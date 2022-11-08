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На Украине подсчитали, во сколько обойдется строительство новой "Мрии"

На Украине подсчитали, во сколько обойдется строительство новой "Мрии" - 08.11.2022 Украина.ру

На Украине подсчитали, во сколько обойдется строительство новой "Мрии"

На складах украинского госпредприятия "Антонов" есть 30% комплектующих для строительства самолета Ан-225 "Мрия". Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе "Антонова"

2022-11-08T09:45

2022-11-08T09:45

2022-11-08T09:45

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антонов

строительство

"мрия"

украина

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Пресс-служба "Антонова" опровергла сообщение гедиректора компании Евгения Гаврилова о начале строительства самолета Ан-225 "Мрия". "Была допущена неточность", - заявили в пресс-службе.На складах компании есть 30% комплектующих судна, конструкторы начали заниматься проектированием. Однако само строительство обойдется Украине по меньшей мере в 500 млн евро.Накануне генеральный директор "Антонова" Евгений Гаврилов заявил о "работах в секретном месте" над новым самолетом "Мрия". По его словам, судно начали строить из новых деталей и сохранившихся частей разбитого судна. Транспортный самолет Ан-225 "Мрия" был разрушен во время боевых действий в районе аэропорта "Гостомель" в Киеве весной 2022 года. "Мрия" была самым большим транспортным самолетом на ходу. На строительство второго экземпляра судна, по оценкам Владимира Зеленского, требовались 800 млн долларов. Зеленский предложил турецким властям принять участие в строительстве, однако "денег мы не нашли", заявил он в мае на встрече со студентами.

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новости, антонов, строительство, "мрия", украина