https://ukraina.ru/20221104/1040472989.html

Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине

Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине - 04.11.2022 Украина.ру

Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине

Прославление ОУН-УПА* на Украине "вызывает омерзение", но это не станет причиной какого-либо ухудшения отношений между Израилем и киевским режимом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил израильский публицист и политик Авигдор Эскин

2022-11-04T07:45

2022-11-04T07:45

2022-11-04T07:45

новости

израиль

владимир зеленский

авигдор эскин

оун-упа

нацизм

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На вопрос, не могут ли российское и израильское общество повести совместную борьбу против культа Степана Бандеры на Украине и против идеологии ОУН-УПА, он ответил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не является её идеологическим наследником.По мнению политолога, использование в украинской армии в качестве официального приветствия лозунга УПА "Слава Украине" не говорит о том, что киевский режим использует её идеологию. Одновременно он осудил переименование улиц и площадей Украины в честь нацистских преступников, и напомнил, что Израиль "неоднократно протестовал против этого".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20190917/1025023478.html

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новости, израиль, владимир зеленский, авигдор эскин, оун-упа, нацизм