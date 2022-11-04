https://ukraina.ru/20221104/1040504903.html

СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей

СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей - 04.11.2022 Украина.ру

СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей

Шоумен Максим Галкин*, переехавший в Израиль, легализовал там своих детей и жену певицу Аллу Пугачеву через воссоединение семьи. Такую информацию 3 ноября опубликовала "Комсомольская правда"

2022-11-04T14:47

2022-11-04T14:47

2022-11-04T14:47

новости

алла пугачева

галкин

израиль

деньги

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Благодаря этому, утверждают журналисты, артистка получила право находиться в Европе до 90 дней без всяких разрешений, а также может рассчитывать на пособия от Израиля.Правительство этой страны поддерживает репатриантов ежемесячным пособием. В пересчете на рубли это примерно 45 тысяч в месяц. На всю семью, по подсчетам журналистов, получается порядка 800 тысяч рублей.Напомним, ранее в информационное пространство попало фото израильского паспорта Пугачевой, где указано, что документ выдан до 21 мая 2023 года.* Максим Галкин признан в РФ иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20221104/1040502003.html

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2022

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новости, алла пугачева, галкин, израиль, деньги