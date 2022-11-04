Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки - 04.11.2022 Украина.ру
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Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки
Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки - 04.11.2022 Украина.ру
Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки
Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнером Турцией. Что Анкара предложит взамен, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
2022-11-04T06:15
2022-11-04T06:15
новости
зерновая сделка
турция
россия
алексей зубец
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Иными словами, подытожил Зубец, Турция решит для Москвы проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это, уверен он, серьезное сотрудничество с хорошими перспективами.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
Украина.ру
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новости, зерновая сделка, турция, россия, алексей зубец
Новости, зерновая сделка, Турция, Россия, Алексей Зубец

Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки

06:15 04.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнером Турцией. Что Анкара предложит взамен, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
"Самолеты летают через Турцию. Турция - это наш хаб для доступа к внешнему миру. И с Турцией есть сделка относительно газового хаба. Они на протяжении ближайших лет построят хаб в европейской части Турции, куда будет поступать азербайджанский, российский и даже израильский газ из месторождения "Левиафан". Может быть, туркменский и иранский", - сказал он.
Иными словами, подытожил Зубец, Турция решит для Москвы проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это, уверен он, серьезное сотрудничество с хорошими перспективами.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 06:27
Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку
 
Новостизерновая сделкаТурцияРоссияАлексей Зубец
 
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Заголовок открываемого материала
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