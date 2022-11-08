https://ukraina.ru/20221108/1040557210.html
Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне
Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне - 08.11.2022 Украина.ру
Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне
Последние дни в интернете активно обсуждали, что триколор со здания военно-гражданской администрации Херсонской области исчез, что может значить только одно: союзные войска отступают. Так ли это, и что на самом деле произошло с флагом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков
2022-11-08T05:15
2022-11-08T05:15
2022-11-08T05:15
новости
херсон
флаг
рф
администрация
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Он заявил, что триколор исчез не со здания ВГА, а с бывшей администрации Херсонской области, где никаких гражданских служб в последнее время не размещалось. А вот над всеми официальными учреждениями флаги висят.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, флаг, рф, администрация
Новости, Херсон, флаг, РФ, администрация
Сапоньков рассказал, куда делся российский флаг со здания бывшей администрации в Херсоне
Последние дни в интернете активно обсуждали, что триколор со здания военно-гражданской администрации Херсонской области исчез, что может значить только одно: союзные войска отступают. Так ли это, и что на самом деле произошло с флагом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков
Он заявил, что триколор исчез не со здания ВГА, а с бывшей администрации Херсонской области, где никаких гражданских служб в последнее время не размещалось. А вот над всеми официальными учреждениями флаги висят.
"И, судя по всему, так как здание пустовало, его не использовали гражданские ведомства, флаг либо слетел, либо кто-то его забрал как память. Это, конечно, не очень хорошо, но это никакая не катастрофа и не признак того, что все выходят и флаги за собой снимают. По крайней мере, на сегодняшний день это так", - пояснил журналист.
Полностью прочитать интервью можно здесь: