https://ukraina.ru/20221108/1040586851.html

Херсон сегодня: тревожная тишина в ожидании определённости

Херсон сегодня: тревожная тишина в ожидании определённости - 08.11.2022 Украина.ру

Херсон сегодня: тревожная тишина в ожидании определённости

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T02:24

2022-11-08T02:24

2022-11-08T02:24

украина

россия

херсон

спецоперация

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Херсон замер в предгрозовом ожидании. Пока горожане мало ощущают усиление военной активности противника – периодически происходят ракетные обстрелы, случаются и прилеты по некоторым объектам (основная цель – переправы), но большинство выпущенных ракет перехватывает ПВО и к этому "фону" за 8 месяцев херсонцы попросту привыкли.Тем не менее, все понимают, что эта относительная тишина обманчивая. Город покинуло большинство жителей, среди оставшихся много, как их прозвали, "ждунов", т.е. тех, кто надеется на возвращение украинской власти и наивно ожидает, что произойдет это легко и "безболезненно" для них.Но немало среди оставшихся и пророссийских, как и тех, кому "все равно". Причины разные – у кого объективные обстоятельства, такие как необходимость ухода за маломобильными родственниками (при том, что власти оказывали всю необходимую помощь в эвакуации данной категории граждан), но чаще – просто надежда, что "все обойдется", нежелание подвергать себя тяготам эвакуации и обустройства на новом месте, а нередко и стремление "сохранить добро"Сотрудники госучреждений, которым грозят репрессии в случае занятия города противником, вывезены на левый берег, как и их организации. Остались лишь те, чья работа необходима для обеспечения жизнедеятельности города.И нужно отметить, что признаков "коммунального коллапса" пока не наблюдается, наоборот, все коммунальные службы работают практически в штатном режиме. Подается электричество, газ, вода, начат отопительный сезон, даже вновь запущены лифты в многоэтажках, которые из соображений безопасности были остановлены пару недель назад. Коммунальщики даже продолжают убирать улицы.Продолжают работу большинство магазинов, в которых сохраняется необходимый ассортимент продуктов. Так, молочная и колбасная продукция фабричного производства, на некоторое время исчезнувшая с прилавков, появилась вновь. Продолжают работу молочный и хлебозаводы.Работающих аптек, правда, осталось всего несколько, но функционируют медучреждения, служба скорой помощи, оказывающие необходимую помощь населению.Ходит и общественный транспорт, причем не только частные маршрутки, ставшие за годы украинской независимости основным видом транспорта в Херсоне, но и коммунальные троллейбусы.Характерный эпизод случился 7 ноября. Ночью "неуклюжий" трейлер с экскаватором порвал контактную сеть на нескольких улицах, но уже утром аварийная служба троллейбусного управления выехала устранять повреждения.Чаще всего возникают проблемы с интернетом и мобильной связью, а 6 ноября весь город и другие населенные пункты области остались без электричества, а значит, и без воды, к исходу следующего дня удалось восстановить лишь водоснабжение и подачу электроэнергии в части районов. Днем ранее была обезврежена диверсионная группа, готовившая теракт на Херсонской ТЭЦ (что оставило бы половину города без теплоснабжения)Очевидно, что имеет место активизация усилий по парализации городской инфраструктуры, не имеющая никакого военного смысла – в городе нет работающих промышленных предприятий и инфраструктурных объектов, имеющих военное, тем более – экономическое значение для РФ, российские власти настойчиво призывают население эвакуироваться, централизованное теплоснабжение на позиции российских военных, увы, не подведено, а в электроснабжении военные привыкли полагаться на собственные автономные источники. То есть от действий украинских ДРГ и ВСУ в целом страдают исключительно мирные жители.Похоже, поскольку на подконтрольной Киеву территории веерные и аварийные отключения стали повседневностью, украинские власти очень боятся, что жители подконтрольных ему территорий, даже находящихся в глубоком тылу, начнут завидовать обитателям прифронтового, но российского Херсона.Хотя, конечно, проблем хватает и у них. Помимо активизации украинских диверсионных групп, в опустевшем городе участились случаи мародерства и грабежей оставленных владельцами домов и других объектов.Другой проблемой, возникшей после объявления властями эвакуации и "сопутствующих" слухов, стал отказ многих торговцев принимать рубли по установленному курсу 1,25 ("рыночный" курс доходил до 2,5), а то и вовсе. Её произведенными "административными" усилиями удалось преодолеть, призвав торгующих к порядку.Впрочем, проблема и в том, что с деньгами у населения все сложнее. С приходом России пенсии, другие социальные выплаты, как и зарплаты в бюджетных и государственных организациях значительно возросли, но сейчас их выплаты прекратились, в связи с эвакуацией госорганов на левый берег и сопутствующей неизбежной неразберихой.Днями в соцсетях появилась информация, что средства на зарплату остающимся в Херсоне сотрудникам выделены и даже получены представителями продолжающих работу организаций, но они просто не могут попасть с ними на правый берег, т.е. "свободное перемещение" запрещено, город на въезд полностью закрыт. Остается надеяться, что в ближайшие дни этот вопрос удастся разрешить.Идет работа и над возобновлением выплат пенсий, которые подавляющему большинству получателей выдавались "вживую", через почтовые отделения, т.к. банковскую систему (как и пенсионную) в Херсоне после ухода украинской власти пришлось восстанавливать практически с нуля.Оставшиеся в Пенсионном Фонде и управлении соцзащиты дежурные сотрудники берут данные у обратившихся граждан, многим звонят из органов соцзащиты для уточнения нынешнего местонахождения и обещают в течении двух-трех недель обеспечить получение пенсий как оставшимся в Херсоне, так и оказавшимся на новом месте в области.Выехавшие за пределы области пенсионеры имеют возможность обратится за получением ежемесячной "социальной выплаты" в 10 тыс. рублей (такой же размер имели все пенсии в Херсоне на переходный период). В дальнейшем власти обещают произвести и выплату образовавшейся из-за эвакуации задолженности.Так живет сегодняшний Херсон, но, наверно, самое тяжелое и для тех, кто остался, и тех, кто выехал, но переживает за родной город, это состояние неопределённости и тревоги за свою судьбу, своих близких, да и всего города.

https://ukraina.ru/20221107/1040582197.html

https://ukraina.ru/20221107/1040579228.html

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Александр Фидель

Александр Фидель

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Фидель

украина, россия, херсон, спецоперация