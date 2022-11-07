Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков - 07.11.2022 Украина.ру
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Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков
Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков - 07.11.2022 Украина.ру
Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков
Российская сторона готова к переговорам с Украиной, но Киев запретил диалог на законодательном уровне. Об этом 7 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-11-07T13:28
2022-11-07T13:28
новости
песков
переговоры
украина
киев
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Российская сторона остается открытой для достижения своих целей путем переговоров, отметил Песков. Накануне в западной прессе распространили сообщения о якобы переговорах администрации президента США Джозефа Байдена с руководством Украины. Предполагается, что Киев вынуждают сделать сигнал к открытости для переговоров с Россией. Песков отказался комментировать эту информацию, так как в Кремле не уверены насчет правдивости этих сообщений. "Мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это соответствует действительности", - сказал он.
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новости, песков, переговоры, украина, киев
Новости, Песков, переговоры, Украина, Киев

Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков

13:28 07.11.2022
 
© Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российская сторона готова к переговорам с Украиной, но Киев запретил диалог на законодательном уровне. Об этом 7 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Российская сторона остается открытой для достижения своих целей путем переговоров, отметил Песков.
"В настоящий момент мы не видим такой возможности, потому что в Киеве было обращено в вид закона не продолжение каких-либо переговоров", - сказал он.
Накануне в западной прессе распространили сообщения о якобы переговорах администрации президента США Джозефа Байдена с руководством Украины. Предполагается, что Киев вынуждают сделать сигнал к открытости для переговоров с Россией.
Песков отказался комментировать эту информацию, так как в Кремле не уверены насчет правдивости этих сообщений.
"Мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это соответствует действительности", - сказал он.
Зеленский
4 октября, 11:39
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с ПутинымВладимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства
 
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