Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине - 04.11.2022 Украина.ру
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Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине
Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине - 04.11.2022 Украина.ру
Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине
Прославление ОУН-УПА* на Украине "вызывает омерзение", но это не станет причиной какого-либо ухудшения отношений между Израилем и киевским режимом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил израильский публицист и политик Авигдор Эскин
2022-11-04T07:45
2022-11-04T07:45
новости
израиль
владимир зеленский
авигдор эскин
оун-упа
нацизм
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На вопрос, не могут ли российское и израильское общество повести совместную борьбу против культа Степана Бандеры на Украине и против идеологии ОУН-УПА, он ответил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не является её идеологическим наследником.По мнению политолога, использование в украинской армии в качестве официального приветствия лозунга УПА "Слава Украине" не говорит о том, что киевский режим использует её идеологию. Одновременно он осудил переименование улиц и площадей Украины в честь нацистских преступников, и напомнил, что Израиль "неоднократно протестовал против этого".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20190917/1025023478.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, владимир зеленский, авигдор эскин, оун-упа, нацизм
Новости, Израиль, Владимир Зеленский, Авигдор Эскин, ОУН-УПА, нацизм

Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине

07:45 04.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Прославление ОУН-УПА* на Украине "вызывает омерзение", но это не станет причиной какого-либо ухудшения отношений между Израилем и киевским режимом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил израильский публицист и политик Авигдор Эскин
На вопрос, не могут ли российское и израильское общество повести совместную борьбу против культа Степана Бандеры на Украине и против идеологии ОУН-УПА, он ответил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не является её идеологическим наследником.

Израиль всегда выступал против любой героизации нацизма, но здесь надо провести четкую грань: восхваление преступников отдаленного прошлого – это извращение и искажение истории, но это не совершение преступления в настоящем. Я лично участвовал в кампании против глорификации ОУН-УПА в Украине. Я протестовал против явления, которое вызывает омерзение. Но это вопрос, требующий применения мягкой силы и не более того

Авигдор Эскин интервью
Авигдор Эскин
Израильский публицист и политик
По мнению политолога, использование в украинской армии в качестве официального приветствия лозунга УПА "Слава Украине" не говорит о том, что киевский режим использует её идеологию. Одновременно он осудил переименование улиц и площадей Украины в честь нацистских преступников, и напомнил, что Израиль "неоднократно протестовал против этого".
Зеленский Нетаньяху
17 сентября 2019, 19:40
Яков Кедми ответил на вопрос, почему Нетаньяху не критикует нацизм в УкраинеКаждый политик на Западе предпринимает те или иные действия исходя из сиюминутной выгоды, а не руководствуясь некими морально-этическими аспектами. Такое мнение выразил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в эфире телеканала «ТВЦ», комментируя визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
 
НовостиИзраильВладимир ЗеленскийАвигдор ЭскинОУН-УПАнацизм
 
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