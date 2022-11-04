Антонов: ценовой потолок на газ заведет мировую экономику в кносский лабиринт - 04.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221104/1040503278.html
Антонов: ценовой потолок на газ заведет мировую экономику в кносский лабиринт
Антонов: ценовой потолок на газ заведет мировую экономику в кносский лабиринт - 04.11.2022 Украина.ру
Антонов: ценовой потолок на газ заведет мировую экономику в кносский лабиринт
Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары, включая газ и металлы, предупредил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest
2022-11-04T12:00
2022-11-04T12:00
новости
посол
антонов
цена
газ
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7fef37d58db17d6b35510507f09d9189.jpg
Посол напомнил об обещании Москвы остановить поставки энергоресурсов тем странам, которые примут участие в искусственном сдерживании цены. Также Антонов подчеркнул, что этот механизм крайне вреден, так как в перспективе этот сценарий в мире будет использоваться для аналогичного спекулирования ценами на любые другие товары.С началом специальной военной операции на Украине Запад ужесточил антироссийские санкции, приняв уже восемь пакетов ограничительных мер. Однако эти действия привели к взлету цен на энергоносители, поставив в сложное экономическое положение в том числе и саму Европу.В итоге страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия договорились о новой антироссийской мере. А конкретно – о введении потолка цен на российские энергоресурсы. Это, уверены в G7, сократит нефтяные и газовые доходы Москвы и ослабит ее способность финансировать военные действия на Украине.В частности, правительство Великобритании уже объявило, что с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование, если стоимость этого ресурса будет превышать установленный потолок.Президент Владимир Путин прокомментировал эту инициативу, заявив, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж в противоречие с собственными интересами.
https://ukraina.ru/20221104/1040501153.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_22f5ff34609f9b1728ce10f985bcd3c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, посол, антонов, цена, газ, экономика
Новости, посол, Антонов, цена, газ, экономика

Антонов: ценовой потолок на газ заведет мировую экономику в кносский лабиринт

12:00 04.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать в
Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары, включая газ и металлы, предупредил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest

"Рецепт сохранения лица, разработанный Министерством финансов США, так называемый ценовой потолок на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта (В древнегреческой мифологии - сложное сооружение со множеством запутанных переходов - Ред.). В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать черное золото в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет", - сказал дипломат.

Посол напомнил об обещании Москвы остановить поставки энергоресурсов тем странам, которые примут участие в искусственном сдерживании цены. Также Антонов подчеркнул, что этот механизм крайне вреден, так как в перспективе этот сценарий в мире будет использоваться для аналогичного спекулирования ценами на любые другие товары.
"Сначала на газ, потом — на металлы и в конечном счете на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы", — резюмировал посол.
С началом специальной военной операции на Украине Запад ужесточил антироссийские санкции, приняв уже восемь пакетов ограничительных мер. Однако эти действия привели к взлету цен на энергоносители, поставив в сложное экономическое положение в том числе и саму Европу.
В итоге страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия договорились о новой антироссийской мере. А конкретно – о введении потолка цен на российские энергоресурсы. Это, уверены в G7, сократит нефтяные и газовые доходы Москвы и ослабит ее способность финансировать военные действия на Украине.
В частности, правительство Великобритании уже объявило, что с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование, если стоимость этого ресурса будет превышать установленный потолок.
Президент Владимир Путин прокомментировал эту инициативу, заявив, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж в противоречие с собственными интересами.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
09:50
Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабреПравительство Великобритании с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование. Речь идет о сырье, стоимость которого будет превышать установленный потолок странами G7 и Австралией. Сообщение об этом появилось на днях на сайте кабинета министров страны
 
НовостипосолАнтоновценагазэкономика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно
13:53Богдан Сташинский: убийца Бандеры и предатель. Который очень любил жену
13:46День в истории. 4 ноября: родился маршал, который не прятал своего сына от мобилизации
13:45Ода сапёрной лопатке. Инструмент защиты, нападения и даже пропаганды
13:31Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект
13:24Актуальная социология о Дне народного единства
13:07Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины
13:00Не только народное единство. Что еще помешало польскому королю захватить Россию
12:52"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии
12:49Об энергетической катастрофе на Украине, ударах по биолабораториям и затоплении Херсона - Ищенко
12:28G7 договорились о "потолке" цены российской нефти - британские СМИ
12:13"Проверка отношений": Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - СМИ
12:08Генераторы для населения, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 4 ноября
12:00Антонов: ценовой потолок на газ заведет мировую экономику в кносский лабиринт
11:47Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний
11:33Американцы увидели фото Байдена и обеспокоились его здоровьем
11:10"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов
10:52Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками
10:38The New York Times: Европа ссорится из-за украинских беженцев
10:14В Японии заявили, что готовы к возможным ядерным испытаниям КНДР
Лента новостейМолния