Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам - 04.11.2022 Украина.ру
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Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам
Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам - 04.11.2022 Украина.ру
Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам
Москва вернулась в зерновую сделку в обмен на гарантии Киева не использовать продовольственный коридор в военных целях. Президент Владимир Путин заявил, что если Украина нарушит обещание, РФ выйдет из соглашения, а беднейшим странам поставит зерно бесплатно. Перспективы такого исхода в интервью Украина.ру оценил экономист и политолог Алексей Зубец
2022-11-04T06:00
2022-11-04T06:00
новости
экономист
потери
выгода
россия
зерно
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Он добавил, что торопиться с выводами не стоит, так как сделка еще может обрести новые очертания в виде дополнительных условий и договоренностей, которые обнародуют в ближайшие недели.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
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новости, экономист, потери, выгода, россия, зерно
Новости, экономист, потери, выгода, Россия, зерно

Экономист оценил потери и выгоды Москвы от бесплатной поставки зерна бедным странам

06:00 04.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Москва вернулась в зерновую сделку в обмен на гарантии Киева не использовать продовольственный коридор в военных целях. Президент Владимир Путин заявил, что если Украина нарушит обещание, РФ выйдет из соглашения, а беднейшим странам поставит зерно бесплатно. Перспективы такого исхода в интервью Украина.ру оценил экономист и политолог Алексей Зубец
"Это не такой большой объем. Максимальные потери, которые может понести Россия от такой благотворительности - около 500 млн долларов. Это не так много. Просто есть поставки коммерческие, а есть поставки гуманитарные. И есть ООНовские фонды, из которых эти деньги идут. В любом случае эти поставки не будут совсем уж бесплатными", - сказал эксперт.
Он добавил, что торопиться с выводами не стоит, так как сделка еще может обрести новые очертания в виде дополнительных условий и договоренностей, которые обнародуют в ближайшие недели.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 06:27
Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку
 
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