще весной, тогда же у них завязались отношения.Сообщается, что свадьбу они сыграли в прошлую пятницу, а на медовый месяц остались в Чехии. По данным журналистов, пара венчалась по католическому обряду.Ранее активисты организации Mahi for Ukraine ("Действие для Украины") в Новой Зеландии обратились к властям с требованием улучшить финансовые условия для украинских беженцев. В частности, они отметили проблему отсутствия бесплатных курсов по английскому языку.В большинстве европейских стран с конца лета сокращается помощь временным переселенцам с Украины. Так, Австрия постепенно отменила бесплатный проезд в транспорте и посещение музеев, во Франции и Бельгии сократили выплаты, а Болгария отказалась почти от всех программ помощи беженцам.Как сообщают источники Украина.ру из Германии и Австрии, сокращения коснулись не только украинских беженцев, но и выходцев из ближневосточных и африканских стран, например, Сирии и Судана, которые в течении многих лет имели программную помощь от властей.

https://ukraina.ru/20221108/1040596742.html

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новости, беженцы, свадьба, пресс-секретарь, чехия