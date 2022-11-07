В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом - 07.11.2022 Украина.ру
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В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом
В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом - 07.11.2022 Украина.ру
В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом
Последний теплоход, эвакуирующий жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, ушел в рейс 7 ноября, сообщают власти региона
2022-11-07T15:43
2022-11-07T15:46
херсон
теплоходы
днепр
эвакуация
берег
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Ранее в Херсоне объявили эвакуацию жителей города с правого берега на левый. Такое решение было принято из соображений безопасности на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины. Сообщается, что эвакуация теплоходом завершена, последний рейс был совершен 7 ноября. Отмечается, что оставшиеся жители могут переправиться на левый берег своими силами. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
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херсон, теплоходы, днепр, эвакуация, берег
Херсон, теплоходы, Днепр, эвакуация, берег

В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом

15:43 07.11.2022 (обновлено: 15:46 07.11.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Херсона
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Последний теплоход, эвакуирующий жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, ушел в рейс 7 ноября, сообщают власти региона
Ранее в Херсоне объявили эвакуацию жителей города с правого берега на левый. Такое решение было принято из соображений безопасности на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины.
Сообщается, что эвакуация теплоходом завершена, последний рейс был совершен 7 ноября.
Отмечается, что оставшиеся жители могут переправиться на левый берег своими силами.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
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