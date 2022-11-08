https://ukraina.ru/20221108/1040591009.html

На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение

На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение - 08.11.2022 Украина.ру

На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Связано это с ремонтными работами, которые будут проведены во вторник, 8 ноября с 4.00 до 16.00. Соответствующее объявление сделали в оперативном штабе Кубани

2022-11-08T08:40

2022-11-08T08:40

2022-11-08T08:40

новости

крымский мост

ремонт

движение

автомобили

теракт

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Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко пояснил, что поезда по Крымскому мосту во вторник будут ходить штатно. Кроме того, на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.Буквально за несколько часов до начала ремонтных работ на Крымском мосту, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к теракту на переправе.Утром 8 октября на Крымском мост был подорван грузовой автомобиль, в результате частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.

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новости, крымский мост, ремонт, движение, автомобили, теракт