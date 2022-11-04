https://ukraina.ru/20221104/1040465635.html

Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам

Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам - 04.11.2022 Украина.ру

Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам

Москва вернулась в зерновую сделку в обмен на гарантии Киева не использовать продовольственный коридор в военных целях. Президент Владимир Путин заявил, что если Украина нарушит обещание, РФ выйдет из соглашения, а беднейшим странам поставит зерно бесплатно. Перспективы такого исхода в интервью Украина.ру оценил экономист и политолог Алексей Зубец

2022-11-04T06:00

2022-11-04T06:00

2022-11-04T06:00

новости

экономист

потери

выгода

россия

зерно

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Он добавил, что торопиться с выводами не стоит, так как сделка еще может обрести новые очертания в виде дополнительных условий и договоренностей, которые обнародуют в ближайшие недели.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, экономист, потери, выгода, россия, зерно