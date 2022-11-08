Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу - 08.11.2022 Украина.ру
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Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу
Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу - 08.11.2022 Украина.ру
Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу
Сейчас энергетический кризис в Европе связан с нехваткой предложения. Поэтому идея с полотком цен на ресурсы абсолютно беспредметная, тем более, что страны ЕС еще и не признали этот план Еврокомиссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
2022-11-08T06:30
2022-11-08T06:30
новости
энергетика
катар
угроза
европа
газ
цена
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В октябре Еврокомиссия представила свой план по снижению воздействия мирового энергетического кризиса в газовой области. Среди прочих мер там указывалось "динамическое ценообразование" на энергоресурсы.Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.По его мнению, Катар легко может воплотить в жизнь свою угрозу относительно перенаправления потоков, так что слова Аль-Кааби не что иное, как предупреждение европейских коллег."Он (Катар – Ред.) поставляет в Европейский союз где-то 20-25 миллиардов кубических метров. Это довольно значимый объём, но это где-то четверть от совокупных поставок Катара, а после того, как Китай снимет антиковидные ограничение он с удовольствием эти объёмы просто возьмёт и заберёт", - сказал Фролов.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221105/1040506370.html
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новости, энергетика, катар, угроза, европа, газ, цена
Новости, энергетика, Катар, угроза, Европа, газ, цена

Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу

06:30 08.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Катар
Зарубежные страны. Катар - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Сейчас энергетический кризис в Европе связан с нехваткой предложения. Поэтому идея с полотком цен на ресурсы абсолютно беспредметная, тем более, что страны ЕС еще и не признали этот план Еврокомиссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
В октябре Еврокомиссия представила свой план по снижению воздействия мирового энергетического кризиса в газовой области. Среди прочих мер там указывалось "динамическое ценообразование" на энергоресурсы.
Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.
"И Катар практически говорит: "Ребят, согласовывайте правильно, будьте так любезны". Вы обозначили позицию, и вы просто лишитесь нашего газа к чёртовой матери, если вы подобными вещами будете заниматься. Мы и так на вашем рынке продавали газ по чёрте-какой низкой цене в 2019-ом и 2020-ом годах. Давайте вот не будем усугублять сейчас", - заявил эксперт.
По его мнению, Катар легко может воплотить в жизнь свою угрозу относительно перенаправления потоков, так что слова Аль-Кааби не что иное, как предупреждение европейских коллег.
"Он (Катар – Ред.) поставляет в Европейский союз где-то 20-25 миллиардов кубических метров. Это довольно значимый объём, но это где-то четверть от совокупных поставок Катара, а после того, как Китай снимет антиковидные ограничение он с удовольствием эти объёмы просто возьмёт и заберёт", - сказал Фролов.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Александр Фролов интервью
5 ноября, 13:32
Александр Фролов: "Остыньте, ребята!" — Катар возмущен европейским потолком цен на газ не из-за России
 
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