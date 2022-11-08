Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра - 08.11.2022 Украина.ру
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Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра
Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра - 08.11.2022 Украина.ру
Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра
Заявление замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова об отводе союзных войск из Херсона могли быть воспринято неправильно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный корреспондент Роман Сапоньков
2022-11-08T07:15
2022-11-08T07:15
новости
информация
отвод
войска
днепр
берег
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В этом случае, рассказал он, оборона "сядет" на окраинах Херсона, именно поэтому местных жителей и просят эвакуироваться, чтобы не допустить нового Мариуполя. Сапоньков уверен, что то же самое будет и с Береславом, "за который можно будет зацепится"."И получится, что подразделения, отошедшие из полей и засевшие в городской застройке, они будут избыточными, и их по-любому будут отводить через Днепр — хотя бы для перегруппировки и для дальнейшего маневра. Думаю, Кирилл Стремоусов это имел в виду", - резюмировал Сапоньков.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html
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новости, информация, отвод, войска, днепр, берег
Новости, информация, отвод, войска, Днепр, берег

Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра

07:15 08.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Заявление замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова об отводе союзных войск из Херсона могли быть воспринято неправильно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный корреспондент Роман Сапоньков
"Скорее всего, речь о том, что в случае негативного развития ситуации на фронте, а к этому все готовятся, может быть отход подразделений с каких-то позиций или они будут прижаты к Днепру. В такой ситуации, естественно, с голого поля их отведут, этого логично ожидать. Никто не будет допускать гибель подразделений только для того, чтобы они держали кромку берега в голом поле", - заявил журналист.
В этом случае, рассказал он, оборона "сядет" на окраинах Херсона, именно поэтому местных жителей и просят эвакуироваться, чтобы не допустить нового Мариуполя. Сапоньков уверен, что то же самое будет и с Береславом, "за который можно будет зацепится".
"И получится, что подразделения, отошедшие из полей и засевшие в городской застройке, они будут избыточными, и их по-любому будут отводить через Днепр — хотя бы для перегруппировки и для дальнейшего маневра. Думаю, Кирилл Стремоусов это имел в виду", - резюмировал Сапоньков.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Роман Сапоньков интервью
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