https://ukraina.ru/20221104/1040465635.html
Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам
Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам - 04.11.2022 Украина.ру
Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам
Москва вернулась в зерновую сделку в обмен на гарантии Киева не использовать продовольственный коридор в военных целях. Президент Владимир Путин заявил, что если Украина нарушит обещание, РФ выйдет из соглашения, а беднейшим странам поставит зерно бесплатно. Перспективы такого исхода в интервью Украина.ру оценил экономист и политолог Алексей Зубец
2022-11-04T06:00
2022-11-04T06:00
2022-11-04T06:00
новости
экономист
потери
выгода
россия
зерно
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Он добавил, что торопиться с выводами не стоит, так как сделка еще может обрести новые очертания в виде дополнительных условий и договоренностей, которые обнародуют в ближайшие недели.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, экономист, потери, выгода, россия, зерно
Новости, экономист, потери, выгода, Россия, зерно
Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам
Москва вернулась в зерновую сделку в обмен на гарантии Киева не использовать продовольственный коридор в военных целях. Президент Владимир Путин заявил, что если Украина нарушит обещание, РФ выйдет из соглашения, а беднейшим странам поставит зерно бесплатно. Перспективы такого исхода в интервью Украина.ру оценил экономист и политолог Алексей Зубец
"Это не такой большой объем. Максимальные потери, которые может понести Россия от такой благотворительности - около 500 млн долларов. Это не так много. Просто есть поставки коммерческие, а есть поставки гуманитарные. И есть ООНовские фонды, из которых эти деньги идут. В любом случае эти поставки не будут совсем уж бесплатными", - сказал эксперт.
Он добавил, что торопиться с выводами не стоит, так как сделка еще может обрести новые очертания в виде дополнительных условий и договоренностей, которые обнародуют в ближайшие недели.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин
заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью прочитать интервью можно здесь: