https://ukraina.ru/20221104/1040466189.html
"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины
"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины - 04.11.2022 Украина.ру
"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины
Долгое время Россия и Украина были конкурентами по объему экспортируемого зерна. Как обстоят дела сейчас и что будет дальше, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
2022-11-04T07:15
2022-11-04T07:15
2022-11-04T07:15
экономист
зерно
зерновая сделка
потенциал
россия
украина
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Он заявил, что сейчас Украина уже не конкурент России, поскольку Москва превосходит Киев по объему экспорта зерна в два-три раза. На это, по его словам, повлияли в том числе и боевые действия, и в итоге объемы Украины упали как минимум на 20%.Он добавил, что цена на продовольствие стабилизировались в том числе и благодаря зерновой сделке и рынка хватит на всех, несмотря на то, что спрос на продукты растет.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
экономист, зерно, зерновая сделка, потенциал, россия, украина
экономист, зерно, зерновая сделка, потенциал, Россия, Украина
"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины
Долгое время Россия и Украина были конкурентами по объему экспортируемого зерна. Как обстоят дела сейчас и что будет дальше, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
Он заявил, что сейчас Украина уже не конкурент России, поскольку Москва превосходит Киев по объему экспорта зерна в два-три раза. На это, по его словам, повлияли в том числе и боевые действия, и в итоге объемы Украины упали как минимум на 20%.
"В следующем году они вообще засеют меньше, потому что нет топлива для тракторов. Так что объем экспорта из Украины будет сокращаться. А сегодняшние 20 млн тонн [которые они продают] остались от прошлого года. По мере того, как будет продолжаться спецоперация, объем производства зерна на вывоз будет падать", - сказал Зубец.
Он добавил, что цена на продовольствие стабилизировались в том числе и благодаря зерновой сделке и рынка хватит на всех, несмотря на то, что спрос на продукты растет.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин
заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью прочитать интервью можно здесь: