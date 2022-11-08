https://ukraina.ru/20221108/1040575556.html

Что изменится выборов в США 8 ноября для Украины? Прогнозы экспертов

Что изменится выборов в США 8 ноября для Украины? Прогнозы экспертов - 08.11.2022 Украина.ру

Что изменится выборов в США 8 ноября для Украины? Прогнозы экспертов

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T06:26

2022-11-08T06:26

2022-11-08T06:26

украина

сша

выборы

виктория титова

джо байден

конгресс сша

республиканская партия

социальные сети

эксперты

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Во вторник, 8 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Главная интрига – смогут ли республиканцы усилить свое влияние, а также станет ли президент Джо Байден "хромой уткой" на ближайшие два года до новых президентских выборов. Как изменится американская внутренняя и международная политика, что будет с финансовой и военной поддержкой Украины.Об этом рассуждали украинские и российские эксперты в своих социальных сетях.Украинский политик Виктор Андрусив считает, что всеобъемлющая политика в отношении украинского вопроса не изменится ни при каком исходе выборов в США:Одно из самых больших опасений – это потеря большинства демократами, что приведет к серьезному ограничению власти Байдена. Немного было свободного времени покопаться в этом. Промежуточные или midterm выборы проходят раз в 2 года на экваторе президентского срока, и переизбирают 435 мест в нижней палате Конгресса и 33-34 в сенате. Конечно, ключевую роль играет именно сенат. Ситуация в сегодняшнем сенате тоже не проста, потому что на самом деле власть разделена между демократами и республиканцами 50 на 50, демократы имеют большинство благодаря голосу Камалы Харрис, как вице-президента. Поэтому реально всего-навсего смена 1 места вернет под контроль сенат республиканцам. В целом, в США округа редко меняют кандидата от партии, но существуют так называемые свинговые округа, где есть шанс победы именно кандидата от другой партии. Два округа, особенно привлекающие внимание шансами республиканцев победить демократов - это округ в Джорджии и Пенсильвании. В Джорджии футбольная звезда Гершель Уолкер может победить действующего сенатора от демократов Рафаэля Варнока. На сегодняшний день Волкер по опросам выигрывает на 3%. В Неваде особенно драматическая история, там баллотируется один из друзей Трампа и известный ведущий доктор Мехмед Оз против Джона Феттермана, пережившего инсульт во время избирательной кампании. По опросам Оз выигрывает на 2%. В общем, по опросам республиканцы победят на расстоянии 4-7%, что означает однозначное большинство в нижней и верхней палате Конгресса. В общем, бояться победы республиканцев не стоит. Во-первых, победа на промежуточных выборах оппозиционной партии очень распространена. Таково было у Трампа, дважды у Обамы, у Буша и Клинтона. Но Президент США сохраняет достаточное количество инструментов реализации своей политики. Во-вторых, республиканцы ни в коем случае не будут уменьшать поддержку Украины.Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган остановился на финансовом прогнозе: "Эта неделя будет невероятно важной для целой цепочки последующих в дальнейшем событий. Ключевым событием этой недели станут промежуточные выборы в США. Напомню: на кону 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате.Если в первом случае с высокой вероятностью выигрывают республиканцы, то во втором явного фаворита не наблюдается. Однако, судя по результатам последних опросов, демократы лишатся большинства и там.Победа "правых" непременно осложнит работу для команды Байдена. Помимо отмены программы социального и медицинского обеспечения, республиканцы могут блокировать кандидатуры президента на пост федеральных судей.Но это уже детали. Самое важное: все последующие решения будут в итоге результатом компромиссов. Впрочем, республиканцы не смогут делать все, что вздумается – право вето президента никто не отменял. Для выхода из тупика сторонам придётся идти на взаимные уступки.Интересно, как быстро республиканцы попробуют применить свое право на импичмент?Еще одна серьезная проблема ближайшего будущего – очередные переговоры республиканцев и демократов на тему потолка госдолга. Как известно, текущий лимит госдолга США – $31,4 трлн. Не так давно размер этого самого долга пробил верх $31 трлн. Это 136,62% ВВП США. Такими темпами потолок будет достигнут через несколько месяцев.Напомню: в феврале 2022 г. размер долга пробил отметку $30 трлн.Далее, решение об изменении потолка должен согласовать Конгресс, а потом подписать Президент США. Пока никакой даты голосования по госдолгу в США нет, текущий бюджет рассчитан до самого конца 2022 г. Но дебаты по потолку американского госдолга могут начаться после выборов в Сенат, которые состоятся завтра.Так что очередное шоу в самое ближайшее время нам обеспечено.А что рынки? Как правило, что любопытно, промежуточные выборы оказывают слабое влияние на акции. Инвесторы куда больше обеспокоены угрозой замедления экономического роста, сохранением инфляционных давлений, а также ужесточением монетарной политики со стороны ФРС.Однако, по моему мнению, на этот раз все может быть несколько иначе. Уж больно жизнь у нас в последнее время такая… нестандартная. И для рынков происходящее будет иметь крайне серьезное значение".Профессор Чикагского университета Константин Сонин дал подробный анализ политических последствий выборов 8 ноября: "Несколько соображений о предстоящих 8 ноября выборах в американский парламент.1) Очень вероятно (70+%), что в новом составе Конгресса оппозиция (республиканцы) будут контролировать как минимум одну из палат. Вероятно (50+%), что обе.Каждые четыре года, когда проходят выборы в Конгресс без выборов президента, появляются разные объяснения, почему побеждает та или иная партия. Но закономерность очень чёткая в 9 из 10 случаев президентская партия теряет места на таких выборах. Поскольку у демократов сейчас преимущество – 0 (из 100) мест в Сенате и 3 (из 438) места в Палате представителей, очевидно, что потеря мест = потеря контроля.Президент Байден непопулярен, но президенты как правило непопулярны через 2 года после избрания.2) Победа республиканцев будет означать, что никаких серьёзных изменений в следующие 2 года не произойдёт. Администрация Байдена и так уже выжала максимум из минимального перевеса, который имела.Финансирование и поддержка Украины никак не снизятся в случае победы республиканцев. Наоборот, может вырасти. Во-первых, поддержка Украины популярна как никогда ни была поддержка какой-то другой страны в истории США. Поддержка Англии, бившейся один на один с Гитлером в 1939-41, была куда ниже. Поддержка СССР в 1941-ом тем более. То, что сейчас в США примерно 30-40% "изоляционистов" - это исторический минимум. Нужно не знать политическую историю США, чтобы это не понимать.Вторая причина, почему поддержка может только вырасти в результате победы республиканцев – это, что "поддержка Украины" - это деньги, которые платятся НЕ Украине, а Локхиду, Блэкстоуну, Карлайлу и всему американскому ВПК. Это самое сильное лобби в американской политике и не было случаев, чтобы Конгресс и президент шли против их интересов. Тем более, разделенные! Это в точности та область, в которой Байден будет находить компромиссы с Маккарти и Макконнелом. Ни по каким вопросам не будет сотрудничества, а по вопросу увеличения военных бюджетов будет. Вспомните Обаму и республиканский Конгресс в 2010-2016. И бюджет не утверждали, и работу правительства прекращали, и что угодно - а кончалось всегда компромиссом на увеличении военного бюджета.3) От победы республиканцев многие ждут чего-то типа 2010-16, когда республиканский Конгресс совершенно замучил администрацию Обамы и особенно Хиллари Клинтон своими расследованиями. Казалось бы, сейчас главные враги Байдена возглавят все эти комитеты и подкомитеты и пустая история "лэптопа Хантера" станет на два года материалом для первых страниц как стала на два года такая же пустая история "Бенгази". Не станет – отчасти благодаря администрации Трампа. В 2018-2020 годах она прекрасно показала, что ничего парламентские расследования добиться не могут. Сто лет играли огромную роль, а больше не будут. Всё можно затянуть и оспорить, а общественное мнение в условиях имеющейся поляризации от расследований не меняется. Все расследования, которые могут затеять республиканцы, увязнут точно так же, как увязли все расследования, затеянные демократами.4) Кому интересно за такой срок думать про президентские выборы, смотрите на губернаторские и сенаторские выборы в штатах, где всё примерно 50 на 50. Если Гретхен Уитмер переизберётся в Мичигане – она, на мой взгляд, реальный претендент на кандидатство от демократов в 2024-ом. Конечно, наряду с Ньюсомом, Прицкером, Харрис, Брауном, Купером и т.п. (Здесь не место, но мой прогноз – Джо Байден не пойдёт на второй срок в 2024-ом; это случается с президентами примерно раз в 40 лет и сейчас как раз такой случай.) Но вообще 8 ноября – это не про президентские выборы. Главное, что, когда они закончатся, объявит о своём выдвижении Трамп (он уже серьёзно наехал на самого популярного республиканца "кроме Трампа", Десантиса), потом, в какой-то момент, снимется Байден и тогда станет интересно".Но несмотря на то, что многие эксперты не видят предпосылок снижения поддержки американцами Украины, все же в информационном поле стали все громче звучат тезисы о том, что США склоняют украинских политиков сесть за стол переговоров. Украинский политолог Карл Волох изложил эту позицию так: "Относительно "принуждения Украины к переговорам". 1. В мире – тяжелый экономический кризис. 2. Причина его – не сама по себе война в Украине, а те санкции, которые добровольно наложил на Россию Запад из-за российской агрессии. 3. Непосредственное следствие – снижение уровня жизни населения тех стран, хотя они не являются непосредственной жертвой агрессии. 4. Это однозначно вызывает недовольство части избирателей и снижение поддержки правящей партии и может привести к ее замене. Что вполне может означать изменение курса в поддержку Украины. Политическая турбулентность наблюдается сегодня во многих странах свободного мира. 5. Практически это означает, что ни одно демократическое правительство не может себе позволить месседж: "Пусть Украина воюет сколь угодно, мы будем ее поддерживать, финансировать и предоставлять оружие независимо от того, как это отражается на уровне жизни наших собственных граждан". Позиция партии, которая хочет остаться на политической карте, должна формулироваться иначе: мы не можем допустить поражения Украины и победы России, но войну нужно завершать как можно скорее. 6. Именно по этой причине для Байдена и лидеров Евросоюза очень опасны (и неприемлемы) заявления Зеленского о синильном Путине, с которым нет смысла вести переговоры, хотя они (эти заявления) очень хорошо "продаются" на внутреннем рынке. Инфантильное население увлекается инфантильными (дерзкими) заявлениями своего инфантильного лидера, которые очень далеки от взрослой политики. Поэтому Байдену приходится посылать сюда Салливана".Украинский специалист пиарщик Юрий Радухин прогнозирует большие риски для Украины, если победят республиканцы:"#Последнее голосование в Конгрессе пакета помощи Украине засветило очень опасную тенденцию. "За" поддержку проекта в поддержку Украины проголосовала вся Демократическая партия и только 4 конгрессмена-республиканца. Остальные республиканцы законопроект не поддержали. Не поддержали Украину!#Дальше выступил лидер партии республиканцев перед прессой и пояснил: "США должны сосредоточить свои финансовые усилия на подготовке к противостоянию со стратегическим врагом - Китаем". Выходит распыляться финансово на войну в Украине, по мнению республиканцев, не целесообразно. Это при том, что последние соцопросы в США показывают, что 70 % американского общества активно выступают за всестороннюю поддержку Украины.#Социология и эксперты США делают прогнозы, что на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс Победу одержит Республиканская партия. Значит палата Представителей (нижняя палата) будет в руках республиканского большинства. Именно в нижней палате голосуют за выделение финансов под различные программы, их финансирование. С нынешними настроениями республиканцев Украина имеет весьма мрачные перспективы! Ведь позиция Республиканской партии и вожделения Путина по финансированию программ помощи Украине полностью совпадают. Путин призывает Запад - Вашингтон, Лондон и Евросоюз - не предоставлять Украине поддержку вооружением и финансами. Республиканцы тоже намерены пересмотреть подходы и оставить Украину без поддержки Вашингтона. Учитывая что США на протяжении 7 месяцев войны являются главным Союзником Украины и оказывают нам беспрецедентную помощь (уже на 17 млрд. $)… То без этой помощи Штатов Украину ждут весьма тёмные времена и трагические перспективы. Помощь США для Украины критически важна. Для нас это вопрос жизни, или смерти! Вопрос дальнейшего существования Украины на геополитической карте!Неужели РП [республиканская партия] снова всерьёз рассматривает Трампа в качестве кандидата от партии на президентских выборах!? Помимо того, что это будет большой проблемой для США… Для Украины Трамп - это гарантированный проигрыш в войне. Путин только и рассчитывает снова дождаться Трампа в Белом доме, чтоб выйти из бесконечного тупика, в который он сам загнал себя и Расею.#Всё что заявил на брифинге лидер Республиканской партии, мягко говоря, настораживает. До него подобную позицию озвучивал Трамп, мотаясь по митингам в разных штатах… И его группа в Конгрессе - группа MAGA (насчитывает до 17 конгрессменов). Когда такую позицию РП озвучивает лидер партии в палате представителей - это уже серьёзный звонок, прежде всего, для Украины! И безусловно для президента Байдена и его администрации.#Внешняя политика РП "о необходимости сосредоточить усилия на подготовке к сражению со стратегическим врагом Китаем"… Прозрачное лукавство и манипуляция. РП здесь чем-то напоминает политику КПСС: хотели вечно вести страну к абстрактным горизонтам коммунизма. Так и РП рисует абстрактного стратегического противника США - Китай. С которым может быть когда-то в будущем предстоит столкнуться в сражении. Когда предстоит столкновение никто не берётся даже прогнозировать, но республиканцы предлагают уже сегодня всё бросить и готовиться к битве. Которая вообще вряд ли в обозримом будущем состоится.Но проигрыш войны в Украине не только для нас, но и для США - это геополитическая катастрофа. Окончательное крушение архитектуры существующей системы международной безопасности и международного права. Также Демократический Запад, в случае поражения Украины, распишется в проигрыше Авторитарной Азии!#Китай сейчас выжидает чем завершится война в Украине для Путина. Если Путин её проигрывает, это для Китая сигнал что Расея ему в партнёры и союзники не нужна. Но в случае победы Путина, Китай приобретает на Европейском континенте сильного союзника и становится кратно мощнее в противостоянии с Западом.Си Цзиньпинь реваншист и здесь не меньший фанат, чем Путин. Си видит свою миссию в реставрации полноценного полюса противостояния Западу, во главе которого Китай. В 1991 году - после рассада СССР и окончания Холодной войны - мир стал однополюсным. Первенство США и ЕС автократы больше тридцати лет даже не оспаривали.Поэтому Республиканская партия, придерживаясь провозглашённой недавно политике, даёт возможность лагерю Автократии получить реванш, укрепившись в Европе. США не могут проиграть войну в Украине и, оставив у себя в тылу вражескую Расею, ринуться в бой с Китаем. Республиканцы знают Доктрину Национальной Безопасности США наизусть. Там речь идёт "о геополитическом доминировании и гегемонии США в мире". Как сочетается политика РП, неминуемо ведущая США и Союзников к проигрышу в Украине… с Доктриной нацбезопасности США !?#Победу Украины обеспечит только предоставление нашей державе тяжёлого вооружения США и Союзниками. Поэтому, политику Республиканской партии, направленную на блокирование финансирования программ США по предоставлению помощи Украине… можно смело назвать коллаборационистской - прокитайской и пророссийской!На титульном листе подобной программы Республиканской партии можно уверенно написать "Программа помощи США мировой Автократии".(Стиль и отдельные нарочито неграмотные выражения авторов сохранены).

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