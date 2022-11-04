Коновалов объяснил, в чем состоит опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ - 04.11.2022 Украина.ру
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Коновалов объяснил, в чем состоит опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ
Коновалов объяснил, в чем состоит опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ - 04.11.2022 Украина.ру
Коновалов объяснил, в чем состоит опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ
Опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ состоит в том, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать группировки, но успех России на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять, сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру
2022-11-04T05:07
2022-11-04T05:07
новости
нато
россия
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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. По его словам, альянс создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.Он подчеркнул, что появление новых группировок НАТО в Восточной Европе "картину не меняет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, россия
Новости, НАТО, Россия

Коновалов объяснил, в чем состоит опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ

05:07 04.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Опасность формирования группировки НАТО близ границ РФ состоит в том, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать группировки, но успех России на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять, сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. По его словам, альянс создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Опасность формирования такого рода группировок состоит в том, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать группировки. Но наш успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России". Дай им бог. Пусть они стоят и грозят нам. Решиться на активные действия они не смогут, поскольку в НАТО нет единого понимания, как действовать дальше.
Иван Коновалов интервью
Иван Коновалов
военный эксперт, политолог
Он подчеркнул, что появление новых группировок НАТО в Восточной Европе "картину не меняет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:14
Украина — наёмная армия НАТО в войне с Россией
 
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