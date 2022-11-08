https://ukraina.ru/20221108/1040598215.html
Шантаж при помощи ЗАЭС, потери ВСУ, условия переговоров с РФ. Главное на Украине на 12:00 8 ноября
Шантаж при помощи ЗАЭС, потери ВСУ, условия переговоров с РФ. Главное на Украине на 12:00 8 ноября - 08.11.2022 Украина.ру
Шантаж при помощи ЗАЭС, потери ВСУ, условия переговоров с РФ. Главное на Украине на 12:00 8 ноября
Украина.ру, 08.11.2022
2022-11-08T12:00
2022-11-08T12:00
2022-11-08T12:36
переговоры
хроники
эксклюзив
владимир зеленский
днр
лнр
всу
потери всу
запорожская аэс
шантаж
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Украина будет использовать питающие Запорожскую АЭС ЛЭП для шантажа. Около 100 националистов умерли в боях с союзными силами. Зеленский назвал условия переговоров с Россией.Украина, скорее всего, будет и далее использовать возможность отключать питающие Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) линии электропередачи (ЛЭП) в качестве элемента шантажа. Такое мнение выразил во вторник советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.Он пояснил, что реакторам требуется стабильное электропитание.По словам Карчаа, добиться энергетической независимости АЭС возможно, однако на это требуется время.«Да, можем, но это время и это работы, которые предусматривают определенный режим безопасности. Для них [Киева] любая история, которая связана с восстановлением, с проведением работ, становится целью. И они бьют по людям, абсолютно не задумываясь», — пояснил он.На прошлой неделе стало известно, что Украина отключила две ЛЭП, по которым Запорожская АЭС получает электроэнергию. В результате два энергоблока станции, которые ранее перевели из холодного останова в горячий, перестали снабжать теплом дома Энергодара.Кроме того, специалистам пришлось расхолаживать эти реакторы на дизель-генераторах, что, как пояснял тогда Карчаа, противоречит всем существующим регламентам и стандартам. В минувшее воскресенье Украина возобновила подачу энергии на ЗАЭС.Обстрелы и потери ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 36 раз нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Для обстрелов использовались РСЗО «Град» и артиллерия калибром 152 и 155 мм.Всего за сутки по территории Республики была выпущена 151 единица различных боеприпасов.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Михайловка, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Ясиноватая, Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район).Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также в ранее освобожденной Владимировке.Также украинские военные обстреляли поселок Камышаны в Херсонской области, выпустив по нему четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Все ракеты были сбиты системами ПВО, сообщили во вторник журналистам в экстренных службах региона.«В 10:37 ВСУ выпустили по пгт Камышаны 4 ракеты "Хаймарс", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — сообщил представитель служб.При этом украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", "2А65" и "2С3"), два танка (Т-72Б и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства..По словам официального представителя НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) капитана Ивана Филипоненко, украинские войска в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР за минувшие сутки потеряли до 40 человек.«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники», — сказал Филипоненко. По его словам, инженерно-саперные подразделения продолжают разминирование на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР. Так, за 7 ноября более семи гектаров территории очищено от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Березовое и Городище.Условия переговоровПрезидент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия страны для начала диалога.«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — сказал Зеленский в обращении, которое разместил в телеграм-канале.При этом в октябре Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.По мнению главы представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника, Зеленский «переобулся в воздухе» и заговорил о переговорах с Россией после «окрика» Запада, уставшего от украинской "бескомпромиссной риторики". Он добавил, что Россия все время декларировала готовность разрешить конфликт путём переговоров, условиями которых должны быть демилитаризация и денацификация Украины, и вытекающий из этого «демонтаж проамериканского марионеточного режима Зеленского». «Это более чем обоснованные требования в отношении токсичного террористического режима, пока еще контролирующего значительную часть территории Украины», — отметил Мирошник.Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог.Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
https://ukraina.ru/20221108/1040591238.html
https://ukraina.ru/20221107/1040570529.html
https://ukraina.ru/20221107/1040556279.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, хроники, эксклюзив, владимир зеленский, днр, лнр, всу, потери всу, запорожская аэс, шантаж
Украина будет использовать питающие Запорожскую АЭС ЛЭП для шантажа. Около 100 националистов умерли в боях с союзными силами. Зеленский назвал условия переговоров с Россией.
Украина, скорее всего, будет и далее использовать возможность отключать питающие Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) линии электропередачи (ЛЭП) в качестве элемента шантажа. Такое мнение выразил во вторник советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.
«Они [Украина] просто "опустили рубильник"... По моему мнению, это часть процесса, которая называется шантажом... Сейчас все работает. Так что мой прогноз в этом плане не очень оптимистичный: я думаю, что это [подается энергия] на очень короткое время. Через какое-то время опять энергия будет отключена», — сказал он.
Он пояснил, что реакторам требуется стабильное электропитание.
По словам Карчаа, добиться энергетической независимости АЭС возможно, однако на это требуется время.
«Да, можем, но это время и это работы, которые предусматривают определенный режим безопасности. Для них [Киева] любая история, которая связана с восстановлением, с проведением работ, становится целью. И они бьют по людям, абсолютно не задумываясь», — пояснил он.
На прошлой неделе стало известно, что Украина отключила две ЛЭП, по которым Запорожская АЭС получает электроэнергию.
В результате два энергоблока станции, которые ранее перевели из холодного останова в горячий, перестали снабжать теплом дома Энергодара.
Кроме того, специалистам пришлось расхолаживать эти реакторы на дизель-генераторах, что, как пояснял тогда Карчаа, противоречит всем существующим регламентам и стандартам.
В минувшее воскресенье Украина возобновила подачу энергии на ЗАЭС.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 36 раз нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Для обстрелов использовались РСЗО «Град» и артиллерия калибром 152 и 155 мм.
Всего за сутки по территории Республики была выпущена 151 единица различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Михайловка, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Ясиноватая, Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район).
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка — девочки-подростка 2008 года рождения — в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении телеграм-канала представительства.
Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также в ранее освобожденной Владимировке.
Также украинские военные обстреляли поселок Камышаны в Херсонской области, выпустив по нему четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Все ракеты были сбиты системами ПВО, сообщили во вторник журналистам в экстренных службах региона.
«В 10:37 ВСУ выпустили по пгт Камышаны 4 ракеты "Хаймарс", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — сообщил представитель служб.
При этом украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре гаубицы, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", "2А65" и "2С3"), два танка (Т-72Б и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства..
По словам официального представителя НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) капитана Ивана Филипоненко, украинские войска в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР за минувшие сутки потеряли до 40 человек.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники», — сказал Филипоненко.
По его словам, инженерно-саперные подразделения продолжают разминирование на освобожденных от украинских националистов территориях ЛНР. Так, за 7 ноября более семи гектаров территории очищено от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Березовое и Городище.
Президент Украины Владимир Зеленский
после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия страны для начала диалога.
«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — сказал Зеленский в обращении, которое разместил в телеграм-канале.
При этом в октябре Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным
. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
По мнению главы представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника, Зеленский «переобулся в воздухе» и заговорил о переговорах с Россией после «окрика» Запада, уставшего от украинской "бескомпромиссной риторики".
«Получив окрик с Запада, сегодня (Зеленский) резко снова переобулся в воздухе, ибо "бескомпромиссная риторика" — это не совсем то что хочет слышать уже порядком подуставший от Украины Запад», — написал Мирошник в своем телеграм-канале.
Он добавил, что Россия все время декларировала готовность разрешить конфликт путём переговоров, условиями которых должны быть демилитаризация и денацификация Украины, и вытекающий из этого «демонтаж проамериканского марионеточного режима Зеленского».
«Это более чем обоснованные требования в отношении токсичного террористического режима, пока еще контролирующего значительную часть территории Украины», — отметил Мирошник.
Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог.
Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена
в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.