https://ukraina.ru/20221009/1039530461.html

Что происходит в Одессе: Труханов близок к отставке, памятник Екатерине готовят к сносу

Что происходит в Одессе: Труханов близок к отставке, памятник Екатерине готовят к сносу - 09.10.2022 Украина.ру

Что происходит в Одессе: Труханов близок к отставке, памятник Екатерине готовят к сносу

Украина.ру, 09.10.2022

2022-10-09T06:49

2022-10-09T06:49

2022-10-09T06:49

спецоперация

одесса

екатерина ii

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На фоне продолжающихся военных действий в Одессе, похоже, назревает два серьезных события: вероятная отставка мэра Геннадия Труханова и окончательное решение вопроса со сносом памятника отцам-основателям (Екатерине Второй).Метания Труханова. Попытка угодить всем завела в тупикЕще в середине сентября на сайте Зеленского представителями националистических организаций была зарегистрирована петиция, автор которой фактически призвал к отставке действующего градоначальника Труханова. Главная претензия к мэру заключается в его "пророссийской" деятельности: саботирование демонтажа памятников Суворову и Екатерине, высказывание в интервью по поводу общей украино-российской истории, призывы к миру с РФ, недостаточное рвение в вопросе "декоммунизации". В пятницу, 7 октября, петиция набрала нужные 25 тыс. голосов и теперь украинскому президенту остается вынести свой вердикт.Очевидно, что появилась она не спроста, ведь данный механизм очень хорошо используется администрацией Зеленского в целях манипулирования общественным мнением. Еще до начала российской СВО Офис президента "задвигал" те инициативы, которые шли вразрез с действующим политическим курсом – например, предложение провести референдум по вопросу о продаже земли. Такая же практика наблюдается и сейчас – неоднократно отбрасывались призывы разрешить гражданам мужского пола выезжать заграницу, в том числе отдельным их категориям (морякам, программистам).Но если текст соответствует интересам Банковой, петиции могут дать ход. Тем более, что фигура Труханова стала весьма токсичной. Как уже неоднократно отмечалось, он активно работал и с Порошенко, и с Зеленским, стараясь выбить себе как можно больше финансовых преференций. Идеологические вопросы мэра не особо волновали, он старался быть "своим" как для адептов Майдана, так и для его оппонентов. В то же время крен вправо был очевиден, что вылилось в формировании личной гвардии, состоящей из бывших атошников и различных "активистов" явно националистической направленности. Где-то они выступали силовым крылом, подавляя акции оппонентов мэрии, в иных случаях оказывали медийную поддержку.Отношения с Зе-командой также были непростыми. Поначалу Труханова в ОП воспринимали крайне негативно и даже всячески пытались давить на него уголовными делами, пусть и с весьма слабой доказательной базой. Однако уже с середины 2020 года градоначальник выступал в качестве партнера по "распилу" бюджетных средств на строительстве дорог в ходе реализации программы "Большое строительство". Произошло это во многом благодаря тому, что Труханову удалось заручиться поддержкой одного из придворных олигархов Зеленского – "табачного короля" Бориса Кауфмана.После 24 февраля 2022 года мэр снова пытался балансировать между пророссийскими настроениями, националистами и пожеланиями Банковой. Периодически Труханов выступал с гневными обличениями России, переименовывая улицы и убирая доски с изображением героев СССР. Но в то же время он до последнего пытался отложить вопрос, связанный с памятником Екатерине, и даже был против переименования улицы Пушкинской, равно как и "травли всего русского". Однако в нынешних условиях даже минимальное отклонение от военно-националистического угара киевский режим и его адепты считают непростительным.Еще весной против мэра сложилась коалиция в лице военного губернатора Максима Марченко и бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. Именно руками экс-айдаровца, пользующегося покровительством Киева, Киван пытался лоббировать вопрос отставки Труханова. Причем претензии военной администрации очень напоминали упомянутые петицией, а именно - недостаточное рвение в вопросах дерусификации города.После августовского нашумевшего интервью итальянской газете "Corriere della Sera", где Труханов высказался за мирные переговоры с Россией, он увеличил количество своих врагов среди "активистов" и в Офисе президента. Даже Демьян Гангул – ручной националист, находившийся на содержании у мэрии, поспешил откреститься от своего "патрона".Власть явно готовит снос памятника ЕкатеринеСейчас поле для маневров у Труханова небольшое. Дабы не выпадать из мейнстрима, он всячески пытался оправдаться перед националистической публикой с помощью интервью у киевских пропагандистов Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом) и Сони Кошкиной, не брезгующих брать деньги. В них прослеживалось много лизоблюдства перед Зеленским, новые проклятия в адрес "агрессора" и даже одобрение переноса памятника "Катьке", только чтобы не было вандализма То есть дан четкий сигнал, что мэр уже и совсем "за" дерусификацию, но не мгновенную, а постепенную. Впрочем, для оппонирующей ему "майданной" публики это не аргумент, ведь она требует крушить все русское как можно скорее, не оставив камня на камне от истории города. И для нее Труханов так и не станет своим, чтобы он не делал. В значительной степени градоначальник растерял поддержку одесситов, имевшуюся в предыдущие годы, сейчас многие испытывают к нему чувство брезгливости. Учитывая перечисленные выше обстоятельства, почва для отставки уже подготовлена. Поэтому вполне возможно, что через определенное время мы ее увидим. Хотя для горожан фундаментально мало что изменится – разве что дадут зеленый свет всяким там Стерненко и Ко на реализацию их разрушительных инстинктов.К слову, уже через 11 дней должно закончится "народное голосование" по вопросу памятника отцам-основателям. Естественно, его итоги предсказуемы – вариант "убрать с площади" победит со значительным перевесом, поскольку возможности для нормального волеизъявления отсутствуют. Ведь сам "вождь нации" уже давно все решил, потребовав утилизировать монументы советского и "имперского" периодов. На скорый демонтаж намекнул советник главы ОП Михаил Подоляк."Памятник Екатерине II в Одессе исчезнет достаточно быстро. Мне кажется, что в Одессе все делают правильно, что сегодня там гораздо больше проукраинскости, чем было до начала этой войны", – сказал он.Горожане все понимают и надеются, что со временем политическая конъюнктура изменится и тогда можно будет вернуть все на круги своя."К сожалению, это, по сути, является частью той объективной реальности, в которой последние 8 лет находится наш город. Понаехавшие в город националисты и их киевские покровители никогда не простят Одессе её историю, а одесситам 2 мая 2014 года (Тогда в Одессе националисты сожгли заживо несколько десятков одесситов, протестовавших против госпереворота, совершенного в Киеве). Другое дело, что памятник это всего лишь металл и камень. Даже если понаехавшие уберут Екатерину, то она также легко вернется на свое место, как это уже было в истории однажды", - рассуждает Александр А.Атаки беспилотников и восстановление торговлиЧто же касается непосредственно военных событий, то в Одессе и области в последнее время наблюдается учащение сигналов воздушной тревоги, особенно в ночное время. Постоянно появляются сообщения об атаках российских беспилотников "Герань – 2" по различным военным объектам. В частности, серьезно досталось штабу оперативного командования "Юг", где есть погибшие и пострадавшие офицеры ВСУ. Несмотря на бравурные отчеты местных чиновников о постоянной ликвидации дронов, они являются серьезной проблемой для сил ПВО, поскольку могут действовать на низких высотах и не всегда их обнаруживают. Про полеты БЛПА одесситы узнают по характерному звуку и в народе их называют "мопедами".Как и ранее в городские больницы наблюдается серьезный приток раненых с херсонского направления. Потери в пресловутых контрнаступлениях ВСУ дают о себе знать, ибо периодически власти повторяют призывы сдавать кровь.Серьезным фактором, волнующим одесситов, являются слух о грядущем обрушении всей украинской банковской системы, порожденные законопроектом в Раде, авторы которого предлагают возмещать вклады граждан за счет репараций из РФ. Соответственно, в этом усматривают отказ государства от своих обязательств. Сюда же можно отнести ослабление курса гривны и рост цен – каждый выживает как может.Также до конца непонятным остается как будет проходить отопительный сезон, поскольку никаких объяснений не следует. Все ожидают, тяжелой и холодной зимы, по возможности стараются максимально утеплить помещения, закупиться электрическими обогревателями.Оптимистическим же фактором местные жители называют определенное восстановление торговли, пережившей серьезное сокращение еще с февраля. Это связывают с приездом беженцев, имеющих деньги. Последние зачастую выбирают Одессу и ее окрестности, считая город удобным для проживания."В последнее время открываются магазины, которые закрылись с начала боевых действий, оживают непродовольственные рынки, в частности, стройматериалов. В общем, торговля переживает какой-то бум", - утверждает одессит Игорь Г.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20201210/1029924883.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Виталий Диденко

спецоперация, одесса, екатерина ii