https://ukraina.ru/20221104/1040508686.html

Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе

Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе - 04.11.2022 Украина.ру

Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный гневно прокомментировал взлом своей страницы в социальной сети Инстаграм* хакером из ДНР

2022-11-04T15:49

2022-11-04T15:49

2022-11-04T15:49

новости

всу

валерий залужный

instagram

взлом

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/19/1033351970_451:71:1871:870_1920x0_80_0_0_1648bf4ef855f02ee988f4e95beea6a7.jpg

Донецкий хакер Джокер взломал Инстаграм-страницу главкома Вооруженных сил Украины Залужного и разместил там изображение президента РФ верхом на медведе и свое фото. В таком виде страница находилась в течение нескольких часов.Когда "неполадки" были устранены и украинский военачальник вернул себе доступ к странице, первым делом он опубликовал гневный пост. Он назвал взлом своего аккаунта поступком "циничных зверей", а также обрушился с угрозами на "орков". При этом ссылку на канал хакера на момент публикации новости Залужный убирать не стал."У циничных зверей нет моральных ограничений! <…> Проще всего взломать мой закрытый инстаграм*, не связанный с профессиональной деятельностью, где только детские и семейные фото. А главное — похвастаться этим. Вместо детей и семьи покажите себя <…> Этот случай ласки доказывает, что орков нужно уничтожать! Наши дети будут знать их, к сожалению, не из сказок, как абсолютное зло", — написал главком ВСУ.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал себя учеником русского генерала Валерия Герасимова.* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta

https://ukraina.ru/20220926/1039101310.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, валерий залужный, instagram, взлом, соцсети