Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе - 04.11.2022 Украина.ру
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Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе
Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе - 04.11.2022 Украина.ру
Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный гневно прокомментировал взлом своей страницы в социальной сети Инстаграм* хакером из ДНР
2022-11-04T15:49
2022-11-04T15:49
новости
всу
валерий залужный
instagram
взлом
соцсети
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Донецкий хакер Джокер взломал Инстаграм-страницу главкома Вооруженных сил Украины Залужного и разместил там изображение президента РФ верхом на медведе и свое фото. В таком виде страница находилась в течение нескольких часов.Когда "неполадки" были устранены и украинский военачальник вернул себе доступ к странице, первым делом он опубликовал гневный пост. Он назвал взлом своего аккаунта поступком "циничных зверей", а также обрушился с угрозами на "орков". При этом ссылку на канал хакера на момент публикации новости Залужный убирать не стал."У циничных зверей нет моральных ограничений! &lt;…&gt; Проще всего взломать мой закрытый инстаграм*, не связанный с профессиональной деятельностью, где только детские и семейные фото. А главное — похвастаться этим. Вместо детей и семьи покажите себя &lt;…&gt; Этот случай ласки доказывает, что орков нужно уничтожать! Наши дети будут знать их, к сожалению, не из сказок, как абсолютное зло", — написал главком ВСУ.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал себя учеником русского генерала Валерия Герасимова.* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta
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новости, всу, валерий залужный, instagram, взлом, соцсети
Новости, ВСУ, Валерий Залужный, Instagram, взлом, соцсети

Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе

15:49 04.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій ЗалужнийВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій Залужний
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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный гневно прокомментировал взлом своей страницы в социальной сети Инстаграм* хакером из ДНР
Донецкий хакер Джокер взломал Инстаграм-страницу главкома Вооруженных сил Украины Залужного и разместил там изображение президента РФ верхом на медведе и свое фото. В таком виде страница находилась в течение нескольких часов.
Когда "неполадки" были устранены и украинский военачальник вернул себе доступ к странице, первым делом он опубликовал гневный пост. Он назвал взлом своего аккаунта поступком "циничных зверей", а также обрушился с угрозами на "орков". При этом ссылку на канал хакера на момент публикации новости Залужный убирать не стал.
"У циничных зверей нет моральных ограничений! <…> Проще всего взломать мой закрытый инстаграм*, не связанный с профессиональной деятельностью, где только детские и семейные фото. А главное — похвастаться этим. Вместо детей и семьи покажите себя <…> Этот случай ласки доказывает, что орков нужно уничтожать! Наши дети будут знать их, к сожалению, не из сказок, как абсолютное зло", — написал главком ВСУ.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал себя учеником русского генерала Валерия Герасимова.
* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителемГлавком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу The Time признался, что многому научился у начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Материл про Залужного был опубликован 26 сентября
 
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