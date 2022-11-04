https://ukraina.ru/20221104/1040509324.html

Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными

Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными - 04.11.2022 Украина.ру

Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о продолжении взаимодействия с украинским омбудсменом по дальнейшему обмены военнопленными

2022-11-04T16:26

2022-11-04T16:26

2022-11-04T16:26

новости

москалькова

пленные

обмен

россия

украина

спецоперация

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.3 ноября уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что на текущий момент в плену в Луганской Народной Республике содержится более тысячи украинских военных без учета тех, кто был освобожден в ходе обменного процесса.

https://ukraina.ru/20221104/1040500815.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москалькова, пленные, обмен, россия, украина, спецоперация