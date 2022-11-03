Президент Сербии: Все мировые лидеры знают, кто устроил диверсию на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру
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Президент Сербии: Все мировые лидеры знают, кто устроил диверсию на "Северных потоках"
Президент Сербии: Все мировые лидеры знают, кто устроил диверсию на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру
Президент Сербии: Все мировые лидеры знают, кто устроил диверсию на "Северных потоках"
Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич 2 ноября
2022-11-03T19:04
2022-11-03T19:04
сербия
александр вучич
новости
северный поток-2
северный поток
диверсии
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Ранее стало известно, что аварии на российско-европейских газопроводах стали следствием диверсий. Вучич в конце октября высказывал опасения, что на газопроводах "Турецкий поток" и "Балканский поток", по которым газ поступает в Сербию, может произойти аналогичная диверсия."Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде", - сказал Вучич.Как отмечал военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру, уже практически доказано, что к теракту причастны спецслужбы США и Британии, которые использовали дислоцированные в Польше отряды боевых пловцов и подводные дроны для подрыва трубопроводов.
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сербия, александр вучич, новости, северный поток-2, северный поток, диверсии
Сербия, Александр Вучич, Новости, Северный поток-2, Северный поток, диверсии

Президент Сербии: Все мировые лидеры знают, кто устроил диверсию на "Северных потоках"

19:04 03.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич 2 ноября
Ранее стало известно, что аварии на российско-европейских газопроводах стали следствием диверсий. Вучич в конце октября высказывал опасения, что на газопроводах "Турецкий поток" и "Балканский поток", по которым газ поступает в Сербию, может произойти аналогичная диверсия.
"Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде", - сказал Вучич.
Как отмечал военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру, уже практически доказано, что к теракту причастны спецслужбы США и Британии, которые использовали дислоцированные в Польше отряды боевых пловцов и подводные дроны для подрыва трубопроводов.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
13 августа, 12:59
Сербия будет сохранять военный нейтралитет - ВучичСербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета. Об этом 12 августа заявил в эфире TV Prva президент страны Александр Вучич
 
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