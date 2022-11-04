https://ukraina.ru/20221104/1040466189.html

"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины

"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины - 04.11.2022 Украина.ру

"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины

Долгое время Россия и Украина были конкурентами по объему экспортируемого зерна. Как обстоят дела сейчас и что будет дальше, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец

2022-11-04T07:15

2022-11-04T07:15

2022-11-04T07:15

экономист

зерно

зерновая сделка

потенциал

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036394324_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_7b983fbb8faa702fd7ea2716e25f104b.jpg

Он заявил, что сейчас Украина уже не конкурент России, поскольку Москва превосходит Киев по объему экспорта зерна в два-три раза. На это, по его словам, повлияли в том числе и боевые действия, и в итоге объемы Украины упали как минимум на 20%.Он добавил, что цена на продовольствие стабилизировались в том числе и благодаря зерновой сделке и рынка хватит на всех, несмотря на то, что спрос на продукты растет.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

экономист, зерно, зерновая сделка, потенциал, россия, украина