https://ukraina.ru/20221104/1040465828.html

Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки

Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки - 04.11.2022 Украина.ру

Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки

Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнером Турцией. Что Анкара предложит взамен, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец

2022-11-04T06:15

2022-11-04T06:15

2022-11-04T06:15

новости

зерновая сделка

турция

россия

алексей зубец

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Иными словами, подытожил Зубец, Турция решит для Москвы проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это, уверен он, серьезное сотрудничество с хорошими перспективами.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зерновая сделка, турция, россия, алексей зубец