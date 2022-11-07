https://ukraina.ru/20221107/1040564599.html

Может стать народной республикой: Корнилов предположил, что будет с Одессой

Может стать народной республикой: Корнилов предположил, что будет с Одессой - 07.11.2022 Украина.ру

Может стать народной республикой: Корнилов предположил, что будет с Одессой

Россия и союзные силы продвинутся вглубь Украины, и жители новых областей, возможно, тоже захотят провести референдумы по вступлению в РФ. Таким предположением поделился обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T14:56

2022-11-07T14:56

2022-11-07T14:56

россия

новости

корнилов

одесса

республика

одесская область

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"Но все будет зависеть от мнения людей. Мы не можем забегать вперед и сказать, что Одессу мы обязательно включим в состав России. Я сделаю смелое предположение. А вдруг там не захотят входить в состав России и не проведут там референдум? Вдруг они захотят стать отдельной Одесской Народной Республикой? Тем более, что в свое время уже была Одесская республика. Поэтому мы будем прислушиваться к мнению людей на освобожденных территориях", - заверил эксперт.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли в конце сентября. За вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ новых регионов, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, корнилов, одесса, республика, одесская область