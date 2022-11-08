https://ukraina.ru/20221108/1040596170.html

"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию

"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию - 08.11.2022 Украина.ру

"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию

Активисты организации Mahi for Ukraine ("Действие для Украины") в Новой Зеландии потребовали от властей страны расширить социальную и финансовую поддержку беженцев с Украины. Об этом на днях сообщило местное радио RNZ

2022-11-08T10:46

2022-11-08T10:46

2022-11-08T10:46

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беженцы

украина

новая зеландия

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Украинцы потребовали от Новой Зеландии больше денег и благВ организации утверждают, что ирландской помощи настолько мало, что украинским беженцам даже приходится возвращаться на родину."Это крайне разочаровывает", - заявила соучредитель Mahi for Ukraine, уроженка Украины Кейт Турская.Она пожаловалась, что введенные в марте специальные двухлетние визы для украинцев скорее рабочие, чем гуманитарные, да и мер "всесторонней поддержки" по большому счету нет.Ранее аналогичным образом поступили активисты украинских общественных организаций в Швеции. Они потребовали от властей страны увеличить размер пособия для беженцев. По их мнению, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) украинцам совершенно недостаточно, особенно в условиях дорожающей жизни.Подобные выпады в сторону европейцев привели к тому, что в ЕС все чаще звучат слова недовольства уже от принимающей стороны. Так, ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны.Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.

https://ukraina.ru/20221101/1040361845.html

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новости, беженцы, украина, новая зеландия, английский язык