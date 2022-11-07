https://ukraina.ru/20221107/1040569624.html
В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом
В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом - 07.11.2022 Украина.ру
В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом
Последний теплоход, эвакуирующий жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, ушел в рейс 7 ноября, сообщают власти региона
2022-11-07T15:43
2022-11-07T15:43
2022-11-07T15:46
херсон
теплоходы
днепр
эвакуация
берег
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040286768_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_c1f1c9bde68cce9fddca8185dfd0df03.jpg
Ранее в Херсоне объявили эвакуацию жителей города с правого берега на левый. Такое решение было принято из соображений безопасности на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины. Сообщается, что эвакуация теплоходом завершена, последний рейс был совершен 7 ноября. Отмечается, что оставшиеся жители могут переправиться на левый берег своими силами. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
https://ukraina.ru/20221107/1040547966.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040286768_357:0:3086:2047_1920x0_80_0_0_da73ddbd9e896980e0a6c0c78aea9ae9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, теплоходы, днепр, эвакуация, берег
Херсон, теплоходы, Днепр, эвакуация, берег
В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом
15:43 07.11.2022 (обновлено: 15:46 07.11.2022)
Последний теплоход, эвакуирующий жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, ушел в рейс 7 ноября, сообщают власти региона
Ранее в Херсоне объявили эвакуацию жителей города с правого берега на левый. Такое решение было принято из соображений безопасности на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины.
Сообщается, что эвакуация теплоходом завершена, последний рейс был совершен 7 ноября.
Отмечается, что оставшиеся жители могут переправиться на левый берег своими силами.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.