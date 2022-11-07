https://ukraina.ru/20221107/1040569624.html

В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом

В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом - 07.11.2022 Украина.ру

В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом

Последний теплоход, эвакуирующий жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, ушел в рейс 7 ноября, сообщают власти региона

2022-11-07T15:43

2022-11-07T15:43

2022-11-07T15:46

херсон

теплоходы

днепр

эвакуация

берег

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Ранее в Херсоне объявили эвакуацию жителей города с правого берега на левый. Такое решение было принято из соображений безопасности на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины. Сообщается, что эвакуация теплоходом завершена, последний рейс был совершен 7 ноября. Отмечается, что оставшиеся жители могут переправиться на левый берег своими силами. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.

https://ukraina.ru/20221107/1040547966.html

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херсон, теплоходы, днепр, эвакуация, берег