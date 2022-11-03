https://ukraina.ru/20221103/1040497433.html
Названо число украинских пленных в ЛНР
Названо число украинских пленных в ЛНР - 03.11.2022 Украина.ру
Названо число украинских пленных в ЛНР
На текущий момент в плену в Луганской Народной Республике содержится более тысячи украинских военных, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова 3 ноября
2022-11-03T17:53
2022-11-03T17:53
2022-11-03T17:53
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россия
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"Сейчас в ЛНР находится более тысячи украинских солдат – одна тысяча сто восемьдесят. Это без учета тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса", - сообщила она.Ранее стало известно, что 2 ноября киевский режим вернул 107 российских граждан в рамках обмена пленными. Более половины из них – 65 человек – жители ДНР и ЛНР.
https://ukraina.ru/20221101/1040400441.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пленные, новости, лнр, украина, россия
Пленные, Новости, ЛНР, Украина, Россия
Названо число украинских пленных в ЛНР
На текущий момент в плену в Луганской Народной Республике содержится более тысячи украинских военных, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова 3 ноября