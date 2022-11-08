https://ukraina.ru/20221108/1040557210.html

Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне

Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне - 08.11.2022 Украина.ру

Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне

Последние дни в интернете активно обсуждали, что триколор со здания военно-гражданской администрации Херсонской области исчез, что может значить только одно: союзные войска отступают. Так ли это, и что на самом деле произошло с флагом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков

2022-11-08T05:15

2022-11-08T05:15

2022-11-08T05:15

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Он заявил, что триколор исчез не со здания ВГА, а с бывшей администрации Херсонской области, где никаких гражданских служб в последнее время не размещалось. А вот над всеми официальными учреждениями флаги висят.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, флаг, рф, администрация