https://ukraina.ru/20221108/1040558366.html

Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу

Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу - 08.11.2022 Украина.ру

Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу

Сейчас энергетический кризис в Европе связан с нехваткой предложения. Поэтому идея с полотком цен на ресурсы абсолютно беспредметная, тем более, что страны ЕС еще и не признали этот план Еврокомиссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

2022-11-08T06:30

2022-11-08T06:30

2022-11-08T06:30

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цена

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В октябре Еврокомиссия представила свой план по снижению воздействия мирового энергетического кризиса в газовой области. Среди прочих мер там указывалось "динамическое ценообразование" на энергоресурсы.Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.По его мнению, Катар легко может воплотить в жизнь свою угрозу относительно перенаправления потоков, так что слова Аль-Кааби не что иное, как предупреждение европейских коллег."Он (Катар – Ред.) поставляет в Европейский союз где-то 20-25 миллиардов кубических метров. Это довольно значимый объём, но это где-то четверть от совокупных поставок Катара, а после того, как Китай снимет антиковидные ограничение он с удовольствием эти объёмы просто возьмёт и заберёт", - сказал Фролов.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221105/1040506370.html

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новости, энергетика, катар, угроза, европа, газ, цена