https://ukraina.ru/20221108/1040596170.html
"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию
"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию - 08.11.2022 Украина.ру
"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию
Активисты организации Mahi for Ukraine ("Действие для Украины") в Новой Зеландии потребовали от властей страны расширить социальную и финансовую поддержку беженцев с Украины. Об этом на днях сообщило местное радио RNZ
2022-11-08T10:46
2022-11-08T10:46
2022-11-08T10:46
новости
беженцы
украина
новая зеландия
английский язык
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Украинцы потребовали от Новой Зеландии больше денег и благВ организации утверждают, что ирландской помощи настолько мало, что украинским беженцам даже приходится возвращаться на родину."Это крайне разочаровывает", - заявила соучредитель Mahi for Ukraine, уроженка Украины Кейт Турская.Она пожаловалась, что введенные в марте специальные двухлетние визы для украинцев скорее рабочие, чем гуманитарные, да и мер "всесторонней поддержки" по большому счету нет.Ранее аналогичным образом поступили активисты украинских общественных организаций в Швеции. Они потребовали от властей страны увеличить размер пособия для беженцев. По их мнению, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) украинцам совершенно недостаточно, особенно в условиях дорожающей жизни.Подобные выпады в сторону европейцев привели к тому, что в ЕС все чаще звучат слова недовольства уже от принимающей стороны. Так, ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны.Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
https://ukraina.ru/20221101/1040361845.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беженцы, украина, новая зеландия, английский язык
"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию
Активисты организации Mahi for Ukraine ("Действие для Украины") в Новой Зеландии потребовали от властей страны расширить социальную и финансовую поддержку беженцев с Украины. Об этом на днях сообщило местное радио RNZ
Украинцы потребовали от Новой Зеландии больше денег и благ
В организации утверждают, что ирландской помощи настолько мало, что украинским беженцам даже приходится возвращаться на родину.
"Это крайне разочаровывает", - заявила соучредитель Mahi for Ukraine, уроженка Украины Кейт Турская.
Она пожаловалась, что введенные в марте специальные двухлетние визы для украинцев скорее рабочие, чем гуманитарные, да и мер "всесторонней поддержки" по большому счету нет.
"Для тех, кто, вероятно, не сможет найти работу, необходимо [рассмотреть] что-то, какую-либо поддержку через существующие механизмы, такие как доступ к картам социальных услуг, льготы для соискателей... Даже говоря о таких простых вещах, как общественный транспорт. Есть целый ряд механизмов, которые уже существуют", - заявила Турская, отметив, что отдельной строкой поддержки украинцев должны быть бесплатные курсы английского.
Ранее аналогичным образом поступили активисты украинских общественных организаций в Швеции. Они потребовали от властей страны увеличить размер пособия для беженцев. По их мнению, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) украинцам совершенно недостаточно, особенно в условиях дорожающей жизни.
Подобные выпады в сторону европейцев привели к тому, что в ЕС все чаще звучат слова недовольства уже от принимающей стороны. Так, ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны.
Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.