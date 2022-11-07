https://ukraina.ru/20221107/1040561249.html

Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков

Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков - 07.11.2022 Украина.ру

Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков

Российская сторона готова к переговорам с Украиной, но Киев запретил диалог на законодательном уровне. Об этом 7 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2022-11-07T13:28

2022-11-07T13:28

2022-11-07T13:28

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песков

переговоры

украина

киев

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Российская сторона остается открытой для достижения своих целей путем переговоров, отметил Песков. Накануне в западной прессе распространили сообщения о якобы переговорах администрации президента США Джозефа Байдена с руководством Украины. Предполагается, что Киев вынуждают сделать сигнал к открытости для переговоров с Россией. Песков отказался комментировать эту информацию, так как в Кремле не уверены насчет правдивости этих сообщений. "Мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это соответствует действительности", - сказал он.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песков, переговоры, украина, киев