Названо число украинских пленных в ЛНР - 03.11.2022 Украина.ру
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Названо число украинских пленных в ЛНР
Названо число украинских пленных в ЛНР - 03.11.2022 Украина.ру
Названо число украинских пленных в ЛНР
На текущий момент в плену в Луганской Народной Республике содержится более тысячи украинских военных, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова 3 ноября
2022-11-03T17:53
2022-11-03T17:53
пленные
новости
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россия
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"Сейчас в ЛНР находится более тысячи украинских солдат – одна тысяча сто восемьдесят. Это без учета тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса", - сообщила она.Ранее стало известно, что 2 ноября киевский режим вернул 107 российских граждан в рамках обмена пленными. Более половины из них – 65 человек – жители ДНР и ЛНР.
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пленные, новости, лнр, украина, россия
Пленные, Новости, ЛНР, Украина, Россия

Названо число украинских пленных в ЛНР

17:53 03.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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На текущий момент в плену в Луганской Народной Республике содержится более тысячи украинских военных, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова 3 ноября
"Сейчас в ЛНР находится более тысячи украинских солдат – одна тысяча сто восемьдесят. Это без учета тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса", - сообщила она.
Ранее стало известно, что 2 ноября киевский режим вернул 107 российских граждан в рамках обмена пленными. Более половины из них – 65 человек – жители ДНР и ЛНР.
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
1 ноября, 18:40
Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленныхУкраинские власти отказываются признавать свыше ста своих военнопленных, заявила представитель уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике Алина Нечаева 1 ноября
 
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