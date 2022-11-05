https://ukraina.ru/20221105/1040528466.html

Решение по памятнику Екатерине II, последствия визита Салливана. Итоги 5 ноября на Украине

Решение по памятнику Екатерине II, последствия визита Салливана. Итоги 5 ноября на Украине - 05.11.2022 Украина.ру

Решение по памятнику Екатерине II, последствия визита Салливана. Итоги 5 ноября на Украине

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что поддерживает демонтаж памятника основателям Одессы и вынесет его на рассмотрение горсовета. После визита в Киев советника президента США Джейка Салливана Украина подтвердила курс на отказ от переговоров с Россией

2022-11-05T19:00

2022-11-05T19:00

2022-11-05T19:00

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/05/1040527162_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_2b8d7d8cb129a3e43a43b3c84efb88b4.jpg

О своём решении Труханов сообщил в соцсетях."Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям", - заявил Труханов.По его словам, на ближайшей сессии горсовета вопрос будет вынесен на рассмотрение."Лично я буду голосовать "за" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", - отметил Труханов.Примечательно, что ранее ранее Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera говорил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому".В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. При этом во время голосования отмечались сбои в системе. Также украинские националисты активно призывали голосовать всех, в том числе и не одесситов. Как отмечает ряд СМИ, опрос был проведён для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.Не дожидаясь окончательного решения властей Одессы власти Украины заявили, что памятник демонтируют."Памятник Екатерине II в Одессе исчезнет достаточно быстро. Мне кажется, что в Одессе все делают правильно, что сегодня там гораздо больше проукраинскости, чем было до начала этой войны", - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.При этом сам памятник неоднократно подвергался нападениям вандалов. Во время последнего из них, организованного партией "Демократическая секира", на голову статуи Екатерины II надели колпак, а в её руку всунули верёвку с петлёй.Коренные же одесситы выступают против сноса памятника основателям города."К сожалению, это, по сути, является частью той объективной реальности, в которой последние 8 лет находится наш город. Понаехавшие в город националисты и их киевские покровители никогда не простят Одессе её историю, а одесситам 2 мая 2014 года (Тогда в Одессе националисты сожгли заживо несколько десятков одесситов, протестовавших против госпереворота, совершенного в Киеве). Другое дело, что памятник это всего лишь металл и камень. Даже если понаехавшие уберут Екатерину, то она также легко вернется на свое место, как это уже было в истории однажды", - цитировал обозреватель Украина.ру Виталий Диденко одессита по имени Александр.Нынешнее заявление Труханова также вызвало у одесситов осуждение."Труханов опять перекрасился. Гена, тебя это не спасёт! Ты для них все равно - враг. Мы же выступаем за то что памятник всегда можно вернуть, а жизни и здоровья нет. Так что берегите себя, вы наше будущее", - прокомментировал популярный местный телеграм-канал "Типичная Одесса".Этот же канал рассказал об истории некоторых барельефов на памятнике.Кроме того, в канале напомнили итоги голосования онлайн."Кстати, по голосованию: 2900 за полный демонтаж; 3033 за то чтобы оставить и/либо перенести памятник куда-то в музей. Т.е. большинство всё таки проголосовало за то, чтобы памятник не уничтожали. С другой стороны, эти менее чем 10 тысяч человек в справедливом и демократичном государстве не должны решать такие вопросы. Но мы же привыкли с 2004 года, что именно меньшинство решает за большинство: язык, герои, памятники, праздники..", - указывалось в сообщении.Прокомментировал грядущий демонтаж памятника основателям города известный историк и писатель из Одессы Лев Вершинин."Воля большинства, - в смысле, полноправного большинства, захватившего город, - священна. Это не их прошлое, оно тяготит их, заставляет рефлексировать, и как водится, варвары, завоевавшие город, гася рефлексы, срут на Капитолии, оскверняя все, что свято для порабощенных. Стало быть, все как должно. Екатерину гэть (с переименованием площади в Бандеровскую). И Воронцова (с переименованием Воронцовского дворца в Бандеровский). И Потёмкинскую лестницу объявить Петлюровской. И Дерибасовскую (шо за кацапский генерал?!) в имени Героев Волыни. И пушку с "Тигра" обязательно вернуть англичанам с покаянием за москальское самоуправство, а Пушкина с бульвара явочным порядком, силами активистов. Жаль только Дюка, которого, как приманку для туристов, видимо, не тронут, хотя тоже оккупант. Ему будет одиноко на руинах, у которых нет ни прошлого, ни будущего... ", - отметил он.Примечательно, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию, которую активно поддержали украинские националисты и радикалы и которая призывала обратить внимание на действия и выражения Труханова, поручил это дело Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел. Авторы петиции обвиняли Труханова в использовании "российских нарративов". Также авторы петиции заявляли, что мэр Одессы "саботирует" снос памятников Екатерине II и Александру Суворову.Визит и его последствияВизит советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев вечером 4 ноября не анонсировался и стал неожиданностью для СМИ. Позже Белый дом официально подтвердил визит Салливана.В свою очередь пресс-служба Офиса президента Украины сообщила о том, что Саливан провёл две встречи: сначала встречу наедине с главой ОП Андреем Ермаком, затем — встречу с Ермаком, а также его заместителями Романом Машовцом, Андреем Сибигой, Ростиславом Шурмой и Игорем Жовквой, а также начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым, министром инфраструктуры Александром Кубраковым, министром энергетики Германом Галущенко и главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым. Кроме того, в собрании принимали участие по видеосвязи главком ВСУ Валерий Залужный и ряд его заместителей.Также Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который вручил советнику президента США орден Ярослава Мудрого II степени.А ещё некоторое время спустя советник президента США Джо Байдена дал комментарии украинским журналистам.Во время общения с сотрудниками украинских СМИ, Салливан заявил, что Соединённые Штаты уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции ВСУ и окажут необходимую помощь. Он признался, что операция по захвату Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита."У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий [по захвату Херсона], и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это", - заявил он.Салливан подчеркнул, что Белый дом окажет всю необходимую поддержку херсонской операции."Не мое дело - оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача - убедиться, что мы предоставляем Украине то, в чем она нуждается, чтобы это произошло", - указал советник президента США по безопасности.Он также пообещал также дополнительную помощь адаптированную к потребностям херсонской операции."Я сегодня снова переспросил, что необходимо [Украине для завершения этой операции] и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы", - заявил он.За несколько часов до заявления Салливана заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг на брифинге в Вашингтоне сообщила о новом пакете военной помощи США Украине.Так, она рассказала, что США и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии."Эти танки поступят из Чехии. Соединенные Штаты заплатят за восстановление 45 единиц. И правительство Нидерландов в соответствии со своими обязательствами оплатит еще 45 танков. Поэтому в целом будет 90 танков отправятся на Украину. Это будут технически усовершенствованные танки", - рассказала Синг.Часть из этих танков будет передана Украинё еще до конца этого года, остальные - в течение следующего года.Новый пакет помощи также включил 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронированных катеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тысячу беспилотников Phoenix Ghost.Относительно беспилотников в Пентагоне не назвали точную дату поставок в Украину.Таким образом, Украина вряд ли будет испытыват нехватку бронетехники и других вооружений.Кроме того, Салливан подтвердил, что США поддерживают Украину в нежелании проводить переговоры с Россией."США отказываются от переговоров с РФ на условиях, при которых она сохранит оккупированные части Украины. Неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины", - заявил Салливан.Спустя несколько часов во время еженощного обращения к украинцам президент Украины Зеленский сделал аналогичное по духу и смыслу заявление: никакого мира с Россией невозможно до возвращения Украины на границы 1991 года. А позже уже глава ОП Ермак заявил, что "формулой победы" в понимании Украины будет выход на границы 1991 года, выплата Россией репараций и международные гарантии безопасности для Украины.

https://ukraina.ru/20221105/1040525418.html

https://ukraina.ru/20221105/1040519365.html

https://ukraina.ru/20221105/1040515813.html

https://ukraina.ru/20221104/1040512576.html

https://ukraina.ru/20221104/1040509588.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники