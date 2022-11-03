На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат - 03.11.2022 Украина.ру
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На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат
На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат - 03.11.2022 Украина.ру
На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат
Экс-депутат Молдавии Владимир Андронаки был похищен на территории Украины, заявил его адвокат Олег Мыца в интервью молдавскому телеканалу "Публика" 3 ноября
2022-11-03T19:25
2022-11-03T19:25
новости
молдавия
украина
депутат
похищение
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Ранее в молдавской прокуратуре утверждали, что украинские власти объявили Андронаки нежелательной персоной и выслали его из страны, после чего он был задержан молдавскими правоохранителями на пограничном пункте "Крива-Мамалига"."Мой клиент сказал мне, что его похитили на территории Украины и привезли на границу с Молдавией. Он не знает, кто его похитил", - сообщил адвокат после судебного заседания, на котором его подзащитного арестовали на 30 суток.Мыца также заявил, что его подзащитный считает себя невиновным и намерен оспорить это решение.Андронаки был деловым партнером бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в санкционный список. Андронаки подозревают в причастности к краже одного миллиарда долларов из банков Молдавии.
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новости, молдавия, украина, депутат, похищение
Новости, Молдавия, Украина, депутат, похищение

На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат

19:25 03.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Экс-депутат Молдавии Владимир Андронаки был похищен на территории Украины, заявил его адвокат Олег Мыца в интервью молдавскому телеканалу "Публика" 3 ноября
Ранее в молдавской прокуратуре утверждали, что украинские власти объявили Андронаки нежелательной персоной и выслали его из страны, после чего он был задержан молдавскими правоохранителями на пограничном пункте "Крива-Мамалига".
"Мой клиент сказал мне, что его похитили на территории Украины и привезли на границу с Молдавией. Он не знает, кто его похитил", - сообщил адвокат после судебного заседания, на котором его подзащитного арестовали на 30 суток.
Мыца также заявил, что его подзащитный считает себя невиновным и намерен оспорить это решение.
Андронаки был деловым партнером бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в санкционный список. Андронаки подозревают в причастности к краже одного миллиарда долларов из банков Молдавии.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 16:21
Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октябряИз-за украинской ПВО одна из ракет упала на территории Молдавии. Украинские дипломаты попали в скандал с голосованием за резолюцию по Израилю. ВСУ нанесли удары по Донецку
 
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