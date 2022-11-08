"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию - 08.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221108/1040596170.html
"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию
"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию - 08.11.2022 Украина.ру
"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию
Активисты организации Mahi for Ukraine ("Действие для Украины") в Новой Зеландии потребовали от властей страны расширить социальную и финансовую поддержку беженцев с Украины. Об этом на днях сообщило местное радио RNZ
2022-11-08T10:46
2022-11-08T10:46
новости
беженцы
украина
новая зеландия
английский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102470/38/1024703864_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_347bcc69e35074dd1d328a30f6a409b1.jpg
Украинцы потребовали от Новой Зеландии больше денег и благВ организации утверждают, что ирландской помощи настолько мало, что украинским беженцам даже приходится возвращаться на родину."Это крайне разочаровывает", - заявила соучредитель Mahi for Ukraine, уроженка Украины Кейт Турская.Она пожаловалась, что введенные в марте специальные двухлетние визы для украинцев скорее рабочие, чем гуманитарные, да и мер "всесторонней поддержки" по большому счету нет.Ранее аналогичным образом поступили активисты украинских общественных организаций в Швеции. Они потребовали от властей страны увеличить размер пособия для беженцев. По их мнению, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) украинцам совершенно недостаточно, особенно в условиях дорожающей жизни.Подобные выпады в сторону европейцев привели к тому, что в ЕС все чаще звучат слова недовольства уже от принимающей стороны. Так, ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны.Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
https://ukraina.ru/20221101/1040361845.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102470/38/1024703864_12:0:920:681_1920x0_80_0_0_5313c5dfb0ecede5ab12f1e7f920cd95.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беженцы, украина, новая зеландия, английский язык
Новости, беженцы, Украина, Новая Зеландия, английский язык

"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию

10:46 08.11.2022
 
© sightingshot / flickr.com
© sightingshot / flickr.com
Читать в
Активисты организации Mahi for Ukraine ("Действие для Украины") в Новой Зеландии потребовали от властей страны расширить социальную и финансовую поддержку беженцев с Украины. Об этом на днях сообщило местное радио RNZ
Украинцы потребовали от Новой Зеландии больше денег и благ
В организации утверждают, что ирландской помощи настолько мало, что украинским беженцам даже приходится возвращаться на родину.
"Это крайне разочаровывает", - заявила соучредитель Mahi for Ukraine, уроженка Украины Кейт Турская.
Она пожаловалась, что введенные в марте специальные двухлетние визы для украинцев скорее рабочие, чем гуманитарные, да и мер "всесторонней поддержки" по большому счету нет.
"Для тех, кто, вероятно, не сможет найти работу, необходимо [рассмотреть] что-то, какую-либо поддержку через существующие механизмы, такие как доступ к картам социальных услуг, льготы для соискателей... Даже говоря о таких простых вещах, как общественный транспорт. Есть целый ряд механизмов, которые уже существуют", - заявила Турская, отметив, что отдельной строкой поддержки украинцев должны быть бесплатные курсы английского.
Ранее аналогичным образом поступили активисты украинских общественных организаций в Швеции. Они потребовали от властей страны увеличить размер пособия для беженцев. По их мнению, пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) украинцам совершенно недостаточно, особенно в условиях дорожающей жизни.
Подобные выпады в сторону европейцев привели к тому, что в ЕС все чаще звучат слова недовольства уже от принимающей стороны. Так, ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны.
Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 08:54
Украинские беженцы в Швеции требуют увеличить пособияАктивисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев, а также обратить внимание на другие их проблемы. Соответствующее обращение было размещено на днях в местной газете Expressen
 
НовостибеженцыУкраинаНовая Зеландияанглийский язык
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Гордон* назвал Долину и Баскова буфетчиками и пожелал им смерти
10:55"Беженцу нужна безопасность, а не джакузи": болгары требуют выгнать обнаглевших украинцев
10:46"А где бесплатные курсы английского?" Украинские беженцы обиделись на Новую Зеландию
10:40В Минобороны прокомментировали информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой
10:39ПВО был сбит беспилотник над акваторией Севастополя
10:00Морпехи 155-й бригады: в Павловке положение тяжелое, но успехи есть
09:58ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне
09:45На Украине подсчитали, во сколько обойдется строительство новой "Мрии"
09:37Малек Дудаков: Все больше американцев устают от Украины
09:23В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине
09:00План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября
08:54Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных
08:40На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение
08:22В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту
08:10Хроника энергетической войны: последние события
08:05В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие
08:00Николай Доронин: В будущем есть риск столкновения России и США не только на Украине, но и в Арктике
08:00Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе
07:51СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября
07:47Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву
Лента новостейМолния