Антонов: ценовой потолок на газ заведет мировую экономику в кносский лабиринт
Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары, включая газ и металлы, предупредил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest
"Рецепт сохранения лица, разработанный Министерством финансов США, так называемый ценовой потолок на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта (В древнегреческой мифологии - сложное сооружение со множеством запутанных переходов - Ред.). В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать черное золото в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет", - сказал дипломат.
Посол напомнил об обещании Москвы остановить поставки энергоресурсов тем странам, которые примут участие в искусственном сдерживании цены. Также Антонов подчеркнул, что этот механизм крайне вреден, так как в перспективе этот сценарий в мире будет использоваться для аналогичного спекулирования ценами на любые другие товары.
"Сначала на газ, потом — на металлы и в конечном счете на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы", — резюмировал посол.
С началом специальной военной операции на Украине Запад ужесточил антироссийские санкции, приняв уже восемь пакетов ограничительных мер. Однако эти действия привели к взлету цен на энергоносители, поставив в сложное экономическое положение в том числе и саму Европу.
В итоге страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия договорились о новой антироссийской мере. А конкретно – о введении потолка цен на российские энергоресурсы. Это, уверены в G7, сократит нефтяные и газовые доходы Москвы и ослабит ее способность финансировать военные действия на Украине.
В частности, правительство Великобритании уже объявило, что с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование, если стоимость этого ресурса будет превышать установленный потолок.
Президент Владимир Путин прокомментировал эту инициативу, заявив, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж в противоречие с собственными интересами.
09:50Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабреПравительство Великобритании с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование. Речь идет о сырье, стоимость которого будет превышать установленный потолок странами G7 и Австралией. Сообщение об этом появилось на днях на сайте кабинета министров страны