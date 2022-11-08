https://ukraina.ru/20221108/1040558366.html
Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу
Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу - 08.11.2022 Украина.ру
Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу
Сейчас энергетический кризис в Европе связан с нехваткой предложения. Поэтому идея с полотком цен на ресурсы абсолютно беспредметная, тем более, что страны ЕС еще и не признали этот план Еврокомиссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
2022-11-08T06:30
2022-11-08T06:30
2022-11-08T06:30
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энергетика
катар
угроза
европа
газ
цена
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В октябре Еврокомиссия представила свой план по снижению воздействия мирового энергетического кризиса в газовой области. Среди прочих мер там указывалось "динамическое ценообразование" на энергоресурсы.Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.По его мнению, Катар легко может воплотить в жизнь свою угрозу относительно перенаправления потоков, так что слова Аль-Кааби не что иное, как предупреждение европейских коллег."Он (Катар – Ред.) поставляет в Европейский союз где-то 20-25 миллиардов кубических метров. Это довольно значимый объём, но это где-то четверть от совокупных поставок Катара, а после того, как Китай снимет антиковидные ограничение он с удовольствием эти объёмы просто возьмёт и заберёт", - сказал Фролов.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221105/1040506370.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, катар, угроза, европа, газ, цена
Новости, энергетика, Катар, угроза, Европа, газ, цена
Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу
Сейчас энергетический кризис в Европе связан с нехваткой предложения. Поэтому идея с полотком цен на ресурсы абсолютно беспредметная, тем более, что страны ЕС еще и не признали этот план Еврокомиссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
В октябре Еврокомиссия представила свой план по снижению воздействия мирового энергетического кризиса в газовой области. Среди прочих мер там указывалось "динамическое ценообразование" на энергоресурсы.
Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.
"И Катар практически говорит: "Ребят, согласовывайте правильно, будьте так любезны". Вы обозначили позицию, и вы просто лишитесь нашего газа к чёртовой матери, если вы подобными вещами будете заниматься. Мы и так на вашем рынке продавали газ по чёрте-какой низкой цене в 2019-ом и 2020-ом годах. Давайте вот не будем усугублять сейчас", - заявил эксперт.
По его мнению, Катар легко может воплотить в жизнь свою угрозу относительно перенаправления потоков, так что слова Аль-Кааби не что иное, как предупреждение европейских коллег.
"Он (Катар – Ред.) поставляет в Европейский союз где-то 20-25 миллиардов кубических метров. Это довольно значимый объём, но это где-то четверть от совокупных поставок Катара, а после того, как Китай снимет антиковидные ограничение он с удовольствием эти объёмы просто возьмёт и заберёт", - сказал Фролов.
Полностью интервью можно прочитать здесь: