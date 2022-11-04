Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о продолжении взаимодействия с украинским омбудсменом по дальнейшему обмены военнопленными
"Рады очередному обмену военнопленных… Вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжаем работать в этом направлении", - написала уполномоченный в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.
3 ноября уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что на текущий момент в плену в Луганской Народной Республике содержится более тысячи украинских военных без учета тех, кто был освобожден в ходе обменного процесса.
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