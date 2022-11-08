https://ukraina.ru/20221108/1040595694.html
Угроза раскола и насилия: в Китае рассказали о тенденциях в США накануне выборов
Угроза раскола и насилия: в Китае рассказали о тенденциях в США накануне выборов - 08.11.2022 Украина.ру
Угроза раскола и насилия: в Китае рассказали о тенденциях в США накануне выборов
Промежуточные выборы в США проходят на фоне экономического кризиса и усиливающейся внутренней напряжённости в стране, которая рискует вылиться в увеличение насилия по политическим мотивам. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 ноября в китайской газете Global Times
2022-11-08T11:10
2022-11-08T11:10
2022-11-08T11:10
новости
global times
парламентские выборы
сша
джо байден
хантер байден
республиканская партия
демократическая партия
опросы
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По мнению одного из экспертов издания, первым, что сделают республиканцы, получив большинство в Палате представителей, будет роспуск комитета, расследующего захват Капитолия 6 января 2021 года. В свою очередь, республиканцы начнут расследование деятельности сына президента США Джо Байдена Хантера, а также "поспешный вывод войск из Афганистана".Если же республиканцы получат контроль над Сенатом, то это приведёт к резким ограничениям возможностей администрации Байдена, говорится в статье.В результате внутренняя поляризация в США резко усилится, отмечается в статье.По мере того, как политическая система в стране даёт всё больше сбоев, большее число американцев может прибегать ко внесистемным насильственным средствам, указывают авторы.В подтверждение своего мнения они приводят недавний опрос Калифорнийского университета, согласно которому почти пятая часть респондентов согласилась с тем, что насилие иногда необходимо для "защиты американской демократии", когда "избранные лидеры этого не делают".В качестве примеров ухудшающейся в США ситуации с уличным политическим насилием издание приводит штурм Капитолия и недавнее нападение на дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
https://ukraina.ru/20221028/1040262850.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, global times, парламентские выборы, сша, джо байден, хантер байден, республиканская партия, демократическая партия, опросы
Новости, Global Times, парламентские выборы, США, Джо Байден, Хантер Байден, Республиканская партия, Демократическая партия, опросы
Угроза раскола и насилия: в Китае рассказали о тенденциях в США накануне выборов
Промежуточные выборы в США проходят на фоне экономического кризиса и усиливающейся внутренней напряжённости в стране, которая рискует вылиться в увеличение насилия по политическим мотивам. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 ноября в китайской газете Global Times
По мнению
одного из экспертов издания, первым, что сделают республиканцы, получив большинство в Палате представителей, будет роспуск комитета, расследующего захват Капитолия 6 января 2021 года. В свою очередь, республиканцы начнут расследование деятельности сына президента США Джо Байдена
Хантера, а также "поспешный вывод войск из Афганистана".
Если же республиканцы получат контроль над Сенатом, то это приведёт к резким ограничениям возможностей администрации Байдена, говорится в статье.
Основные кандидатуры президента, включая федеральных судей, послов и членов кабинета, требуют утверждения Сенатом. Эксперты пояснили, что после того, как президент заключает договор с другой страной от имени правительства США, договор должен быть ратифицирован двумя третями голосов в Сенате.
В результате внутренняя поляризация в США резко усилится, отмечается в статье.
По мере того, как политическая система в стране даёт всё больше сбоев, большее число американцев может прибегать ко внесистемным насильственным средствам, указывают авторы.
В подтверждение своего мнения они приводят недавний опрос Калифорнийского университета, согласно которому почти пятая часть респондентов согласилась с тем, что насилие иногда необходимо для "защиты американской демократии", когда "избранные лидеры этого не делают".
В качестве примеров ухудшающейся в США ситуации с уличным политическим насилием издание приводит штурм Капитолия и недавнее нападение на дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.