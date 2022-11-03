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На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат

На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат - 03.11.2022 Украина.ру

На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат

Экс-депутат Молдавии Владимир Андронаки был похищен на территории Украины, заявил его адвокат Олег Мыца в интервью молдавскому телеканалу "Публика" 3 ноября

2022-11-03T19:25

2022-11-03T19:25

2022-11-03T19:25

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молдавия

украина

депутат

похищение

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Ранее в молдавской прокуратуре утверждали, что украинские власти объявили Андронаки нежелательной персоной и выслали его из страны, после чего он был задержан молдавскими правоохранителями на пограничном пункте "Крива-Мамалига"."Мой клиент сказал мне, что его похитили на территории Украины и привезли на границу с Молдавией. Он не знает, кто его похитил", - сообщил адвокат после судебного заседания, на котором его подзащитного арестовали на 30 суток.Мыца также заявил, что его подзащитный считает себя невиновным и намерен оспорить это решение.Андронаки был деловым партнером бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в санкционный список. Андронаки подозревают в причастности к краже одного миллиарда долларов из банков Молдавии.

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новости, молдавия, украина, депутат, похищение