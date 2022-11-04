https://ukraina.ru/20221104/1040471646.html

Коновалов объяснил, в чем состоит опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ

Коновалов объяснил, в чем состоит опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ - 04.11.2022 Украина.ру

Коновалов объяснил, в чем состоит опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ

Опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ состоит в том, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать группировки, но успех России на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять, сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру

2022-11-04T05:07

2022-11-04T05:07

2022-11-04T05:07

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. По его словам, альянс создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.Он подчеркнул, что появление новых группировок НАТО в Восточной Европе "картину не меняет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html

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2022

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новости, нато, россия