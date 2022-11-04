Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине
Прославление ОУН-УПА* на Украине "вызывает омерзение", но это не станет причиной какого-либо ухудшения отношений между Израилем и киевским режимом. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил израильский публицист и политик Авигдор Эскин
На вопрос, не могут ли российское и израильское общество повести совместную борьбу против культа Степана Бандеры на Украине и против идеологии ОУН-УПА, он ответил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не является её идеологическим наследником.
Израиль всегда выступал против любой героизации нацизма, но здесь надо провести четкую грань: восхваление преступников отдаленного прошлого – это извращение и искажение истории, но это не совершение преступления в настоящем. Я лично участвовал в кампании против глорификации ОУН-УПА в Украине. Я протестовал против явления, которое вызывает омерзение. Но это вопрос, требующий применения мягкой силы и не более того
По мнению политолога, использование в украинской армии в качестве официального приветствия лозунга УПА "Слава Украине" не говорит о том, что киевский режим использует её идеологию. Одновременно он осудил переименование улиц и площадей Украины в честь нацистских преступников, и напомнил, что Израиль "неоднократно протестовал против этого".
17 сентября 2019, 19:40Яков Кедми ответил на вопрос, почему Нетаньяху не критикует нацизм в УкраинеКаждый политик на Западе предпринимает те или иные действия исходя из сиюминутной выгоды, а не руководствуясь некими морально-этическими аспектами. Такое мнение выразил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в эфире телеканала «ТВЦ», комментируя визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ