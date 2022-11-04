https://ukraina.ru/20221104/1040465828.html
Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки
Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки - 04.11.2022 Украина.ру
Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки
Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнером Турцией. Что Анкара предложит взамен, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
2022-11-04T06:15
2022-11-04T06:15
2022-11-04T06:15
новости
зерновая сделка
турция
россия
алексей зубец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Иными словами, подытожил Зубец, Турция решит для Москвы проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это, уверен он, серьезное сотрудничество с хорошими перспективами.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, турция, россия, алексей зубец
Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки
Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнером Турцией. Что Анкара предложит взамен, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
"Самолеты летают через Турцию. Турция - это наш хаб для доступа к внешнему миру. И с Турцией есть сделка относительно газового хаба. Они на протяжении ближайших лет построят хаб в европейской части Турции, куда будет поступать азербайджанский, российский и даже израильский газ из месторождения "Левиафан". Может быть, туркменский и иранский", - сказал он.
Иными словами, подытожил Зубец, Турция решит для Москвы проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это, уверен он, серьезное сотрудничество с хорошими перспективами.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин
заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью прочитать интервью можно здесь: