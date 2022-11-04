G7 договорились о "потолке" цены российской нефти - британские СМИ
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Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия достигли договоренности по установлению фиксированной цены на российскую нефть. Такое сообщение 4 ноября опубликовало британское агентство Reuters
"Коалиция (G7 и Австралии) договорилась о фиксированном ценовом потолке, который будет регулярно пересматриваться", — приводит издание слова своего неназванного источника.
Известно также, что сам "потолок" цены пока не определен, установить его обещают в ближайшие недели. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила остановиться на стоимости 60 долларов за баррель.
С началом специальной военной операции на Украине Запад ужесточил антироссийские санкции, приняв уже восемь пакетов ограничительных мер. Однако эти действия привели к взлету цен на энергоносители, поставив в сложное экономическое положение в том числе и саму Европу.
В итоге страны "Большой семерки" и Австралия договорились о новой антироссийской мере. А конкретно – о введении потолка цен на российскую нефть. Это, уверены в G7, сократит нефтяные доходы Москвы и ослабит ее способность финансировать военные действия на Украине.
В частности, правительство Великобритании уже объявило, что с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование, если стоимость этого ресурса будет превышать установленный потолок.
Президент Владимир Путин прокомментировал эту инициативу, заявив, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж в противоречие с собственными интересами.
09:50Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабреПравительство Великобритании с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование. Речь идет о сырье, стоимость которого будет превышать установленный потолок странами G7 и Австралией. Сообщение об этом появилось на днях на сайте кабинета министров страны