Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными - 04.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221104/1040509324.html
Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными - 04.11.2022 Украина.ру
Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о продолжении взаимодействия с украинским омбудсменом по дальнейшему обмены военнопленными
2022-11-04T16:26
2022-11-04T16:26
новости
москалькова
пленные
обмен
россия
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102051/57/1020515712_0:103:2810:1683_1920x0_80_0_0_9b59c539071f1d7e302601dbbd964a0e.jpg
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.3 ноября уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что на текущий момент в плену в Луганской Народной Республике содержится более тысячи украинских военных без учета тех, кто был освобожден в ходе обменного процесса.
https://ukraina.ru/20221104/1040500815.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102051/57/1020515712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d925999a2987b2c9858ec326a064f631.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москалькова, пленные, обмен, россия, украина, спецоперация
Новости, Москалькова, Пленные, обмен, Россия, Украина, Спецоперация

Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными

16:26 04.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ В. Путин провел встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о продолжении взаимодействия с украинским омбудсменом по дальнейшему обмены военнопленными
"Рады очередному обмену военнопленных… Вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжаем работать в этом направлении", - написала уполномоченный в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.
3 ноября уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что на текущий момент в плену в Луганской Народной Республике содержится более тысячи украинских военных без учета тех, кто был освобожден в ходе обменного процесса.
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
09:16
"Белых не жалко": украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"Военнослужащий 25-ой отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян, который попал в плен в Луганской Народной Республике рассказал журналистам о том, что во время продвижения на харьковском направлении украинские войска понесли большие потери
 
НовостиМоскальковаПленныеобменРоссияУкраинаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
17:36Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно
17:13В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
16:51В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
16:26Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
16:18Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября
16:12"Президент, который не знает, где он": Трамп резко высказался о Джо Байдене
15:49Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе
15:24"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
15:19Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет
15:02"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина
14:48Бюджет Украины на 2023 год. Его странности и "очень глупые вопросы" без ответа
14:47СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей
14:38Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар
14:31Александр Домрин: кто он
14:30Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами
14:29Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам
13:54Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно
13:53Богдан Сташинский: убийца Бандеры и предатель. Который очень любил жену
13:46День в истории. 4 ноября: родился маршал, который не прятал своего сына от мобилизации
Лента новостейМолния