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В Белом доме не поняли шутку Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США

В Белом доме не поняли шутку Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США - 08.11.2022 Украина.ру

В Белом доме не поняли шутку Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на иронию бизнесмена Евгения Пригожина о "попытках интервенции" в выборы США со стороны России. Об этом 8 ноября написали РИА Новости

2022-11-08T07:20

2022-11-08T07:20

2022-11-08T07:20

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Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику фирмы Graphika опубликовало сообщение о том, что якобы связанные с Россией пользователи соцсетей пытаются повлиять на исход американских выборов в конгресс. В публикации говорится, что подрывают поддержку кандидатов от Демократической партии США эти люди с помощью продвижения расистской и подстрекательской риторики.Эту информацию в понедельник, 7 ноября, иронически прокомментировал Пригожин, сказав, что "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень".Она заявила также, что в Вашингтоне видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе.Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.

https://ukraina.ru/20221108/1040562439.html

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новости, сша, выборы, конгресс сша, вмешательство, рф