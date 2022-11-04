СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей - 04.11.2022 Украина.ру
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СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей
СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей - 04.11.2022 Украина.ру
СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей
Шоумен Максим Галкин*, переехавший в Израиль, легализовал там своих детей и жену певицу Аллу Пугачеву через воссоединение семьи. Такую информацию 3 ноября опубликовала "Комсомольская правда"
2022-11-04T14:47
2022-11-04T14:47
новости
алла пугачева
галкин
израиль
деньги
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Благодаря этому, утверждают журналисты, артистка получила право находиться в Европе до 90 дней без всяких разрешений, а также может рассчитывать на пособия от Израиля.Правительство этой страны поддерживает репатриантов ежемесячным пособием. В пересчете на рубли это примерно 45 тысяч в месяц. На всю семью, по подсчетам журналистов, получается порядка 800 тысяч рублей.Напомним, ранее в информационное пространство попало фото израильского паспорта Пугачевой, где указано, что документ выдан до 21 мая 2023 года.* Максим Галкин признан в РФ иностранным агентом.
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новости, алла пугачева, галкин, израиль, деньги
Новости, Алла Пугачева, Галкин, Израиль, деньги

СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей

14:47 04.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоказ коллекции Валентина Юдашкина "Китайская шкатулка" Пугачева Галкин
Показ коллекции Валентина Юдашкина Китайская шкатулка Пугачева Галкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Шоумен Максим Галкин*, переехавший в Израиль, легализовал там своих детей и жену певицу Аллу Пугачеву через воссоединение семьи. Такую информацию 3 ноября опубликовала "Комсомольская правда"
Благодаря этому, утверждают журналисты, артистка получила право находиться в Европе до 90 дней без всяких разрешений, а также может рассчитывать на пособия от Израиля.
Правительство этой страны поддерживает репатриантов ежемесячным пособием. В пересчете на рубли это примерно 45 тысяч в месяц. На всю семью, по подсчетам журналистов, получается порядка 800 тысяч рублей.
Напомним, ранее в информационное пространство попало фото израильского паспорта Пугачевой, где указано, что документ выдан до 21 мая 2023 года.
"Для израильтян муж Пугачевой — еврей, в его жилах течет еврейская кровь. Вон Собчак мы тоже считали россиянкой, а она в итоге выехала из страны по израильскому паспорту. Что касается гражданства детей, здесь нет ничего сложного и удивительного: сначала Галкин получил паспорт Израиля, а затем легализовал своих детей и жену через воссоединение семьи. Это рядовой случай. Более того, ради заветных документов многие заключают фиктивные браки", — рассказал адвокат Андрей Алешкин.
* Максим Галкин признан в РФ иностранным агентом.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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