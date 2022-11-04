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"Президент, который не знает, где он": Трамп резко высказался о Джо Байдене

"Президент, который не знает, где он": Трамп резко высказался о Джо Байдене - 04.11.2022 Украина.ру

"Президент, который не знает, где он": Трамп резко высказался о Джо Байдене

Экс-президент США Дональд Трамп призвал сторонников использовать предстоящие промежуточные выборы в конгресс, чтобы "снова сделать Америку великой"

2022-11-04T16:12

2022-11-04T16:12

2022-11-04T16:12

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Если выборы не принесут желаемого результата, заявил Трамп, это грозит мировой войной, разрушением американской мечты и адом.Восьмого ноября пройдет основной этап голосования на промежуточных выборах в конгресс, избиратели распределят все 435 мандатов в палате представителей и 34 сенатских кресла. Сейчас конгресс контролируют демократы: места в сенате распределены поровну, перевес обеспечивает возглавляющая его вице-президент Камала Харрис, в палате у демократов 219 мест против 211 у республиканцев.Политик поставил демократам неутешительный диагноз. "Демократы плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться", - сказал он.Происходящее в стране ни что иное, как упадок Байдена, резюмировал Трамп."Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?" - сказал Трамп."Нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного", - заявил Трамп.Действия администрации в контексте Украины могут привести к мировой войне, заявил Трамп. "У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США - ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают", - сказал политик в одном из телеинтервью.По его словам, в "самый опасный период жизни" у американцев "президент, который не понимает, что происходит, что он говорит, где он".

https://ukraina.ru/20221025/1040098151.html

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новости, демократы, республиканцы, выборы, конгресс сша, сша, дональд трамп, джо байден