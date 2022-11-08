Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне - 08.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221108/1040557210.html
Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне
Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне - 08.11.2022 Украина.ру
Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне
Последние дни в интернете активно обсуждали, что триколор со здания военно-гражданской администрации Херсонской области исчез, что может значить только одно: союзные войска отступают. Так ли это, и что на самом деле произошло с флагом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков
2022-11-08T05:15
2022-11-08T05:15
новости
херсон
флаг
рф
администрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036338119_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13994570feb32ae614251c7bf93f7192.jpg
Он заявил, что триколор исчез не со здания ВГА, а с бывшей администрации Херсонской области, где никаких гражданских служб в последнее время не размещалось. А вот над всеми официальными учреждениями флаги висят.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036338119_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_f3f3473f7d71e5c42dd37e489a547c42.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, флаг, рф, администрация
Новости, Херсон, флаг, РФ, администрация

Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне

05:15 08.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг на здании Бердянского городского совета.
Российский флаг на здании Бердянского городского совета. - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Последние дни в интернете активно обсуждали, что триколор со здания военно-гражданской администрации Херсонской области исчез, что может значить только одно: союзные войска отступают. Так ли это, и что на самом деле произошло с флагом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков
Он заявил, что триколор исчез не со здания ВГА, а с бывшей администрации Херсонской области, где никаких гражданских служб в последнее время не размещалось. А вот над всеми официальными учреждениями флаги висят.
"И, судя по всему, так как здание пустовало, его не использовали гражданские ведомства, флаг либо слетел, либо кто-то его забрал как память. Это, конечно, не очень хорошо, но это никакая не катастрофа и не признак того, что все выходят и флаги за собой снимают. По крайней мере, на сегодняшний день это так", - пояснил журналист.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Роман Сапоньков интервью
4 ноября, 15:19
Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет
 
НовостиХерсонфлагРФадминистрация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов
07:00Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева
06:45"Втянулись в войну на уничтожение": Ищенко объяснил, почему Запад вредит России
06:30Энергетик ответил, сможет ли Катар осуществить свою европейскую угрозу
06:29"У Байдена все плохо". Политики и эксперты о выборах в Конгресс
06:26Что изменится выборов в США 8 ноября для Украины? Прогнозы экспертов
06:15Военный корреспондент объяснил, почему не все жители хотят эвакуироваться из Херсона
06:07Американист назвал отличие между республиканцами и демократами по вопросу Украины
06:05Алексей Мухин о серьезных нарушениях на выборах в США, угрозе демократии и забвении Байдена
06:00"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада
05:57После выборов в США будет двоевластие и раскол, а через два года - паралич системы власти - Петр Акопов
05:45Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров
05:43"Украина. На переломах эпох": выставка в Москве о русском народе и украинской трагедии
05:30Целились в Россию, попали в Азию: энергетик объяснил реакцию Катара на антироссийскую идею Европы
05:15Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне
05:07Откуда деньги: Домрин назвал источник финансирования украинской "грязной бомбы"
05:00Корнилов сказал, когда украинский режим сядет за стол переговоров
04:45"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
04:30Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев
04:15"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке
Лента новостейМолния