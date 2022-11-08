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Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра

Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра - 08.11.2022 Украина.ру

Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра

Заявление замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова об отводе союзных войск из Херсона могли быть воспринято неправильно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный корреспондент Роман Сапоньков

2022-11-08T07:15

2022-11-08T07:15

2022-11-08T07:15

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В этом случае, рассказал он, оборона "сядет" на окраинах Херсона, именно поэтому местных жителей и просят эвакуироваться, чтобы не допустить нового Мариуполя. Сапоньков уверен, что то же самое будет и с Береславом, "за который можно будет зацепится"."И получится, что подразделения, отошедшие из полей и засевшие в городской застройке, они будут избыточными, и их по-любому будут отводить через Днепр — хотя бы для перегруппировки и для дальнейшего маневра. Думаю, Кирилл Стремоусов это имел в виду", - резюмировал Сапоньков.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html

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новости, информация, отвод, войска, днепр, берег